https://uz.sputniknews.ru/20240530/tashkent-tekstil-vystavka-44149542.html

От брезента до концептуальной одежды — что показали на UzTextileExpo Spring

От брезента до концептуальной одежды — что показали на UzTextileExpo Spring

Sputnik Узбекистан

В международной выставке приняли участие экспортеры и импортеры из семи стран, в том числе из России

2024-05-30T20:25+0500

2024-05-30T20:25+0500

2024-05-30T20:25+0500

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эксклюзив

узбекистан

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С 28 по 30 мая в ташкентском Узэкспоцентре развернула экспозицию 8-я международная выставка "Текстильная и модная индустрия - UzTextileExpo Весна 2024". Организаторы — международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group в сотрудничестве с Агентством по маркетингу и рекламе текстильной продукции при Ассоциации "Узтекстильпром".Участниками выставки стали 250 компаний — экспортеры и импортеры из Узбекистана, Беларуси, Индии, Китая, России, Таджикистана, Турции, а также свыше 200 байеров (специалистов, ответственных за отбор и закупку коллекции одежды, обуви и аксессуаров для своих компаний или дальнейшие продажи в модные магазины).В весенней выставке Россию представили коллективные стенды Ивановской и Пензенской областей. Компании показали широкий ассортимент текстиля, включая брезент, бязь, ситец, фланель, готовую дизайнерскую одежду, одежду для детей и подростков, а также упаковочные материалы из ПВХ и ПВД, скотч.По словам ведущего менеджера по оптовым продажам, стилиста бренда Croki Ирины Пальчиковой, из Узбекистана в Россию есть большой запрос на концептуальную одежду.Одна из ивановских компаний производит брезент и хлопчатобумажные ткани. Такая продукция не только хорошо известна на рынке Узбекистана, но и востребована.По словам организаторов выставки, ежегодно количество локальных производителей увеличивается: в этом году участвовали 60 узбекистанских компаний — начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров, заканчивая представителями малого бизнеса, которые демонстрируют последние разработки и высококачественную продукцию текстильной и швейной отрасли.Среди них, например, кластер из Андижана — крупнейшая в Центральной Азии фабрика по производству джинсовой и трикотажной одежды.Подробнее о том, как проходила выставка — в видео Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

ташкент международная текстильная выставка страны россия