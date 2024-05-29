Эксперты: Как госвизит Путина повлияет на дальнейшее взаимодействие РУз и РФ
10:47 29.05.2024 (обновлено: 11:52 29.05.2024)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, где находился по приглашению Шавката Мирзиёева. Его программа включала переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составах, а также участие в первом заседании Совета регионов двух стран.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Особое внимание в ходе госвизита президента России Владимира Путина в Узбекистан лидеры двух стран уделили расширению практического взаимодействия, прежде всего, наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. При этом к нынешнему саммиту уже проработали новые проекты промышленной кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, сельском хозяйстве, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях на сумму свыше $20 млрд.
Почему Владимир Путин третий госвизит (после Китая и Беларуси) после переизбрания совершил в Узбекистан? Какие сектора экономики следует развивать более усиленно, чтобы увеличить товарооборот до $20 млрд с нынешних $10 млрд? Как торгпредство Узбекистана, которое планируют открыть в России, повлияет на развитие двусторонних торговых отношений? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан ответили эксперты.
На нынешнем этапе происходящих в мире изменений Узбекистан стал центром взаимодействия в Центральной Азии и также локомотивом дальнейшего развития всего центральноазиатского региона. Такое мнение выразила и. о. доцента кафедры мировой экономики и международных отношений Ташкентского государственного экономического университета Нодира Зикриллаева. Поэтому, говорит эксперт, налаживание сотрудничества с новым составом правительства РФ, формирование новых направлений для дальнейшего взаимодействия с Узбекистаном — все, над чем обе страны работают сегодня, послужит в целом экономическому росту всего региона.
По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиера Эргашева, график и география государственных визитов глав государств – это всегда показатель приоритетов внешней политики.
“Узбекистан — третья страна, которую посетил Путин после инаугурации. Это показатель того, что Узбекистан является во внешней политике России в центральноазиатском направлении одним из главных приоритетов. Данный визит – яркое доказательство того, что отношения союзничества и стратегического партнерства между Узбекистаном и Россией будут дальше развиваться и укрепляться”, — отметил политолог.
По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, Узбекистан является одним из важнейших партнеров РФ в Центральной Азии.
"Мы (это) видим по повестке, которая сейчас обсуждается, тем проектам, которые сейчас находятся либо в стадии реализации, либо уже реализованы, либо обсуждаются. Конечно же, Узбекистан один из важнейших партнеров в Центральной Азии, и подчеркивает его важность то, что визит носил характер государственного, наивысшего по протоколу", — объяснил эксперт.
Торгпредство как элемент стратегии
Экономическая сфера – это важнейшее направление межгосударственного сотрудничества, которое обсуждали лидеры двух стран. В частности, президенты поставили стратегическую цель удвоить товарооборот к 2030 году и достигнуть показателя в $20 млрд.
"Как мне представляется, это вполне достижимая задача, учитывая ту динамику, которая есть сейчас, — говорит Бахтиер Эргашев. — Планируется строительство крупного газохимического комплекса в Бухарской области, перешли к практической части по реализации крупного, более чем на $5 млрд, нового медеплавильного завода на АГМК. Надеюсь начнется реальное продвижение по строительству металлургического производства на железорудном месторождении Тебинбулак. Реализация этих проектов позволит вывести экономическое сотрудничество, в частности инвестиционное, между Узбекистаном и Россией на новый уровень".
По мнению экспертов, довести товарооборот до $20 млрд также поможет торгпредство Узбекистана, которое в ближайшее время появится в России. Нодира Зикриллаева считает, что в скором будущем работа узбекского торгового представительства позволит не только увеличить торговые обороты, но и диверсифицировать узбекский экспорт в Россию, выйти на региональные рынки не только с агропродукцией и текстилем, но и другими видами товаров и услуг.
"Это важный фактор продвижения бизнеса узбекских компаний с учетом того, что экономика достаточно диверсифицирована. В таком ключе важнейшим элементом продвижения на новые рынки сбыта и закрепление уже присутствующих, являются торговые представительства. И это, конечно же, будет элементом стратегии Узбекистана на российском рынке", — добавил Станислав Притчин.
В целом, по мнению Нодиры Зикриллаевой, это приведет к увеличению экспортно-импортных операций, росту объемов внешнеторгового оборота, укреплению двухсторонних отношений между странами, поскольку упростит ограничения и барьеры, а также позволит установить более тесные производственные связи и взаимодействие в отраслях экономики.
Кроме того, взаимную торговлю планируют увеличить за счет наращивания проектов кооперации и импортозамещения, прежде всего с активным подключением регионов.
На пути к строительству крупной АЭС
Одним из важных итогов переговоров стало подписание соглашения о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности (АСММ).
Бахтиер Эргашев, считает, что данное решение — промежуточное, и строительство большой АЭС неизбежно, поскольку малая АЭС неспособна решить проблему с дефицитом электроэнергии, который сейчас наблюдается.
"Наверное, это станет основой для того, чтобы Узбекистан все-таки в дальнейшем приступил к реализации проекта строительства уже крупной АЭС, которая станет серьезным источником постоянной генерации электроэнергии", — прогнозирует политолог.
Если изначально датой окончания проекта назывался 2030 год, то теперь это 2033-й. По словам Нодиры Зикриллаевой, запланированной АЭС вероятно придется решать вопрос экономической безопасности.
