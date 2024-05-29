https://uz.sputniknews.ru/20240529/stalo-izvestno-skolko-fruktov-i-ovoschey-eksportiroval-uzbekistan-s-nachala-goda-44125142.html

Стало известно, сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан с начала года

Стало известно, сколько фруктов и овощей экспортировал Узбекистан с начала года

Sputnik Узбекистан

В январе-апреле 2024 года доля экспорта фруктов и овощей составила 3,5% от общего объема экспорта республики

2024-05-29T11:55+0500

2024-05-29T11:55+0500

2024-05-29T11:55+0500

статистика

узбекистан

экспорт

овощи

фрукты

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. За 4 месяца текущего года Узбекистан экспортировал 514,8 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщает Агентство статистики.Данный показатель увеличился на 43,3% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.За четыре месяца текущего года доля экспорта фруктов и овощей составила 3,5% от общего объема экспорта республики.Основные рынки экспорта плодоовощной продукции — Россия (26,3%), Пакистан (24,2%), Казахстан (13%) и Китай (9,3%).Напомним, что на прошедшем ранее совещании по вопросам развития плодоовощной и продовольственной отраслей ответственные лица доложили Шавкату Мирзиёеву о возможности доведения экспорта сельхозпродукции до $3,5 млрд в этом году, расширив масштаб работы, проводимой в сфере.В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки.

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