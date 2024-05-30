https://uz.sputniknews.ru/20240530/belorusskie-sportsmeny-gotovyatsya-igry-deti-azii-44158499.html

Белорусские спортсмены активно готовятся к Играм "Дети Азии"

Белорусские спортсмены активно готовятся к Играм "Дети Азии"

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.

2024-05-30T19:01+0500

2024-05-30T19:01+0500

2024-05-30T19:01+0500

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спортивные соревнования

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спортсмен

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азия

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Сборная Республики Беларусь проводит учебно-тренировочные сборы перед VIII Играми "Дети Азии"; совместные тренировки атлетов продлятся до 24 июня, сообщают организаторы. Так, сейчас проходят сборы национальной команды по стрельбе из лука, в составе которой шесть спортсменов — по три в мужской и женской командах. Также учебно-тренировочные сборы завершились у сборной по настольному теннису специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Беларуси. Они прошли в Казахстане. В этом виде спорта страну представят четыре спортсмена – по два в мужской и женской командах, говорится в сообщении. Решение о допуске сборной Республики Беларусь для участия в VIII Играх "Дети Азии" было принято на заседании правления Международного комитета "Дети Азии". Заявка Национального олимпийского комитета была поддержана членами правления Комитета на заседании 2 мая 2023 года, напомнили организаторы. Соревнования по стрельбе из лука состоятся на стадионе "Юность", по настольному теннису – в спортивном комплексе "Сулус". Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные. Игры "Дети Азии" проводятся по летним и зимним видам спорта среди детей и юношества в индивидуальных и командных видах спорта с 1996 года. За все время в них приняли участие более 15 тысяч юных спортсменов из стран Азии и разных регионов России.

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