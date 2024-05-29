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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240529/rossiya-voyennyye-shturm-tonenkoye-severnoye-44129397.html
Российские военные штурмовали Северное и Тоненькое в "плащах-невидимках"
Российские военные штурмовали Северное и Тоненькое в "плащах-невидимках"
Sputnik Узбекистан
Для штурмовиков особенно важно подойти к позиции противника незаметно. Такие плащи помогают скрываться от тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов противника
2024-05-29T15:23+0500
2024-05-29T15:23+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Уральские штурмовики в составе группировки "Центр", использовали в ночных штурмах населенных пунктов Северного и Тоненького так называемые "плащи-невидимки", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода штурмовиков с позывным Призрак.По словам бойца, одна из сложностей при штурме — подойти к позициям противника незамеченными, поэтому "плащи-невидимки" являются очень эффективными для штурмового подразделения.Об освобождении населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении в Минобороны сообщили 21 марта. О взятии российской армией контроля над Северным 27 февраля рассказал Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны.
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в мире, россия, украина, сво, всу
в мире, россия, украина, сво, всу

Российские военные штурмовали Северное и Тоненькое в "плащах-невидимках"

15:23 29.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.05.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Для штурмовиков особенно важно подойти к позиции противника незаметно. Такие плащи помогают скрываться от тепловизоров и беспилотных летательных аппаратов противника.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Уральские штурмовики в составе группировки "Центр", использовали в ночных штурмах населенных пунктов Северного и Тоненького так называемые "плащи-невидимки", сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода штурмовиков с позывным Призрак.

"Ночью от "теплака" (тепловизора. — прим. ред.) мы прятались, у меня есть такой "плащ-невидимка". Он против "теплака" плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь — прим. ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается "разбор тебя". Сколько раз так влипал. Они (ВСУ — прим. ред.) начинали забрасывать всем, чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали", — рассказал Призрак.

По словам бойца, одна из сложностей при штурме — подойти к позициям противника незамеченными, поэтому "плащи-невидимки" являются очень эффективными для штурмового подразделения.

"Вся сложность добраться до них была в том, если тебя "спалят"… Если тебя не "спалили", это прямо на пять баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя "спалили", либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон — прим. ред.) "спалит", тогда начинается веселье. Сами военнослужащие ВСУ открывают огонь с автоматов, пулеметов, прилетает камикадзе, начинают кассетами крыть", — добавил Призрак.

Об освобождении населенного пункта Тоненькое на Авдеевском направлении в Минобороны сообщили 21 марта. О взятии российской армией контроля над Северным 27 февраля рассказал Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны.
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