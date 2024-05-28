https://uz.sputniknews.ru/20240528/kadyrov-chechnya-uzbekistan-plany-sotrudnichestvo-44106750.html

Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном

Кадыров рассказал о готовности Чечни к расширению сотрудничества с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

Глава Чеченской республики отметил, что видит перспективы взаимодействия в сферах культуры, туризма, инвестиционной деятельности, налаживании деловых связей

2024-05-28T10:45+0500

2024-05-28T10:45+0500

2024-05-28T11:44+0500

чеченская республика

рамзан кадыров

узбекистан

сотрудничество

политика

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Чеченская Республика готова расширять сотрудничество с Узбекистаном, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пребывания в республике в составе российской делегации в рамках государственного визита президента России Владимира Путина.Глава Чеченской республики перечислил наиболее перспективные для взаимодействия сферы. Также Кадыров выразил уверенность в том, что удастся наладить эффективное сотрудничество с областями Узбекистана и по другим направлениям."Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром", — резюмировал глава Чечни.

чеченская республика

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