https://uz.sputniknews.ru/20240528/uzbekistan-kultura-memorandum-kyrgyzstan-44110248.html

Узбекистан будет сотрудничать с музыкальными вузами почти двадцати стран

Узбекистан будет сотрудничать с музыкальными вузами почти двадцати стран

Sputnik Узбекистан

Подписанный документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, развития музыкального искусства

2024-05-28T12:59+0500

2024-05-28T12:59+0500

2024-05-28T12:59+0500

узбекистан

культура

меморандум

кыргызстан

форум

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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве с ректорами музыкальных вузов почти из двух десятков стран, сообщает министерство культуры республики.Документ подписали в Кыргызстане в рамках I Международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений, посвященного 100-летию Кара-Кыргызской автономной области и 30-летию Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.Участники форума — деятели культуры и представители 30 музыкальных вузов из России, Узбекистана, Китая, США, Франции, Венгрии, Польши, Германии, Италии, Казахстана, Монголии, Вьетнама и других стран.Узбекистан представлял ректор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Аваз Мансуров, который и подписал меморандум.По мнению сторон, документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, укрепления связей между странами и развития музыкального искусства.

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