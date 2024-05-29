Российские военные штурмовали Северное и Тоненькое в "плащах-невидимках"
"Ночью от "теплака" (тепловизора. — прим. ред.) мы прятались, у меня есть такой "плащ-невидимка". Он против "теплака" плащ. Слышишь, летит (дрон-камикадзе)? Тук — сел, как кочка (выглядишь — прим. ред.), сидишь, лицо вниз спрятал, он пролетает мимо тебя. Если у тебя его нет, то ты ныряешь в блиндаж, где начинается "разбор тебя". Сколько раз так влипал. Они (ВСУ — прим. ред.) начинали забрасывать всем, чем можно, и потом, думая, что ты погиб, переставали", — рассказал Призрак.
"Вся сложность добраться до них была в том, если тебя "спалят"… Если тебя не "спалили", это прямо на пять баллов: штурм минут 15 всего. Если же тебя "спалили", либо сами они вылезут, увидят, что группа к ним приближается, доложат, либо разведчик (дрон — прим. ред.) "спалит", тогда начинается веселье. Сами военнослужащие ВСУ открывают огонь с автоматов, пулеметов, прилетает камикадзе, начинают кассетами крыть", — добавил Призрак.