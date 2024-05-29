https://uz.sputniknews.ru/20240529/tashkent-metro-sostavy-rossiya-44128761.html
Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России
Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России
Sputnik Узбекистан
Их будут использовать преимущественно на надземной линии, чтобы сократить интервал движения
2024-05-29T14:18+0500
2024-05-29T14:18+0500
2024-05-29T14:34+0500
метро
общество
узбекистан
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Ташкент прибыли три новых четырехвагонных состава метро российского "Метровагонмаша", сообщает пресс-служба ташкентского метрополитена.Согласно инструкциям, эти поезда пройдут техническое тестирование в течение 7 – 10 дней, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.Эксплуатироваться они будут на надземной линии метро.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках визита Путина в Узбекистан сообщил, что "Метровагонмаш" планирует поставить для столичной подземки еще несколько десятков вагонов.В 2019-2021 годы "Метровагонмаш" поставил для ташкентской подземки 60 вагонов общей стоимостью €91,3 млн. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.
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поезда россия ташкент метро
поезда россия ташкент метро
Ташкентский метрополитен получил три новых состава из России
14:18 29.05.2024 (обновлено: 14:34 29.05.2024)
Их будут использовать преимущественно на надземной линии, чтобы сократить интервал движения.
ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik.
В Ташкент прибыли три новых четырехвагонных состава метро российского "Метровагонмаша", сообщает
пресс-служба ташкентского метрополитена.
Согласно инструкциям, эти поезда пройдут техническое тестирование в течение 7 – 10 дней, после чего будут готовы к обслуживанию пассажиров.
Эксплуатироваться они будут на надземной линии метро.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках визита Путина в Узбекистан сообщил, что "Метровагонмаш" планирует поставить для столичной подземки еще несколько десятков вагонов.
“В прошлом году отгрузили 44 вагона для метро Ташкента, еще 12 отправим до конца июня. Готовим контракт на поставку еще 60 вагонов в 2024-2025 годы”, – написал он в своем Telegram-канале.
В 2019-2021 годы "Метровагонмаш" поставил для ташкентской подземки 60 вагонов общей стоимостью €91,3 млн. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.