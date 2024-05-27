https://uz.sputniknews.ru/20240527/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chm-peru-medali-44076114.html
Узбекистан завершил ЧМ по тяжелой атлетике с 12 медалями
Узбекистан завершил ЧМ по тяжелой атлетике с 12 медалями
Sputnik Узбекистан
В Перу прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет с участием 284 штангистов из 51 страны
2024-05-27T14:47+0500
2024-05-27T14:47+0500
2024-05-27T14:47+0500
узбекистан
спорт
чемпионат мира
перу
тяжелая атлетика
медали
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу, Лиме, сообщает НОК.В последний день соревнований тяжелоатлет Омадилло Олимов взял серебро в рывке (150 кг), толчке (195 кг) и по сумме двух упражнений (345 кг).Напомним, что 1 серебро и 2 бронзы у Бекзода Гофиржонова, шесть медалей у Руслана Рахматжонова (2 золотых и 1 серебряная) и Маржоны Абдумуталовой (1 серебряная и 2 бронзовых).Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходил 22 – 26 мая в Перу. На нем выступили 284 штангиста из 51 страны.
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узбекистан, спорт, чемпионат мира, перу, тяжелая атлетика, медали
узбекистан, спорт, чемпионат мира, перу, тяжелая атлетика, медали
Узбекистан завершил ЧМ по тяжелой атлетике с 12 медалями
В Перу прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет с участием 284 штангистов из 51 страны.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу, Лиме, сообщает
НОК.
В последний день соревнований тяжелоатлет Омадилло Олимов взял серебро в рывке (150 кг), толчке (195 кг) и по сумме двух упражнений (345 кг).
"В итоговый день турнира наш соотечественник Омадилло Олимов (+102 кг) поднялся на пьедестал в 3 направлениях и пополнил копилку сборной серебряными наградами. Таким образом, молодые тяжелоатлеты Узбекистана завершили первенство мира с отличным результатом, завоевав 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали", — говорится в сообщении
Напомним, что 1 серебро и 2 бронзы у Бекзода Гофиржонова, шесть медалей у Руслана Рахматжонова (2 золотых и 1 серебряная) и Маржоны Абдумуталовой (1 серебряная и 2 бронзовых).
Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходил 22 – 26 мая в Перу. На нем выступили 284 штангиста из 51 страны.