https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-egipet-mejparlamentskoe-sotrudnichestvo-44159275.html

Узбекистан и Египет будут развивать межпарламентское сотрудничество на новом этапе

Узбекистан и Египет будут развивать межпарламентское сотрудничество на новом этапе

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с членами делегации, возглавляемой Председателем Сената Арабской Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком.

2024-05-30T19:42+0500

2024-05-30T19:42+0500

2024-05-30T19:42+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

парламент

политика

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела переговоры с председателем Сената Парламента Республики Египет Абдулвахабом Абдулрозиком, который прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Сената. На встрече стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества Узбекистана и Египта, в том числе вопросы расширения торгово-экономического, культурно-гуманитарного, туристического и межпарламентского сотрудничества.Было подчеркнуто, что по итогам 2023 года объем взаимного товарооборота стран вырос на 50% по сравнению с прошлым годом. Отмечено, что возможности в этом направлении используются не в полной мере. В этой связи стороны указали на необходимость дальнейшего укрепления связей между предпринимателями двух стран и повышения показателей за счет полного задействования имеющегося потенциала.Участники уделили внимание практическим аспектам межпарламентских связей, в частности, сотрудничеству сенатов двух государств. При этом подчеркнули важность создания системы постоянного диалога и обмена опытом между комитетами и аппаратами верхних палат парламентов.Кроме того, обсудили необходимость установления системного парламентского контроля за выполнением соглашений на высшем уровне, достигнутых между лидерами двух стран.Было предложено создать в сенатах Египта и Узбекистана групп дружбы, а также наладить обмен опытом между территориальными представительными органами.После переговоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Сенатом Олий Мажлиса республики Узбекистан и Сенатом Арабской Республики Египет, направленный на юридическое закрепление сотрудничества.

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