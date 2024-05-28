https://uz.sputniknews.ru/20240528/smartfon-peregrev-ekspert-rekomendatsii-44109189.html

Что делать при перегреве смартфона

Что делать при перегреве смартфона

Sputnik Узбекистан

Эксперт рассказал о причинах перегрева, убивающего смартфон и дал совет, как снизить температуру устройства

2024-05-28T22:05+0500

2024-05-28T22:05+0500

2024-05-28T22:05+0500

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Современные смартфоны имеют особенность сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По его словам, иногда причиной этого является чехол.Чтобы охладить смартфон, достаточно на какое-то время снять чехол, добавил он.Он также добавил, что "внутренности" смартфона рассчитаны на работу при температуре до 65°С, но уже при 40°С можно почувствовать тепло от задней панели.Маловероятно, что перегревшийся смартфон станет причиной ожогов, однако чрезмерный нагрев вреден прежде всего для самого устройства. Он может повлиять на:А вот взрыва или пожара можно особо не опасаться: для этого нужны очень высокие температуры. При приближении к критической отметке телефон просто отключится. Причиной возгорания чаще становится не перегревшийся телефон, а неисправное зарядное устройство.

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