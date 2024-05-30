https://uz.sputniknews.ru/20240530/rossiyskie-vertolety-nadejny-v-usloviyax-iranskogo-vysokogorya-44138950.html

Российские вертолеты надежны в условиях иранского высокогорья

Российские вертолеты надежны в условиях иранского высокогорья

Sputnik Узбекистан

Иран активно закупает и эксплуатирует авиатехнику российского производства – в рамках военно-технического сотрудничества и для гражданских целей.

2024-05-30T10:30+0500

2024-05-30T10:30+0500

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Новая партия российских спасательных, пожарных и боевых вертолетов в количестве 21 единицы "заряжена" в контракт, и будет поставлена Ирану в 2025 – 2028 годах, рассказывает военный обозреватель Sputnik.Информационное агентство Исламской Республики IRNA сообщило о приобретении у России еще при жизни президента Ибрахима Раиси 12 спасательных вертолетов с навигационными приборами ночного видения и трех пожарных вертолетов. Также упомянуты "шесть небольших вертолетов поддержки" - вероятно, многоцелевые (боевые). Контракт подписан в конце апреля, и первые четыре машины будут поставлены до весны 2025 года. Общая стоимость партии (21 вертолет) эквивалентна 500 млн долларов.Агентство IRNA не указало типы винтокрылых машин. Холдинг "Вертолеты России" экспортный контракт без согласия заказчика не комментирует. Однако иранские СМИ сопроводили новость фотоснимками и видео с российским Ми-171Е Спасательной организации Иранского общества Красного Полумесяца (такие вертолеты производства Улан-Удэнского авиационного завода были поставлены в 2009 году). Поэтому можно с высокой вероятностью предположить, что Иран получит 12 новых вертолетов МИ-171А2, которые успешно эксплуатируются во многих странах мира – в многоцелевой, поисково-спасательной, пассажирской и транспортной версиях."Пожарную тройку" могут представить новые российские вертолеты Ка-32А11М, сертифицированные в декабре 2023 года.Информация о закупке Тегераном российских спасательных вертолетов привлекла особое внимание иранской и зарубежной аудитории, поскольку была опубликована через неделю после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, на борту вертолета Bell-212 производства США.Вне зависимости от причин трагедии (следствие продолжается), сопровождающие президента лица на двух других вертолетах российского производства благополучно прилетели в пункт назначения. Факты особенно упрямы в сфере авиационной безопасности.Принципиально новые возможностиПо данным издания Aviation Week, 94% парка военных вертолетов Ирана – западного происхождения. Их техническое обслуживание затруднено международными санкциями.Из 300 американских Bell-212 в строю ВВС осталась только дюжина.Очень долгое время Иран не приобретал и новых ударных самолетов, за исключением нескольких российских МиГ-29, купленных в 1990-х годах. После конструктивных переговоров в Москве в сентябре 2023 года президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началось обновление. Иранские вооруженные силы в ноябре получили новейшие истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130. По данным агентства Tasnim, ВВС Исламской Республики Иран получат всего 24 истребителя Су-35 поколения 4++.Вертолеты не менее важны для вооруженных сил и гражданской авиации. Для Ирана приобретение современной боевой и спасательной авиатехники стало основной целью после завершения оружейного эмбарго.России есть что предложитьЭкспортная модернизация известного во всем мире семейства Ми-8 – уникальный вертолет Ми-171 – признан одной из самых удачных разработок авиастроителей РФ. За счет двух новых двигателей ВК-2500ПС-03 (мощностью по 2700 л. с.), современных технологий и материалов Ми-171 значительно нарастил возможности.Модификация многоцелевого Ми-171А2 к началу 2023 года успешно прошла испытания на Северном Кавказе – в условиях высокогорья и разряженного воздуха машина продемонстрировала отличные показатели управляемости, устойчивости и энерговооруженности. Руководитель летных испытаний Герой России Александр Климов дал короткую и емкую характеристику: "Ми-171А2 – настоящий горный вертолет".Максимальная скорость Ми-171А2 – 280 км/час (крейсерская – 260 км/час). Практический потолок – 5 000 метров. При максимальной взлетной массе 13 тонн, вертолет способен перебросить до 5 тонн полезной нагрузки или 27 пассажиров на расстояние до 800 км (с основными баками). В любое время суток и в сложных метеоусловиях, при температуре воздуха от -50 до +60 °С.В кабине нет аналоговых приборов – вся полетная информация отражается на ЖК-индикаторах, включая трансляцию окружающего пространства в теле- и тепловизионном каналах, данные обо всех узлах вертолета в реальном времени. Цифровой комплекс управления предупреждает критические режимы пилотирования и опасные ситуации. Для повышения комфорта и безопасности вертолет оснащен кислородным оборудованием, системой кондиционирования и обогрева воздуха.Ми-171А2 производится на авиазаводе в Улан-Удэ. Вертолет сертифицирован по категории "А", то есть, соответствует самым жестким требованиям безопасности полетов, предъявляемым к гражданским винтокрылым машинам.Заметим, что в пассажирской, транспортной, поисково-спасательной и многоцелевой (боевой) версиях Ми-171 эксплуатируется в 30 странах мира.Модификация Ми-171Ш отличается мощным комплексом неуправляемого оружия, высокой автономностью, и предназначена для применения в специальных операциях, десантирования тактических воздушных десантов, высадки разведывательно-диверсионных групп, уничтожения наземных объектов, транспортировки грузов и техники. Очень перспективная машина для Ирана и стран Азии. Напомню, за минувшее десятилетие многие сотни российских вертолетов приобретены Индией и Китаем.Российско-иранское военно-техническое сотрудничество динамично развивается. Москва с 2002 года поставляет Тегерану вертолеты. Кроме того, в 2005 году Иран и Россия заключили контракт на поставку зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и боеприпасов к ним (поставки завершены в 2007-м). РФ стала основным поставщиком вооружений в Иран – около 85% всего военного импорта страны. А вчера появилась информация о подготовке стратегического соглашения о российской военной помощи Ирану.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия вертолеты надежность иранское высокогорье