https://uz.sputniknews.ru/20240528/smi-kak-rossiyskoe-orujie-menyaet-xod-konflikta-na-ukraine-44110945.html
СМИ: как российское оружие меняет ход конфликта на Украине
СМИ: как российское оружие меняет ход конфликта на Украине
Sputnik Узбекистан
ВКС России активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника
2024-05-28T15:09+0500
2024-05-28T15:09+0500
2024-05-28T15:09+0500
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание NRK.По мнению авторов статьи, российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев. Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне специальной военной операции. У боевых самолетов появилась возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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россия оружие ход конфликт украина
россия оружие ход конфликт украина
СМИ: как российское оружие меняет ход конфликта на Украине
ВКС России активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik.
Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание NRK.
"За сравнительно короткое время планирующие бомбы стали одним из важнейших видов российского оружия в украинском конфликте", — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев.
"Один обозреватель даже назвал бомбы предвестником “новой эры” украинского конфликта", — указано в публикации.
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне специальной военной операции. У боевых самолетов появилась возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.