https://uz.sputniknews.ru/20240529/eec-amerika-biznes-pomosch-eaeu-44133750.html

ЕЭК помогает американскому бизнесу в решении проблем с бизнес-процессами в ЕАЭС

ЕЭК помогает американскому бизнесу в решении проблем с бизнес-процессами в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Речь идет в том числе о вопросах адвокатирования, обеспечения недискриминационных конкурентных условий, в том числе на рынках маркетплейсов

2024-05-29T18:40+0500

2024-05-29T18:40+0500

2024-05-29T18:40+0500

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ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Делегация Американской торговой палаты в России во главе с ее президентом Робертом Эйджи высоко оценила роль ЕЭК в решении проблем американского бизнеса в регулировании бизнес-процессов в ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Об этом шла речь в ходе диалога с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максимом Ермоловичем в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве.Министр рассказал об основных направлениях работы Комиссии в этой области, коснувшись вопросов адвокатирования, обеспечения недискриминационных конкурентных условий, в том числе на рынках маркетплейсов, а также о планах масштабирования на весь Евразийский экономический союз практики государств-членов по антимонопольным делам в отношении третьих стран.Участники мероприятия договорились в дальнейшем взаимодействовать на площадке общественной приемной ЕЭК по всем интересующим членов американской торговой палаты вопросам, а также другим совместным мероприятиям.

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