https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-gosvizit-uzbekistan-press-konferentsiya-itogi-44120407.html

Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес

Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес

Sputnik Узбекистан

Глава РФ сделал ряд заявлений на пресс-конференции по итогам визита в республику

2024-05-28T19:09+0500

2024-05-28T19:09+0500

2024-05-28T19:09+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан представляет для России большой интерес, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в республику.Кроме того, российский лидер рассказал о совместных планах двух стран, в том числе в промышленной кооперации и энергетике.Оценил он как объем совместных проектов, так и возможности их реализации.Также он выразил готовность помочь республике выйти на внешние рынки.Что касается присоединения Узбекистана к ЕАЭС, российский лидер считает его сложным, но выгодным.Он также добавил, что Россия не настаивает на присоединении стран к интеграционным процессам на Евразийском пространстве: это выбор каждой страны.О давлении СШАО ситуации на УкраинеО ситуации в Афганистане*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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