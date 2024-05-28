https://uz.sputniknews.ru/20240528/proyekt-sever-yug-strany-napravleniya-44116842.html
Помощник президента РФ: Какие направления в рамках проекта "Север – Юг" приоритетные
Помощник президента РФ: Какие направления в рамках проекта "Север – Юг" приоритетные
Sputnik Узбекистан
Узбекистан входит в одно из трех направлений Международного транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Мумбай. 28.05.2024, Sputnik Узбекистан
2024-05-28T18:30+0500
2024-05-28T18:30+0500
2024-05-28T18:45+0500
узбекистан
транспортный коридор
азербайджан
иран
туркменистан
казахстан
узбекистан
морской порт санкт-петербурга
индия
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Приоритетными в рамках проекта "Север – Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, рассказал помощник президента России Игорь Левитин. Об этом сообщает РИА Новости.Помощник главы РФ ответил на вопрос журналистов о работе по этому проекту.Для справки: МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от морского порта Санкт-Петербурга до Мумбая — одного из самых крупных портов на западном побережье Индии. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тыс. километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.
узбекистан
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узбекистан, транспортный коридор, азербайджан, иран, туркменистан, казахстан, узбекистан, морской порт санкт-петербурга, индия
узбекистан, транспортный коридор, азербайджан, иран, туркменистан, казахстан, узбекистан, морской порт санкт-петербурга, индия
Помощник президента РФ: Какие направления в рамках проекта "Север – Юг" приоритетные
18:30 28.05.2024 (обновлено: 18:45 28.05.2024)
Узбекистан входит в одно из трех направлений Международного транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Мумбай.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Приоритетными в рамках проекта "Север – Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, рассказал помощник президента России Игорь Левитин. Об этом сообщает РИА Новости.
Помощник главы РФ ответил на вопрос журналистов о работе по этому проекту.
"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран — мы его называем западное направление, Каспийское — центральное, восточное — это Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот эти три направления являются общими, мы их называем Север – Юг, которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", — уточнил Левитин.
Для справки: МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от морского порта Санкт-Петербурга до Мумбая — одного из самых крупных портов на западном побережье Индии. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тыс. километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.