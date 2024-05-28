Что делать при перегреве смартфона
© Sputnik / Алексей Никольский/
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Эксперт рассказал о причинах перегрева, убивающего смартфон и дал совет, как снизить температуру устройства.
Современные смартфоны имеют особенность сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, иногда причиной этого является чехол.
"Чехол – это дополнительная "одежка" на вашем смартфоне. Телефоны сегодня проектируются таким образом, чтобы тепло отводилось на корпус или на раму. Некоторые производители стали создавать чехлы, которые имеют вырезы по бокам – там, где металлическая рама. Это делается специально, чтобы происходило охлаждение, потому что процессоры сегодня действительно очень горячие и под большими нагрузками аппараты разогреваются до 40, а иногда и до 45 градусов", — объяснил эксперт.
Чтобы охладить смартфон, достаточно на какое-то время снять чехол, добавил он.
"Если телефон сильно перегревается, на время можно просто снять чехол, а когда телефон остынет, снова надеть его. Очень опасный совет – отказываться от чехла. Многие люди банально роняют телефоны, а чехол все-таки может быть дополнительной защитой от удара. Как правило, в чехле аппарат "выживает" лучше, чем без такового", – предупредил Муртазин.
Он также добавил, что "внутренности" смартфона рассчитаны на работу при температуре до 65°С, но уже при 40°С можно почувствовать тепло от задней панели.
Маловероятно, что перегревшийся смартфон станет причиной ожогов, однако чрезмерный нагрев вреден прежде всего для самого устройства. Он может повлиять на:
производительность — гаджет начнет "подвисать", скорость работы приложений снизится;
работу оперативной и внутренней памяти;
состояние батареи — она хуже держит заряд и ей нужно больше времени "на проводе".
А вот взрыва или пожара можно особо не опасаться: для этого нужны очень высокие температуры. При приближении к критической отметке телефон просто отключится. Причиной возгорания чаще становится не перегревшийся телефон, а неисправное зарядное устройство.