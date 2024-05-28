https://uz.sputniknews.ru/20240528/narbayeva-vstrecha-posol-sultanat-oman-44105662.html

Танзила Нарбаева встретилась с послом Султаната Оман — что обсудили

Танзила Нарбаева встретилась с послом Султаната Оман — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность активизации межпарламентского диалога путем установления тесных связей между профильными комитетами законодательных органов двух стран

2024-05-28T09:42+0500

2024-05-28T09:42+0500

2024-05-28T10:01+0500

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

встреча

посол

оман

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с послом Султаната Оман в Узбекистане Вафо Джабр Нассер аль-Бусаиди, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.В фокусе внимания находились вопросы развития торгово-экономических, культурно-гуманитарных и межпарламентских связей двух стран.Стороны отметили, что показатель взаимного товарооборота не соответствует потенциалу Узбекистана и Омана, поэтому необходимо активизировать совместные бизнес-проекты предпринимателей.Состоялся обмен мнениями относительно использования возможностей сотрудничества в области науки, образования, культуры, туризма. Дипломат заверила, что задействует все возможности и потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений.

оман

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танзила нарбаева встреча посол султанат оман