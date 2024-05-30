https://uz.sputniknews.ru/20240530/molodyye-parlamentarii-stran-sng-sobralis-na-zasedanii-mejparlamentskoy-assamblei-44149792.html

Молодые парламентарии стран СНГ собрались на заседании межпарламентской ассамблеи

Молодые парламентарии стран СНГ собрались на заседании межпарламентской ассамблеи

Sputnik Узбекистан

Главная тема мероприятия — развитие молодежного предпринимательства в государствах Содружества.

2024-05-30T14:31+0500

2024-05-30T14:31+0500

2024-05-30T14:51+0500

снг

парламентарии

молодежь

заседание

предпринимательство

молодежное предпринимательство

молодые предприниматели

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге в Таврическом дворце проходит двадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи (ММПА) членов Содружества Независимых Государств. Об этом сообщили в пресс-службе Межпарламентской ассамблеи. В мероприятии принимают участие представители молодежных парламентов из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.Главная тема заседания — развитие молодежного предпринимательства в государствах Содружества. Представители каждой молодежной парламентской делегации расскажут о мерах поддержки молодых бизнесменов и представят лучшие практики данного направления в своих государствах.Молодые парламентарии поделятся опытом и расскажут о национальном законодательстве и законодательных инициативах в сфере молодежной политики в СНГ.Участники также обсудят, какую роль деловые сообщества играют в развитии малого и среднего молодежного предпринимательства стран СНГ.Также будут подведены итоги Международного молодежного конкурса переводов, приуроченного к Году русского языка как языка межнационального общения в СНГ.Кроме того, на заседании обсудят разработку Глоссария терминов и понятий в области молодежной политики и рассмотрят кандидатов на награждение почетными знаками Межпарламентской Ассамблеи СНГ "За вклад в международное молодежное сотрудничество".Мероприятие проходит 30-31 мая 2024 года в Санкт-Петербурге.

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