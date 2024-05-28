https://uz.sputniknews.ru/20240528/karakalpakstan-buryatiya-sotrudnichestvo-memorandum-44110807.html

В каких сферах планируют взаимодействовать Каракалпакстан и Бурятия

В каких сферах планируют взаимодействовать Каракалпакстан и Бурятия

Sputnik Узбекистан

В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан стороны подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании. Дальнейшие соглашения заключат на основе этого документа

2024-05-28T14:09+0500

2024-05-28T14:09+0500

2024-05-28T14:24+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

каракалпакстан

бурятия

сотрудничество

меморандум

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Каракалпакстан и Бурятия наладят взаимовыгодное сотрудничество, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.Цель документа — развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов.На основании меморандума Каракалпакстан и Бурятия заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, интересующих обе стороны.Речь идет о торговле, в частности, выгодных и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямых поставках экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников.В сфере легкой промышленности — это экспорт упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже Бурятия поставляет в страны Латинской Америки и Азии.В текстильной — обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.

каракалпакстан

бурятия

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