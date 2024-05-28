Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240528/smartfon-peregrev-ekspert-rekomendatsii-44109189.html
Что делать при перегреве смартфона
Что делать при перегреве смартфона
Sputnik Узбекистан
Эксперт рассказал о причинах перегрева, убивающего смартфон и дал совет, как снизить температуру устройства
2024-05-28T22:05+0500
2024-05-28T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
смартфон
технологии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/03/43720005_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_ae445971b0e0a65a26e0635df053cd67.jpg
Современные смартфоны имеют особенность сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По его словам, иногда причиной этого является чехол.Чтобы охладить смартфон, достаточно на какое-то время снять чехол, добавил он.Он также добавил, что "внутренности" смартфона рассчитаны на работу при температуре до 65°С, но уже при 40°С можно почувствовать тепло от задней панели.Маловероятно, что перегревшийся смартфон станет причиной ожогов, однако чрезмерный нагрев вреден прежде всего для самого устройства. Он может повлиять на:А вот взрыва или пожара можно особо не опасаться: для этого нужны очень высокие температуры. При приближении к критической отметке телефон просто отключится. Причиной возгорания чаще становится не перегревшийся телефон, а неисправное зарядное устройство.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/03/43720005_170:0:2871:2026_1920x0_80_0_0_51eddb426a7e106744b056e187092628.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
смартфон перегрев причины
смартфон перегрев причины

Что делать при перегреве смартфона

22:05 28.05.2024
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Эксперт рассказал о причинах перегрева, убивающего смартфон и дал совет, как снизить температуру устройства.
Современные смартфоны имеют особенность сильно разогреваться, особенно в жаркую погоду, рассказал радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По его словам, иногда причиной этого является чехол.
"Чехол – это дополнительная "одежка" на вашем смартфоне. Телефоны сегодня проектируются таким образом, чтобы тепло отводилось на корпус или на раму. Некоторые производители стали создавать чехлы, которые имеют вырезы по бокам – там, где металлическая рама. Это делается специально, чтобы происходило охлаждение, потому что процессоры сегодня действительно очень горячие и под большими нагрузками аппараты разогреваются до 40, а иногда и до 45 градусов", — объяснил эксперт.
Чтобы охладить смартфон, достаточно на какое-то время снять чехол, добавил он.
"Если телефон сильно перегревается, на время можно просто снять чехол, а когда телефон остынет, снова надеть его. Очень опасный совет – отказываться от чехла. Многие люди банально роняют телефоны, а чехол все-таки может быть дополнительной защитой от удара. Как правило, в чехле аппарат "выживает" лучше, чем без такового", – предупредил Муртазин.
Он также добавил, что "внутренности" смартфона рассчитаны на работу при температуре до 65°С, но уже при 40°С можно почувствовать тепло от задней панели.
Маловероятно, что перегревшийся смартфон станет причиной ожогов, однако чрезмерный нагрев вреден прежде всего для самого устройства. Он может повлиять на:
производительность — гаджет начнет "подвисать", скорость работы приложений снизится;
работу оперативной и внутренней памяти;
состояние батареи — она хуже держит заряд и ей нужно больше времени "на проводе".
А вот взрыва или пожара можно особо не опасаться: для этого нужны очень высокие температуры. При приближении к критической отметке телефон просто отключится. Причиной возгорания чаще становится не перегревшийся телефон, а неисправное зарядное устройство.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0