https://uz.sputniknews.ru/20240530/tashkent-tekstil-vystavka-44149542.html
От брезента до концептуальной одежды — что показали на UzTextileExpo Spring
От брезента до концептуальной одежды — что показали на UzTextileExpo Spring
Sputnik Узбекистан
В международной выставке приняли участие экспортеры и импортеры из семи стран, в том числе из России
2024-05-30T20:25+0500
2024-05-30T20:25+0500
2024-05-30T20:25+0500
видео
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эксклюзив
узбекистан
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С 28 по 30 мая в ташкентском Узэкспоцентре развернула экспозицию 8-я международная выставка "Текстильная и модная индустрия - UzTextileExpo Весна 2024". Организаторы — международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group в сотрудничестве с Агентством по маркетингу и рекламе текстильной продукции при Ассоциации "Узтекстильпром".Участниками выставки стали 250 компаний — экспортеры и импортеры из Узбекистана, Беларуси, Индии, Китая, России, Таджикистана, Турции, а также свыше 200 байеров (специалистов, ответственных за отбор и закупку коллекции одежды, обуви и аксессуаров для своих компаний или дальнейшие продажи в модные магазины).В весенней выставке Россию представили коллективные стенды Ивановской и Пензенской областей. Компании показали широкий ассортимент текстиля, включая брезент, бязь, ситец, фланель, готовую дизайнерскую одежду, одежду для детей и подростков, а также упаковочные материалы из ПВХ и ПВД, скотч.По словам ведущего менеджера по оптовым продажам, стилиста бренда Croki Ирины Пальчиковой, из Узбекистана в Россию есть большой запрос на концептуальную одежду.Одна из ивановских компаний производит брезент и хлопчатобумажные ткани. Такая продукция не только хорошо известна на рынке Узбекистана, но и востребована.По словам организаторов выставки, ежегодно количество локальных производителей увеличивается: в этом году участвовали 60 узбекистанских компаний — начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров, заканчивая представителями малого бизнеса, которые демонстрируют последние разработки и высококачественную продукцию текстильной и швейной отрасли.Среди них, например, кластер из Андижана — крупнейшая в Центральной Азии фабрика по производству джинсовой и трикотажной одежды.Подробнее о том, как проходила выставка — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
ташкент международная текстильная выставка страны россия
ташкент международная текстильная выставка страны россия
От брезента до концептуальной одежды — что показали на UzTextileExpo Spring
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В международной выставке приняли участие экспортеры и импортеры из семи стран, в том числе из России.
С 28 по 30 мая в ташкентском Узэкспоцентре развернула экспозицию 8-я международная выставка "Текстильная и модная индустрия - UzTextileExpo Весна 2024". Организаторы — международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group в сотрудничестве с Агентством по маркетингу и рекламе текстильной продукции при Ассоциации "Узтекстильпром".
Участниками выставки стали 250 компаний — экспортеры и импортеры из Узбекистана, Беларуси, Индии, Китая, России, Таджикистана, Турции, а также свыше 200 байеров (специалистов, ответственных за отбор и закупку коллекции одежды, обуви и аксессуаров для своих компаний или дальнейшие продажи в модные магазины).
В весенней выставке Россию представили коллективные стенды Ивановской и Пензенской областей. Компании показали широкий ассортимент текстиля, включая брезент, бязь, ситец, фланель, готовую дизайнерскую одежду, одежду для детей и подростков, а также упаковочные материалы из ПВХ и ПВД, скотч.
"Стенд наших компаний организован при участии Центра поддержки экспорта Пензенской области, — рассказывает специалист центра Дарья Баганова. — Мы привезли три компании – производителей концептуальной женской одежды, а также одежды для детей и подростков. Это наше первое участие в выставке, некая проба пера, и мы надеемся, что участие в выставке приведет нас к заключению новых экспортных контрактов. Потому что с Узбекистаном мы работаем давно в других сферах, а по легкой промышленности приехали первый раз".
По словам ведущего менеджера по оптовым продажам, стилиста бренда Croki Ирины Пальчиковой, из Узбекистана в Россию есть большой запрос на концептуальную одежду.
"Отшиваем мы в единичных экземплярах, концептуальная женская одежда, мы называем мягкий вежливый авангард. Хотим, чтобы узбекистанцы могли выбрать на рынке свою характерную одежду. Мы сделали срез рынка и видим, что есть отклик. Планируем очень активно начать сотрудничать. В Узбекистане мы ищем ткани, потому что мы изготавливаем одежду только из натуральных тканей, а также планируем возможно в ближайшее время здесь открыть представительство, представить свою одежду, наладить контакты", — поделилась Ирина Пальчикова.
Одна из ивановских компаний производит брезент и хлопчатобумажные ткани. Такая продукция не только хорошо известна на рынке Узбекистана, но и востребована.
"Брезент в Узбекистан мы поставляем уже много лет. Здесь наш брезент используют для укрытия и хранения хлопка. Поскольку рынок очень большой и много производителей хлопка, мы хотим найти новых клиентов", — рассказал менеджер компании "Крайтекс" Евгений Курсин.
По словам организаторов выставки, ежегодно количество локальных производителей увеличивается: в этом году участвовали 60 узбекистанских компаний — начиная от флагманов и хлопково-текстильных кластеров, заканчивая представителями малого бизнеса, которые демонстрируют последние разработки и высококачественную продукцию текстильной и швейной отрасли.
Среди них, например, кластер из Андижана — крупнейшая в Центральной Азии фабрика по производству джинсовой и трикотажной одежды.
"Мы на рынке Узбекистана уже 5 лет. Свою продукцию экспортируем в основном в Россию, Грузию, Беларусь. На российском рынке наиболее востребованы женские модели", — рассказал старший менеджер по продажам компании Diromm Файзулло Абдулхаков.
Подробнее о том, как проходила выставка — в видео Sputnik Узбекистан.