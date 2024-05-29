https://uz.sputniknews.ru/20240529/putin-gosvizit-uzbekistan-mneniye-ekspert-44123856.html

Эксперты: Как госвизит Путина повлияет на дальнейшее взаимодействие РУз и РФ

Эксперты: Как госвизит Путина повлияет на дальнейшее взаимодействие РУз и РФ

Sputnik Узбекистан

Владимир Путин завершил государственный визит в Узбекистан, где находился по приглашению Шавката Мирзиёева. Его программа включала переговоры на высшем уровне в узком и расширенном составах, а также участие в первом заседании Совета регионов двух стран

2024-05-29T10:47+0500

2024-05-29T10:47+0500

2024-05-29T11:52+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

россия

владимир путин

государственный визит

узбекистан

мнение эксперта

политика

экономика

сотрудничество

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Особое внимание в ходе госвизита президента России Владимира Путина в Узбекистан лидеры двух стран уделили расширению практического взаимодействия, прежде всего, наращиванию взаимного товарооборота, продвижению проектов кооперации в отраслях экономики, поддержке программ инновационного сотрудничества, продолжению активного культурно-гуманитарного обмена. При этом к нынешнему саммиту уже проработали новые проекты промышленной кооперации в энергетике, металлургии, нефтехимии, машиностроении, добывающей отрасли, сельском хозяйстве, логистике, фармацевтике, сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях на сумму свыше $20 млрд.Почему Владимир Путин третий госвизит (после Китая и Беларуси) после переизбрания совершил в Узбекистан? Какие сектора экономики следует развивать более усиленно, чтобы увеличить товарооборот до $20 млрд с нынешних $10 млрд? Как торгпредство Узбекистана, которое планируют открыть в России, повлияет на развитие двусторонних торговых отношений? На эти и другие вопросы корреспонденту Sputnik Узбекистан ответили эксперты.На нынешнем этапе происходящих в мире изменений Узбекистан стал центром взаимодействия в Центральной Азии и также локомотивом дальнейшего развития всего центральноазиатского региона. Такое мнение выразила и. о. доцента кафедры мировой экономики и международных отношений Ташкентского государственного экономического университета Нодира Зикриллаева. Поэтому, говорит эксперт, налаживание сотрудничества с новым составом правительства РФ, формирование новых направлений для дальнейшего взаимодействия с Узбекистаном — все, над чем обе страны работают сегодня, послужит в целом экономическому росту всего региона.По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиера Эргашева, график и география государственных визитов глав государств – это всегда показатель приоритетов внешней политики.По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислава Притчина, Узбекистан является одним из важнейших партнеров РФ в Центральной Азии.Торгпредство как элемент стратегииЭкономическая сфера – это важнейшее направление межгосударственного сотрудничества, которое обсуждали лидеры двух стран. В частности, президенты поставили стратегическую цель удвоить товарооборот к 2030 году и достигнуть показателя в $20 млрд.По мнению экспертов, довести товарооборот до $20 млрд также поможет торгпредство Узбекистана, которое в ближайшее время появится в России. Нодира Зикриллаева считает, что в скором будущем работа узбекского торгового представительства позволит не только увеличить торговые обороты, но и диверсифицировать узбекский экспорт в Россию, выйти на региональные рынки не только с агропродукцией и текстилем, но и другими видами товаров и услуг.В целом, по мнению Нодиры Зикриллаевой, это приведет к увеличению экспортно-импортных операций, росту объемов внешнеторгового оборота, укреплению двухсторонних отношений между странами, поскольку упростит ограничения и барьеры, а также позволит установить более тесные производственные связи и взаимодействие в отраслях экономики.Кроме того, взаимную торговлю планируют увеличить за счет наращивания проектов кооперации и импортозамещения, прежде всего с активным подключением регионов.На пути к строительству крупной АЭСОдним из важных итогов переговоров стало подписание соглашения о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности (АСММ).Бахтиер Эргашев, считает, что данное решение — промежуточное, и строительство большой АЭС неизбежно, поскольку малая АЭС неспособна решить проблему с дефицитом электроэнергии, который сейчас наблюдается.Если изначально датой окончания проекта назывался 2030 год, то теперь это 2033-й. По словам Нодиры Зикриллаевой, запланированной АЭС вероятно придется решать вопрос экономической безопасности."Мы должны понимать, что ближайшие девять лет энергодефицит будет только увеличиваться, как и потребности в дополнительной электроэнергии, — говорит эксперт. — Соответственно, на сегодняшний день для нас это уже вопрос, скажем, экономической безопасности".Как достигнуть синергииВыступая на первом заседании Совета регионов Узбекистана и России, Шавкат Мирзиёев отметил, что особое значение придается дальнейшему развитию межрегионального диалога и наполнению его новым практическим содержанием. Так, например, общий портфель совместных проектов уже превышает $40 млрд. Кроме того, по словам президента, в рамках нынешнего саммита достигнуты договоренности по новым проектам кооперации еще на $20 млрд, четверть из которых приходится на регионы.Бахтиер Эргашев уточняет, что активным становится участие российских регионов в экономике Узбекистана, в том числе через формирование индустриальных парков и специальных экономических зон. Эти новые форматы, говорит эксперт, позволяют более четко и адресно работать с инвестиционными проектами.По мнению Станислава Притчина, совместная оценка ниш и прорывных направлений для сотрудничества позволит достигнуть синергетического эффекта."То есть, те сектора экономики, которые в России, например, сложно реализуемы, они могут быть реализованы в Узбекистане, либо наоборот, Узбекистан может быть точкой роста для российских компаний, — объясняет эксперт. — В этом плане — да, мы видим упор на регионы. То есть огромное количество региональных лидеров субъектов Российской Федерации приняли участие в мероприятии. И мы видим, что встречаются на уровне премьер-министра, что подчеркивает как раз один из инструментов, который в дальнейшем будет использован в качестве наращивания нашей взаимной торговли".Развитие газового сотрудничестваОдной из ключевых тем, которые обсуждали лидеры Узбекистана и России, стало газовое сотрудничество, новый этап которого начался в 2023 году, когда стартовали поставки природного газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана.В то же время необходимо понимать, что с Узбекистаном соседствует "непредсказуемый" Афганистан, который республика тоже обеспечивает электроэнергией, напомнила Нодира Зикриллаева."В этой связи для нас это один из важных вопросов, который мы можем решить как раз через увеличение поставок газа в Узбекистан", — добавила эксперт.В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности трубопроводной системы "Средняя Азия – Центр", что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубических метров.Логистика и трудовая миграцияВо время переговоров Шавката Мирзиёева и Владимира Путина речь шла и о масштабном проекте международного коридора "Север – Юг". Российский лидер отметил перспективность данного направления.Затронули президенты и тему трудовой миграции. Сегодня в России живут и работают более миллиона узбекистанцев. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин подчеркнул, что российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты.По итогам саммита подписали более 20 двусторонних документов, среди которых:

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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эксперты государственный визит путин узбекистан влияние взаимодействие