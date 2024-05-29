https://uz.sputniknews.ru/20240529/tashkent-metro-sostavy-rossiya-44128761.html

Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России

Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России

Sputnik Узбекистан

Их будут использовать преимущественно на надземной линии, чтобы сократить интервал движения

2024-05-29T14:18+0500

2024-05-29T14:18+0500

2024-05-29T14:34+0500

метро

общество

узбекистан

россия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Ташкент прибыли три новых четырехвагонных состава метро российского "Метровагонмаша", сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Согласно инструкциям, эти поезда пройдут техническое тестирование в течение 7 – 10 дней, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.Эксплуатироваться они будут на надземной линии метро.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках визита Путина в Узбекистан сообщил, что "Метровагонмаш" планирует поставить для столичной подземки еще несколько десятков вагонов.В 2019-2021 годы "Метровагонмаш" поставил для ташкентской подземки 60 вагонов общей стоимостью €91,3 млн. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.

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