В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото
08:21 30.05.2024 (обновлено: 09:27 30.05.2024)
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
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Ученые предполагают, что находки принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юэчжи и датируются II веком до н. э. - III веком н. э.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекско-китайская археологическая экспедиция обнаружила юге республики остатки города, существовавшего 2 000 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
На территории Узунского района области также нашли гробницы, которым около 4 000 лет. Кроме них обнаружены керамические сосуды, оружие, украшения, статуэтки и остатки городских башен.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Предположительно эти артефакты принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юечжи (Массагет) II века до нашей эры – III века нашей эры.
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской областиВ Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
В Сурхандарьинской области нашли остатки города с двухтысячелетней историей
© пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Совместная узбекско-китайская археологические экспедиция продолжает раскопки, чтобы получить более полную информацию о древнем городе и его жителях.
На территории республики немало сохранившихся городов с тысячелетней историей, которые вызывают большой интерес ученых, исследователей, представителей творческих профессий: Самарканд (2 750 лет) Шахрисабз и Карши (2 700 лет), Термез, Бухара, Хива (2 500 лет), Ташкент (2 200 лет), Маргилан (2 000 лет).