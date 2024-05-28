https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-uzbekistan-gosvizit-44116014.html
Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане
Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что глав двух государств связывает настоящая личная дружба
2024-05-28T16:49+0500
2024-05-28T16:49+0500
2024-05-28T17:23+0500
государственный визит путина в узбекистан - 2024
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государственный визит
узбекистан
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя продолжительность пребывания российского лидера в республике, сообщает РИА Новости.Также он подчеркнул, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба.Пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов утра, глава Узбекистана пригласил российского коллегу домой.По словам Пескова, президенты России и Узбекистана продолжили общение во вторник за совместным завтраком."Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", — добавил пресс-секретарь главы РФ.Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая. Визит в республику оказался трехдневным, а трехдневные визиты у Путина — впервые за последние годы. Напомним, что накануне прошли переговоры Мирзиёева и Путина в узком и расширенном форматах, их результаты закрепили соглашениями. Главы Узбекистана и РФ подписали Совместное заявление, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.
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песков путин узбекистан
Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане
16:49 28.05.2024 (обновлено: 17:23 28.05.2024)
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что глав двух государств связывает настоящая личная дружба.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя продолжительность пребывания российского лидера в республике, сообщает РИА Новости.
"Повестка дня настолько предметная, настолько конкретная и настолько обширная, что это требует достаточно детальных проговоров со стороны глав государств", — отметил Песков.
Также он подчеркнул, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба.
Пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов утра, глава Узбекистана пригласил российского коллегу домой.
По словам Пескова, президенты России и Узбекистана продолжили общение во вторник за совместным завтраком.
"Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", — добавил пресс-секретарь главы РФ.
Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая. Визит в республику оказался
трехдневным, а трехдневные визиты у Путина — впервые за последние годы.
Напомним, что накануне прошли переговоры Мирзиёева и Путина в узком и расширенном форматах, их результаты закрепили соглашениями. Главы Узбекистана и РФ подписали Совместное заявление, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.