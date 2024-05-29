https://uz.sputniknews.ru/20240529/uzbekistan-eaeu-otnosheniya-razvitiye-44134854.html
Как развиваются отношения Узбекистана и ЕАЭС — инфографика
Как развиваются отношения Узбекистана и ЕАЭС — инфографика
Sputnik Узбекистан
С 2020 года Узбекистан является государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.
2024-05-29T19:10+0500
2024-05-29T19:10+0500
2024-05-29T19:10+0500
инфографика
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
отношения
развитие
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Сегодня исполнилось 10 лет со дня подписания договора об образовании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Церемония подписания состоялась в Астане 29 мая 2014 года. В состав ЕАЭС вошли пять государств — Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения.В настоящее время Узбекистан имеет статус наблюдателя и участвует в ряде проектов ЕАЭС. Они связаны с логистикой, климатической повесткой, электронной коммерцией. Кроме того, на территории республики действуют совместные предприятия.В будущем Узбекистан может стать первой страной, с которой ЕАЭС снимет технические барьеры торговли.Подробнее об истории развития отношений республики с ЕАЭС, показателях товарооборота, промышленного производства, проектах и планах на перспективу — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан еаэс отношения развитие
узбекистан еаэс отношения развитие
Как развиваются отношения Узбекистана и ЕАЭС — инфографика
С 2020 года Узбекистан является государством-наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.
Сегодня исполнилось 10 лет со дня подписания договора об образовании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Церемония подписания состоялась в Астане 29 мая 2014 года. В состав ЕАЭС вошли пять государств — Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Армения.
В настоящее время Узбекистан имеет статус наблюдателя и участвует в ряде проектов ЕАЭС. Они связаны с логистикой, климатической повесткой, электронной коммерцией. Кроме того, на территории республики действуют совместные предприятия.
В будущем Узбекистан может стать первой страной, с которой ЕАЭС снимет технические барьеры торговли.
Подробнее об истории развития отношений республики с ЕАЭС, показателях товарооборота, промышленного производства, проектах и планах на перспективу — в инфографике Sputnik Узбекистан.