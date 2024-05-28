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https://uz.sputniknews.ru/20240528/uzbekistan-kultura-memorandum-kyrgyzstan-44110248.html
Узбекистан будет сотрудничать с музыкальными вузами почти двадцати стран
Узбекистан будет сотрудничать с музыкальными вузами почти двадцати стран
Sputnik Узбекистан
Подписанный документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, развития музыкального искусства
2024-05-28T12:59+0500
2024-05-28T12:59+0500
узбекистан
культура
меморандум
кыргызстан
форум
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ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве с ректорами музыкальных вузов почти из двух десятков стран, сообщает министерство культуры республики.Документ подписали в Кыргызстане в рамках I Международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений, посвященного 100-летию Кара-Кыргызской автономной области и 30-летию Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.Участники форума — деятели культуры и представители 30 музыкальных вузов из России, Узбекистана, Китая, США, Франции, Венгрии, Польши, Германии, Италии, Казахстана, Монголии, Вьетнама и других стран.Узбекистан представлял ректор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Аваз Мансуров, который и подписал меморандум.По мнению сторон, документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, укрепления связей между странами и развития музыкального искусства.
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узбекистан сотрудничество музыкальные вузы
узбекистан сотрудничество музыкальные вузы

Узбекистан будет сотрудничать с музыкальными вузами почти двадцати стран

12:59 28.05.2024
© Министерство культурыВ Чолпон-Ате подписали меморандум о сотрудничестве по итогам международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений
В Чолпон-Ате подписали меморандум о сотрудничестве по итогам международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2024
© Министерство культуры
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Подписанный документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, развития музыкального искусства.
ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Узбекистан подписал меморандум о сотрудничестве с ректорами музыкальных вузов почти из двух десятков стран, сообщает министерство культуры республики.
Документ подписали в Кыргызстане в рамках I Международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений, посвященного 100-летию Кара-Кыргызской автономной области и 30-летию Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.
Участники форума — деятели культуры и представители 30 музыкальных вузов из России, Узбекистана, Китая, США, Франции, Венгрии, Польши, Германии, Италии, Казахстана, Монголии, Вьетнама и других стран.
Узбекистан представлял ректор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Аваз Мансуров, который и подписал меморандум.
© Министерство культурыВ Чолпон-Ате подписали меморандум о сотрудничестве по итогам международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений
В Чолпон-Ате подписали меморандум о сотрудничестве по итогам международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.05.2024
В Чолпон-Ате подписали меморандум о сотрудничестве по итогам международного форума ректоров высших музыкальных учебных заведений
© Министерство культуры
По мнению сторон, документ станет основой для реализации совместных образовательных и культурных проектов, укрепления связей между странами и развития музыкального искусства.
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