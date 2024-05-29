https://uz.sputniknews.ru/20240529/den-eaeu-rossiya-mid-pozdravleniye-44131102.html

МИД России поздравил коллег и граждан Евразийского экономического союза с Днем ЕАЭС

МИД России поздравил коллег и граждан Евразийского экономического союза с Днем ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Сегодня исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

2024-05-29T17:35+0500

2024-05-29T17:35+0500

2024-05-29T17:35+0500

еаэс

мид рф

поздравление

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России поздравило коллег и граждан Евразийского экономического союза с Днем ЕАЭС.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Договор о ЕАЭС заложил фундаментальные для развития Союза основы и определил ключевые направления сотрудничества в рамках "пятерки". С момента его подписания государства-члены проделали большую работу по выстраиванию и укреплению интеграционного контура Евразийского экономического союза, прежде всего, на благо населения и бизнеса.Такие результаты были бы невозможны без слаженной работы всех государств-членов, а также Евразийской экономической комиссии, добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.Для справки: День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президенты России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Он вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан (с 12 августа 2015 года) и Россия.В 2020 году статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 млн квадратных километров (14% мировой суши).С инициативой о Дне Евразийского экономического союза в 2022 году выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Ее единогласно поддержали главы четырех других стран евразийской "пятерки" – Армении, Беларуси, Казахстана и России.Эта дата призвана укрепить солидарность и углубить сотрудничество между союзными государствами.ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Основными целями Союза являются:С 1 января 2024 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Армении.Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по имеющимся оценкам, увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с $579 млрд до $923 млрд, а объем взаимной торговли увеличился почти вдвое – с $45 млрд до $89 млрд, при этом более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг $17,7 млрд.Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС. Реализуется торговое соглашение с КНР.Договоренности о либерализации торговли действуют также с Вьетнамом (2016), Сингапуром (2019), Сербией (2019) и Ираном (2023).На стадии подготовки – соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ, Индия. Принято решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения.

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