https://uz.sputniknews.ru/20240527/uzbekistan-tyajelaya-atletika-chm-peru-medali-44076114.html

Узбекистан завершил ЧМ по тяжелой атлетике с 12 медалями

Узбекистан завершил ЧМ по тяжелой атлетике с 12 медалями

Sputnik Узбекистан

В Перу прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет с участием 284 штангистов из 51 страны

2024-05-27T14:47+0500

2024-05-27T14:47+0500

2024-05-27T14:47+0500

узбекистан

спорт

чемпионат мира

перу

тяжелая атлетика

медали

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике в столице Перу, Лиме, сообщает НОК.В последний день соревнований тяжелоатлет Омадилло Олимов взял серебро в рывке (150 кг), толчке (195 кг) и по сумме двух упражнений (345 кг).Напомним, что 1 серебро и 2 бронзы у Бекзода Гофиржонова, шесть медалей у Руслана Рахматжонова (2 золотых и 1 серебряная) и Маржоны Абдумуталовой (1 серебряная и 2 бронзовых).Чемпионат мира по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет проходил 22 – 26 мая в Перу. На нем выступили 284 штангиста из 51 страны.

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