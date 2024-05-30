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https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-kitay-ekspeditsiya-raskopki-surxandarya-44136921.html
В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото
В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото
Sputnik Узбекистан
Ученые предполагают, что находки принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юэчжи и датируются II веком до н. э. - III веком н. э
2024-05-30T08:21+0500
2024-05-30T09:27+0500
узбекистан
история
археологические раскопки
артефакты
сурхандарьинская область
общество
китай
научная экспедиция
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекско-китайская археологическая экспедиция обнаружила юге республики остатки города, существовавшего 2 000 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.На территории Узунского района области также нашли гробницы, которым около 4 000 лет. Кроме них обнаружены керамические сосуды, оружие, украшения, статуэтки и остатки городских башен.Предположительно эти артефакты принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юечжи (Массагет) II века до нашей эры – III века нашей эры.Совместная узбекско-китайская археологические экспедиция продолжает раскопки, чтобы получить более полную информацию о древнем городе и его жителях. На территории республики немало сохранившихся городов с тысячелетней историей, которые вызывают большой интерес ученых, исследователей, представителей творческих профессий: Самарканд (2 750 лет) Шахрисабз и Карши (2 700 лет), Термез, Бухара, Хива (2 500 лет), Ташкент (2 200 лет), Маргилан (2 000 лет).
узбекистан
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сурхандарья археологи древний город
сурхандарья археологи древний город

В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото

08:21 30.05.2024 (обновлено: 09:27 30.05.2024)
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2024
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
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Ученые предполагают, что находки принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юэчжи и датируются II веком до н. э. - III веком н. э.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекско-китайская археологическая экспедиция обнаружила юге республики остатки города, существовавшего 2 000 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2024
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
На территории Узунского района области также нашли гробницы, которым около 4 000 лет. Кроме них обнаружены керамические сосуды, оружие, украшения, статуэтки и остатки городских башен.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2024
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Предположительно эти артефакты принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юечжи (Массагет) II века до нашей эры – III века нашей эры.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.05.2024
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Совместная узбекско-китайская археологические экспедиция продолжает раскопки, чтобы получить более полную информацию о древнем городе и его жителях.
На территории республики немало сохранившихся городов с тысячелетней историей, которые вызывают большой интерес ученых, исследователей, представителей творческих профессий: Самарканд (2 750 лет) Шахрисабз и Карши (2 700 лет), Термез, Бухара, Хива (2 500 лет), Ташкент (2 200 лет), Маргилан (2 000 лет).
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