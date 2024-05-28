https://uz.sputniknews.ru/20240528/smi-kak-rossiyskoe-orujie-menyaet-xod-konflikta-na-ukraine-44110945.html

СМИ: как российское оружие меняет ход конфликта на Украине

СМИ: как российское оружие меняет ход конфликта на Украине

Sputnik Узбекистан

ВКС России активно используют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника

2024-05-28T15:09+0500

2024-05-28T15:09+0500

2024-05-28T15:09+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и меняют ход конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание NRK.По мнению авторов статьи, российские авиабомбы обладают огромной разрушительной силой и наносят серьезный ущерб украинским военным, подрывая их боевой дух и мешая мобилизации новобранцев. Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции в Испании заявил, что российские корректируемые авиабомбы наносят серьезный урон украинским силам.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне специальной военной операции. У боевых самолетов появилась возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

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