МИД России поздравил коллег и граждан Евразийского экономического союза с Днем ЕАЭС
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться
Сегодня исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел России поздравило коллег и граждан Евразийского экономического союза с Днем ЕАЭС.
"В этом году этот праздник совпал с десятилетним юбилеем с даты подписания ключевого для евразийской интеграции документа - Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г", — говорится в тексте поздравления.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Договор о ЕАЭС заложил фундаментальные для развития Союза основы и определил ключевые направления сотрудничества в рамках "пятерки". С момента его подписания государства-члены проделали большую работу по выстраиванию и укреплению интеграционного контура Евразийского экономического союза, прежде всего, на благо населения и бизнеса.
"Сегодня с уверенностью можно сказать, что Союз является важной международной организацией и надежным, конструктивно настроенным партнером", — говорится в поздравлении.
Такие результаты были бы невозможны без слаженной работы всех государств-членов, а также Евразийской экономической комиссии, добавили во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Для справки: День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президенты России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. Он вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Беларусь, Казахстан, Кыргызстан (с 12 августа 2015 года) и Россия.
В 2020 году статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.
Площадь территории стран ЕАЭС – более 20 млн квадратных километров (14% мировой суши).
С инициативой о Дне Евразийского экономического союза в 2022 году выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Ее единогласно поддержали главы четырех других стран евразийской "пятерки" – Армении, Беларуси, Казахстана и России.
Эта дата призвана укрепить солидарность и углубить сотрудничество между союзными государствами.
ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.
Основными целями Союза являются:
создание условий для стабильного развития экономик государств‑членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;
формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.
С 1 января 2024 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Армении.
Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.
За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по имеющимся оценкам, увеличился с $1,6 трлн до $2,5 трлн. Товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с $579 млрд до $923 млрд, а объем взаимной торговли увеличился почти вдвое – с $45 млрд до $89 млрд, при этом более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг $17,7 млрд.
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС. Реализуется торговое соглашение с КНР.
Договоренности о либерализации торговли действуют также с Вьетнамом (2016), Сингапуром (2019), Сербией (2019) и Ираном (2023).
На стадии подготовки – соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, ОАЭ, Индия. Принято решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения.