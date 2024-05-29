ЕЭК помогает американскому бизнесу в решении проблем с бизнес-процессами в ЕАЭС
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович встретился с делегацией Американской торговой палаты в России во главе с ее президентом Робертом Эйджи в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
© Пресс-служба ЕЭК
Подписаться
Речь идет в том числе о вопросах адвокатирования, обеспечения недискриминационных конкурентных условий, в том числе на рынках маркетплейсов.
ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Делегация Американской торговой палаты в России во главе с ее президентом Робертом Эйджи высоко оценила роль ЕЭК в решении проблем американского бизнеса в регулировании бизнес-процессов в ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович встретился с делегацией Американской торговой палаты в России во главе с ее президентом Робертом Эйджи в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович встретился с делегацией Американской торговой палаты в России во главе с ее президентом Робертом Эйджи в штаб-квартире ЕЭК в Москве.
© Пресс-служба ЕЭК
Об этом шла речь в ходе диалога с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максимом Ермоловичем в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве.
"Встречи с представителями зарубежного бизнеса на площадке Комиссии стали доброй традицией. Планируем и дальше взаимодействовать в обычном для нас доверительном ключе", - подчеркнул Ермолович.
Министр рассказал об основных направлениях работы Комиссии в этой области, коснувшись вопросов адвокатирования, обеспечения недискриминационных конкурентных условий, в том числе на рынках маркетплейсов, а также о планах масштабирования на весь Евразийский экономический союз практики государств-членов по антимонопольным делам в отношении третьих стран.
Участники мероприятия договорились в дальнейшем взаимодействовать на площадке общественной приемной ЕЭК по всем интересующим членов американской торговой палаты вопросам, а также другим совместным мероприятиям.