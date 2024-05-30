https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-gosvuzy-priyem-dokumenty-44151750.html
Стало известно, когда начнется прием документов в вузы Узбекистана
Стало известно, когда начнется прием документов в вузы Узбекистана
Sputnik Узбекистан
С этого учебного года экзамены будут проводить по принципу "в начале тест, затем выбор"
2024-05-30T15:32+0500
2024-05-30T15:32+0500
2024-05-30T15:54+0500
узбекистан
вузы
подача документов
тестирование
образование
высшее образование
общество
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
указ
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. В этом году прием документов в высшие учебные заведения Узбекистана начнется 5 июня, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.В соответствии с указом президента, с 2024/2025 учебного года экзамены по приему в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения (за исключением профшколы) будут проводиться одновременно по принципу "в начале тест, затем выбор", напомнили в ведомстве.По новому порядку, абитуриенты по своему выбору, исходя из баллов, набранных по результатам тестовых испытаний, будут участвовать в конкурсе на поступление на учебу сначала на направления образования бакалавриата, а затем в профессиональные образовательные учреждения.Процесс приема в бакалавриат государственных вузов будет осуществляться в два этапа.На первом этапе абитуриенты с 5 июня по 25 июня проходят регистрацию для сдачи тестовых испытаний, выбирают блок тестовых предметов, язык обучения и регион сдачи тестов, а также, если есть профессиональный (творческий) экзамен, государственный вуз, где будут сдавать этот экзамен. Единые программы профессиональных (творческих) экзаменов и критерии оценки по направлениям образования утверждаются соответствующими министерствами (ведомствами) по согласованию с Минобразования.Вступительные экзамены по приему на учебу проходят в июле-августе.На втором этапе абитуриенты после завершения тестовых испытаний в течение 15 дней выбирают вуз, направление образования бакалавриата и форму образования.Абитуриенты при приеме во все государственные колледжи и техникумы по принципу "в начале тест, затем выбор" после объявления окончательных результатов приема в высшие образовательные учреждения в 10-дневный срок выбирают колледж и (или) техникум, профессию и специальность, форму обучения, добавили в пресс-службе ведомства.
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вузы узбекистан прием документы
вузы узбекистан прием документы
Стало известно, когда начнется прием документов в вузы Узбекистана
15:32 30.05.2024 (обновлено: 15:54 30.05.2024)
С 2024/2025 учебного года экзамены будут проводить по принципу "в начале тест, затем выбор".
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
В этом году прием документов в высшие учебные заведения Узбекистана начнется 5 июня, сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
В соответствии с указом
президента, с 2024/2025 учебного года экзамены по приему в государственные высшие и профессиональные образовательные учреждения (за исключением профшколы) будут проводиться одновременно по принципу "в начале тест, затем выбор", напомнили в ведомстве.
По новому порядку, абитуриенты по своему выбору, исходя из баллов, набранных по результатам тестовых испытаний, будут участвовать в конкурсе на поступление на учебу сначала на направления образования бакалавриата, а затем в профессиональные образовательные учреждения.
Процесс приема в бакалавриат государственных вузов будет осуществляться в два этапа.
На первом этапе абитуриенты с 5 июня по 25 июня проходят регистрацию для сдачи тестовых испытаний, выбирают блок тестовых предметов, язык обучения и регион сдачи тестов, а также, если есть профессиональный (творческий) экзамен, государственный вуз, где будут сдавать этот экзамен. Единые программы профессиональных (творческих) экзаменов и критерии оценки по направлениям образования утверждаются соответствующими министерствами (ведомствами) по согласованию с Минобразования.
Вступительные экзамены по приему на учебу проходят в июле-августе.
На втором этапе абитуриенты после завершения тестовых испытаний в течение 15 дней выбирают вуз, направление образования бакалавриата и форму образования.
Абитуриенты при приеме во все государственные колледжи и техникумы по принципу "в начале тест, затем выбор" после объявления окончательных результатов приема в высшие образовательные учреждения в 10-дневный срок выбирают колледж и (или) техникум, профессию и специальность, форму обучения, добавили в пресс-службе ведомства.