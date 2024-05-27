https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-vystupleniye-zasedaniye-sovet-regionov-44104053.html
Путин: Регионы вносят весомый вклад в развитие комплекса наших отношений
Путин: Регионы вносят весомый вклад в развитие комплекса наших отношений
Sputnik Узбекистан
Российский лидер отметил постоянное расширение и дополнение договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества РФ и РУз, а также выразил уверенность, что центральные органы власти обоих государств будут уделять больше внимания взаимодействию регионов
2024-05-27T21:34+0500
2024-05-27T21:34+0500
2024-05-27T21:34+0500
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также отметил актуальность повестки первого заседания Совета регионов.Путин также обратил внимание на то, что договорно-правовая база межрегионального сотрудничества двух государств постоянно расширяется: в активе несколько десятков соглашений между правительствами регионов двух стран.По его словам, к подписанию в рамках Совета подготовлены еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных на развитие взаимной торговли и инвестиций.Президент напомнил, что Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана: по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился, составив почти $10 млрд.Кроме того, было отмечено, что в ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс — Озон.Также Путин рассказал, что для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, будет создан специальный инвестфонд общим объемом в $500 млн. Средства будут направлены в разные сферы экономики республики.Он добавил, что российская сторона готова внести свою долю — $400 млн.Владимир Путин отметил тесное взаимное сотрудничество ряда регионов России и Узбекистана.Так, например, компании из Татарстана помогают модернизировать системы теплоснабжения в Ташобласти, оснащать медицинские вузы Узбекистана спецоборудованием. Предприятия Ивановской области закупают у Узбекистана высококачественное сырье для производства текстиля. Челябинская область поставляет автоматику для нефтегазовой отрасли республики. В свою очередь компании Новосибирской области экспортируют в Узбекистан горно-обогатительное оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и золота. Ростовский же Ростсельмаш организовал на территории республики сборочное производство сельхозтехники: российские комбайны, выпущенные в Узбекистане, востребованы и на рынках третьих стран.В завершении своей речи президент России сообщил о планах на краткосрочную перспективу. В их числе — проведение Дней Москвы в Ташкенте, а также открытие в столице Узбекистана торгового дома Санкт-Петербурга.
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владимир путин заседание совет регионы узбекистан россия
владимир путин заседание совет регионы узбекистан россия
Путин: Регионы вносят весомый вклад в развитие комплекса наших отношений
Российский лидер отметил постоянное расширение и дополнение договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества РФ и РУз, а также выразил уверенность, что центральные органы власти обоих государств будут уделять больше внимания взаимодействию регионов.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Регионы действительно играют ключевую роль в упрочении отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном, вносят весомый вклад в развитие всего комплекса наших отношений", — сказал российский лидер.
Он также отметил актуальность повестки первого заседания Совета регионов.
"Повестка дня весьма обширна. Она включает актуальные темы, такие как углубление промышленной кооперации, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, внедрения инноваций и цифровые технологии. Отмечу, что в общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным совместным усилиям регионов и властей, команд управленческих регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекает все больше участников", — подчеркнул глава РФ.
Путин также обратил внимание на то, что договорно-правовая база межрегионального сотрудничества двух государств постоянно расширяется: в активе несколько десятков соглашений между правительствами регионов двух стран.
По его словам, к подписанию в рамках Совета подготовлены еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных на развитие взаимной торговли и инвестиций.
Президент напомнил, что Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана: по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился, составив почти $10 млрд.
"В прошлом году товарооборот увеличился почти до $10 млрд. Стремительными темпами развивается и электронная коммерция. Так, по итогам 2023 года совокупный объем торгуемой на российской интернет-площадке Wildberries продукции узбекистанских продавцов вырос на 93% и составил $418 млн", — подчеркнул российский лидер.
Кроме того, было отмечено, что в ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс — Озон.
Также Путин рассказал, что для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, будет создан специальный инвестфонд общим объемом в $500 млн. Средства будут направлены в разные сферы экономики республики.
Он добавил, что российская сторона готова внести свою долю — $400 млн.
Владимир Путин отметил тесное взаимное сотрудничество ряда регионов России и Узбекистана.
Так, например, компании из Татарстана помогают модернизировать системы теплоснабжения в Ташобласти, оснащать медицинские вузы Узбекистана спецоборудованием. Предприятия Ивановской области закупают у Узбекистана высококачественное сырье для производства текстиля. Челябинская область поставляет автоматику для нефтегазовой отрасли республики.
В свою очередь компании Новосибирской области экспортируют в Узбекистан горно-обогатительное оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и золота. Ростовский же Ростсельмаш организовал на территории республики сборочное производство сельхозтехники: российские комбайны, выпущенные в Узбекистане, востребованы и на рынках третьих стран.
В завершении своей речи президент России сообщил о планах на краткосрочную перспективу. В их числе — проведение Дней Москвы в Ташкенте, а также открытие в столице Узбекистана торгового дома Санкт-Петербурга.