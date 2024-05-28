https://uz.sputniknews.ru/20240528/proyekt-sever-yug-strany-napravleniya-44116842.html

Помощник президента РФ: Какие направления в рамках проекта "Север – Юг" приоритетные

Помощник президента РФ: Какие направления в рамках проекта "Север – Юг" приоритетные

Sputnik Узбекистан

Узбекистан входит в одно из трех направлений Международного транспортного коридора, соединяющего Санкт-Петербург и Мумбай. 28.05.2024, Sputnik Узбекистан

2024-05-28T18:30+0500

2024-05-28T18:30+0500

2024-05-28T18:45+0500

узбекистан

транспортный коридор

азербайджан

иран

туркменистан

казахстан

узбекистан

морской порт санкт-петербурга

индия

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Приоритетными в рамках проекта "Север – Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, рассказал помощник президента России Игорь Левитин. Об этом сообщает РИА Новости.Помощник главы РФ ответил на вопрос журналистов о работе по этому проекту.Для справки: МТК "Север – Юг" — это мультимодальный маршрут от морского порта Санкт-Петербурга до Мумбая — одного из самых крупных портов на западном побережье Индии. Общая протяженность путей составляет около 7,2 тыс. километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).Основные преимущества МТК "Север – Юг" перед другими маршрутами и, в частности, перед морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в сокращении в два и более раза расстояния перевозок, что позволяет грузоотправителям экономить на времени и стоимости перевозки.

узбекистан

иран

туркменистан

индия

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узбекистан, транспортный коридор, азербайджан, иран, туркменистан, казахстан, узбекистан, морской порт санкт-петербурга, индия