"Мы должны понимать, что ближайшие девять лет энергодефицит будет только увеличиваться, как и потребности в дополнительной электроэнергии, — говорит эксперт. — Соответственно, на сегодняшний день для нас это уже вопрос, скажем, экономической безопасности".
Как достигнуть синергии
Выступая на первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, Шавкат Мирзиёев отметил, что особое значение придается дальнейшему развитию межрегионального диалога и наполнению его новым практическим содержанием. Так, например, общий портфель совместных проектов уже превышает $40 млрд. Кроме того, по словам президента, в рамках нынешнего саммита достигнуты договоренности по новым проектам кооперации еще на $20 млрд, четверть из которых приходится на регионы.
Бахтиер Эргашев уточняет, что активным становится участие российских регионов в экономике Узбекистана, в том числе через формирование индустриальных парков и специальных экономических зон. Эти новые форматы, говорит эксперт, позволяют более четко и адресно работать с инвестиционными проектами.
"Спектр отраслей и направлений очень большой, и в этом его сила, и не нужно его ограничивать. Чем больше сфер, тем больше возможностей для того, чтобы в наиболее выгодном формате инвестировать средства и получать на выходе продукцию, которая будет востребована как на внутреннем рынке Узбекистана или России, так и на рынках третьих стран", — убежден он.
По мнению Станислава Притчина, совместная оценка ниш и прорывных направлений для сотрудничества позволит достигнуть синергетического эффекта.
"То есть, те сектора экономики, которые в России, например, сложно реализуемы, они могут быть реализованы в Узбекистане, либо наоборот, Узбекистан может быть точкой роста для российских компаний, — объясняет эксперт. — В этом плане — да, мы видим упор на регионы. То есть огромное количество региональных лидеров субъектов Российской Федерации приняли участие в мероприятии. И мы видим, что встречаются на уровне премьер-министра, что подчеркивает как раз один из инструментов, который в дальнейшем будет использован в качестве наращивания нашей взаимной торговли".
Развитие газового сотрудничества
Одной из ключевых тем, которые обсуждали лидеры Узбекистана и России, стало газовое сотрудничество, новый этап которого начался в 2023 году, когда стартовали поставки природного газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана.
"Это долгосрочный процесс, который будет углубляться и расширяться. Те объемы природного газа, которые законтрактовали Узбекистан и Россия, конечно же, будут увеличиваться, исходя из того, что у Узбекистана есть серьезные потребности в природном газе. Население растет, как и потребности экономики. Добыча газа в стране не увеличивается, растет дефицит, есть разрыв между объемом добываемого газа и объемами, которые необходимы для экономики и населения страны. В силу этого дефицит будет заполняться импортом природного газа, и одним из двух источников будет российский газ. Наряду с Туркменистаном", — объясняет Бахтиер Эргашев.
В то же время необходимо понимать, что с Узбекистаном соседствует "непредсказуемый" Афганистан, который республика тоже обеспечивает электроэнергией, напомнила Нодира Зикриллаева.
"В этой связи для нас это один из важных вопросов, который мы можем решить как раз через увеличение поставок газа в Узбекистан", — добавила эксперт.
"Эксперты говорят о том, что уже в ближайшие годы ежегодный объем поставок из России природного газа может вырасти до 10 миллиардов кубических метров, — говорит Бахтиер Эргашев. — Это вполне реально. Понятно, что будут выстраиваться какие-то новые форматы, газотранспортная система, проходящая по территории Узбекистана, может быть использована, например, для транзита российского природного газа в других направлениях на восток, в Китай, может быть, даже на юг. Это не сейчас, а в средне-долгосрочной перспективе".
В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Средняя Азия – Центр", что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубических метров.
Логистика и трудовая миграция
Во время переговоров Шавката Мирзиёева и Владимира Путина речь шла и о масштабном проекте международного коридора "Север – Юг". Российский лидер отметил перспективность данного направления.
"Перспективным видится взаимодействие по масштабному проекту создания международного коридора "Север – Юг": от России и Белоруссии до побережья Индийского океана, один из маршрутов которого пройдет здесь, рядом с Узбекистаном или через территорию Узбекистана. Это вполне возможно, это очень интересно с точки зрения создания дополнительных возможностей, в том числе выхода Узбекистана к океану", — отметил Владимир Путин.
Затронули президенты и тему трудовой миграции. Сегодня в России живут и работают более миллиона узбекистанцев. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин подчеркнул, что российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты.
"В целом Узбекистан уже давно начал работать в этом направлении, — говорит Нодира Зикриллаева. — Радует, что и российская сторона стала понимать, что к этой работе надо подходить уже системно и наводить порядок не только в отношении, скажем, граждан Узбекистана, но и в целом центральноазиатского региона".
По итогам саммита подписали более 20 двусторонних документов, среди которых:
план совместных действий между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по расширению промышленной кооперации в целях увеличения товарооборота РУз и РФ;
план между Министерством инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по основным направлениям деятельности рабочей группы по увеличению объемов взаимной торговли между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией на 2024–2030 годы;
соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Узбекистана атомной электростанции малой мощности;
соглашение об открытии филиала Всероссийской академии внешней торговли в Ташкенте, а также документы о сотрудничестве в области транспортного машиностроения, развития индустрии гражданских авиационных систем, увеличения туристического обмена, реализации гуманитарных проектов в Ташкенте, создания агрологистических центров и современного химического производства.