https://uz.sputniknews.ru/20240528/karakalpakstan-buryatiya-sotrudnichestvo-memorandum-44110807.html
В каких сферах планируют взаимодействовать Каракалпакстан и Бурятия
В каких сферах планируют взаимодействовать Каракалпакстан и Бурятия
Sputnik Узбекистан
В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан стороны подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании. Дальнейшие соглашения заключат на основе этого документа
2024-05-28T14:09+0500
2024-05-28T14:09+0500
2024-05-28T14:24+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
каракалпакстан
бурятия
сотрудничество
меморандум
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Каракалпакстан и Бурятия наладят взаимовыгодное сотрудничество, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.Цель документа — развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов.На основании меморандума Каракалпакстан и Бурятия заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, интересующих обе стороны.Речь идет о торговле, в частности, выгодных и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямых поставках экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников.В сфере легкой промышленности — это экспорт упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже Бурятия поставляет в страны Латинской Америки и Азии.В текстильной — обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.
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каракалпакстан бурятия сферы взаимодействие
каракалпакстан бурятия сферы взаимодействие
В каких сферах планируют взаимодействовать Каракалпакстан и Бурятия
14:09 28.05.2024 (обновлено: 14:24 28.05.2024)
В рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан стороны подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании. Дальнейшие соглашения заключат на основе этого документа.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Каракалпакстан и Бурятия наладят взаимовыгодное сотрудничество, сообщает
пресс-служба правительства Бурятии.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан.
"Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Совета министров Каракалпакстана Фарход Эрманов подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании между Правительством и Советом Министров республик", — говорится в сообщении.
Цель документа — развитие взаимовыгодного сотрудничества сторон в областях, представляющих двусторонний интерес, установление взаимовыгодных связей и стимулирование контактов деловых кругов.
На основании меморандума Каракалпакстан и Бурятия заключат соглашения о сотрудничестве в сферах, интересующих обе стороны.
Речь идет о торговле, в частности, выгодных и узбекистанским производителям, и жителям Бурятии прямых поставках экологически чистых овощей и фруктов, которые сегодня ведутся через торговых посредников.
В сфере легкой промышленности — это экспорт упаковочной картонной продукции, которая сегодня уже Бурятия поставляет в страны Латинской Америки и Азии.
В текстильной — обсуждается возможность переработки в Бурятии сырья из Узбекистана.