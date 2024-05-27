https://uz.sputniknews.ru/20240527/putin-vystupleniye-zasedaniye-sovet-regionov-44104053.html

Путин: Регионы вносят весомый вклад в развитие комплекса наших отношений

Путин: Регионы вносят весомый вклад в развитие комплекса наших отношений

Sputnik Узбекистан

Российский лидер отметил постоянное расширение и дополнение договорно-правовой базы межрегионального сотрудничества РФ и РУз, а также выразил уверенность, что центральные органы власти обоих государств будут уделять больше внимания взаимодействию регионов

2024-05-27T21:34+0500

2024-05-27T21:34+0500

2024-05-27T21:34+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

россия

владимир путин

президент рф

узбекистан

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44103604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48ff81437548866c3e314b34b42989e6.jpg

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Регионы РФ и Узбекистана играют ключевую роль в упрочении отношений двух стран, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета регионов РФ и РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он также отметил актуальность повестки первого заседания Совета регионов.Путин также обратил внимание на то, что договорно-правовая база межрегионального сотрудничества двух государств постоянно расширяется: в активе несколько десятков соглашений между правительствами регионов двух стран.По его словам, к подписанию в рамках Совета подготовлены еще более 20 соглашений и коммерческих контрактов, нацеленных на развитие взаимной торговли и инвестиций.Президент напомнил, что Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана: по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился, составив почти $10 млрд.Кроме того, было отмечено, что в ближайшее время поставщики из Узбекистана смогут выйти и на другой крупный российский маркетплейс — Озон.Также Путин рассказал, что для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, будет создан специальный инвестфонд общим объемом в $500 млн. Средства будут направлены в разные сферы экономики республики.Он добавил, что российская сторона готова внести свою долю — $400 млн.Владимир Путин отметил тесное взаимное сотрудничество ряда регионов России и Узбекистана.Так, например, компании из Татарстана помогают модернизировать системы теплоснабжения в Ташобласти, оснащать медицинские вузы Узбекистана спецоборудованием. Предприятия Ивановской области закупают у Узбекистана высококачественное сырье для производства текстиля. Челябинская область поставляет автоматику для нефтегазовой отрасли республики. В свою очередь компании Новосибирской области экспортируют в Узбекистан горно-обогатительное оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и золота. Ростовский же Ростсельмаш организовал на территории республики сборочное производство сельхозтехники: российские комбайны, выпущенные в Узбекистане, востребованы и на рынках третьих стран.В завершении своей речи президент России сообщил о планах на краткосрочную перспективу. В их числе — проведение Дней Москвы в Ташкенте, а также открытие в столице Узбекистана торгового дома Санкт-Петербурга.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин заседание совет регионы узбекистан россия