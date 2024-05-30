Узбекистан и Египет будут развивать межпарламентское сотрудничество на новом этапе
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаУзбекистан-Египет: межпарламентское сотрудничество будет развиваться на новом этапе.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с членами делегации, возглавляемой Председателем Сената Арабской Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с председателем Сената Парламента Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Сената.
На встрече стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества Узбекистана и Египта, в том числе вопросы расширения торгово-экономического, культурно-гуманитарного, туристического и межпарламентского сотрудничества.
Было подчеркнуто, что по итогам 2023 года объем взаимного товарооборота стран вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Отмечено, что возможности в этом направлении используются не в полной мере. В этой связи стороны указали на необходимость дальнейшего укрепления связей между предпринимателями двух стран и повышения показателей за счет полного задействования имеющегося потенциала.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаУзбекистан-Египет: межпарламентское сотрудничество будет развиваться на новом этапе.
Узбекистан-Египет: межпарламентское сотрудничество будет развиваться на новом этапе.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
“Стороны отметили необходимость реализации взаимовыгодных проектов в сферах науки, образования, искусства и религиозного просвещения, исходя из конфессиональной общности, сходства традиций и обычаев”, — говорится в сообщении.
Участники уделили внимание практическим аспектам межпарламентских связей, в частности, сотрудничеству сенатов двух государств. При этом подчеркнули важность создания системы постоянного диалога и обмена опытом между комитетами и аппаратами верхних палат парламентов.
Кроме того, обсудили необходимость установления системного парламентского контроля за выполнением соглашений на высшем уровне, достигнутых между лидерами двух стран.
Было предложено создать в сенатах Египта и Узбекистана групп дружбы, а также наладить обмен опытом между территориальными представительными органами.
© Сенат Олий Мажлиса республика УзбекистанПредседатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с Председателем Сената Парламента Арабской Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом.
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с Председателем Сената Парламента Арабской Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком, который прибыл в нашу страну с рабочим визитом.
© Сенат Олий Мажлиса республика Узбекистан
После переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса республики Узбекистан и Сенатом Арабской Республики Египет, направленный на юридическое закрепление сотрудничества.