https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-gosvizit-uzbekistan-press-konferentsiya-itogi-44120407.html
Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес
Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес
Sputnik Узбекистан
Глава РФ сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам визита в республику
2024-05-28T19:09+0500
2024-05-28T19:09+0500
2024-05-28T19:09+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан представляет для России большой интерес, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в республику.Кроме того, российский лидер рассказал о совместных планах двух стран, в том числе в промышленной кооперации и энергетике.Оценил он как объем совместных проектов, так и возможности их реализации.Также он выразил готовность помочь республике выйти на внешние рынки.Что касается присоединения Узбекистана к ЕАЭС, российский лидер считает его сложным, но выгодным.Он также добавил, что Россия не настаивает на присоединении стран к интеграционным процессам на Евразийском пространстве: это выбор каждой страны.О давлении СШАО ситуации на УкраинеО ситуации в Афганистане*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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путин итоги государственный визит узбекистан пресс-конференция
путин итоги государственный визит узбекистан пресс-конференция
Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес
Глава РФ сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам визита в республику.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан представляет для России большой интерес, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в республику.
"Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений", — отметил он.
Кроме того, российский лидер рассказал о совместных планах двух стран, в том числе в промышленной кооперации и энергетике.
Оценил он как объем совместных проектов, так и возможности их реализации.
"Объем возможных совместных проектов с Узбекистаном очень большой, их можно реализовать с учетом стабильности политической системы", — сказал Путин.
Также он выразил готовность помочь республике выйти на внешние рынки.
"Россия готова помочь Узбекистану с выходом на внешние рынки", — сказал глава РФ.
Что касается присоединения Узбекистана к ЕАЭС, российский лидер считает его сложным, но выгодным.
"Если такая экономика, как экономика Узбекистана, присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", — пояснил Путин.
Он также добавил, что Россия не настаивает на присоединении стран к интеграционным процессам на Евразийском пространстве: это выбор каждой страны.
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО).
"Мы знаем, что оказывалось давление и на ЦА. Я что-то не вижу, что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые "указивки" из-за океана. Они, конечно, совершают американцы и европейцы действия, которые наносят ущерб нашим партнерам, но в конечном счете это тоже суверенный выбор любой страны, как выстраивать свою политику. Если страна хочет быть успешной, она должна быть суверенной", — подчеркнул Путин.
Интересы украинского народа не защищаются, правителям Украины не жалко свой народ.
Россия знает, что на Украине есть западные наемники, под их видом там находятся и военные инструкторы.
Западные наемники несут потери на Украине, и Западу все сложнее это скрывать.
Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения Вооруженных сил РФ.
Россия будет делать так, как считает нужным вне зависимости от того, кто присутствует на территории Украины.
Не Россия перестала вести переговоры по Украине.
Россия готова и дальше продолжать переговорный процесс по Украине, но что ей будут предлагать — неизвестно.
В Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения с действующей властью как-то надо.
Россия по вопросу талибов* учитывает позицию каждого из партнеров.
"Мы со многими партнерами в контакте, в том числе в контакте со многими партнерами и в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию (по вопросу талибов* - ред.)", — сказал Путин.
*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность