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Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном
Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Глава Чеченской республики отметил, что видит перспективы взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей
2024-05-28T10:45+0500
2024-05-28T10:45+0500
2024-05-28T11:44+0500
чеченская республика
рамзан кадыров
узбекистан
сотрудничество
политика
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пребывания в республике в составе российской делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.Глава Чеченской республики перечислил наиболее перспективные для взаимодействия сферы. Также Кадыров выразил уверенность в том, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям."Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", — резюмировал глава Чечни.
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узбекистан чечня сотрудничество
Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном
10:45 28.05.2024 (обновлено: 11:44 28.05.2024)
Глава Чеченской республики отметил, что видит перспективы взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пребывания в республике в составе российской делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.
"Чеченская Республика готова расширять сотрудничество на межрегиональном уровне. У нас для этого имеется наличие свободных трудовых ресурсов, выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чеченской республики перечислил наиболее перспективные для взаимодействия сферы.
"Мы видим перспективу взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей. В прошлом году заместитель председателя правительства ЧР Айшат Кадырова посещала Узбекистан, где у нее состоялась встреча с министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым, на которой наметили формы сотрудничества в области культуры", — сообщил он в публикации.
Также Кадыров выразил уверенность в том, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям.
"Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", — резюмировал глава Чечни.