https://uz.sputniknews.ru/20240528/putin-uzbekistan-gosvizit-44116014.html

Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане

Песков рассказал, почему Путин задержался в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что глав двух государств связывает настоящая личная дружба

2024-05-28T16:49+0500

2024-05-28T16:49+0500

2024-05-28T17:23+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

россия

владимир путин

государственный визит

узбекистан

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44099645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e21a016efc01629a3745d251c2c3b443.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Визит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя продолжительность пребывания российского лидера в республике, сообщает РИА Новости.Также он подчеркнул, что лидеров двух стран связывает настоящая личная дружба.Пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Мирзиёев общались тет-а-тет до трех часов утра, глава Узбекистана пригласил российского коллегу домой.По словам Пескова, президенты России и Узбекистана продолжили общение во вторник за совместным завтраком."Сегодня собственно тоже такой полуличный полурабочий завтрак они тоже решили провести вместе и вот до отъезда в аэропорт они как раз вместе завтракают, опять же продолжая все разговоры", — добавил пресс-секретарь главы РФ.Путин прибыл в Узбекистан с госвизитом 26 мая. Визит в республику оказался трехдневным, а трехдневные визиты у Путина — впервые за последние годы. Напомним, что накануне прошли переговоры Мирзиёева и Путина в узком и расширенном форматах, их результаты закрепили соглашениями. Главы Узбекистана и РФ подписали Совместное заявление, а также приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

песков путин узбекистан