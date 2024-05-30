https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-kitay-ekspeditsiya-raskopki-surxandarya-44136921.html

В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото

В Узбекистане обнаружили остатки древнего города — фото

Sputnik Узбекистан

Ученые предполагают, что находки принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юэчжи и датируются II веком до н. э. - III веком н. э

2024-05-30T08:21+0500

2024-05-30T08:21+0500

2024-05-30T09:27+0500

узбекистан

история

археологические раскопки

артефакты

сурхандарьинская область

общество

китай

научная экспедиция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1d/44132376_0:2:1745:984_1920x0_80_0_0_bb49ae057a9d1f3ecc3a67834cc5fcf4.png

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекско-китайская археологическая экспедиция обнаружила юге республики остатки города, существовавшего 2 000 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.На территории Узунского района области также нашли гробницы, которым около 4 000 лет. Кроме них обнаружены керамические сосуды, оружие, украшения, статуэтки и остатки городских башен.Предположительно эти артефакты принадлежат к эпохам Кан, Кушан и Юечжи (Массагет) II века до нашей эры – III века нашей эры.Совместная узбекско-китайская археологические экспедиция продолжает раскопки, чтобы получить более полную информацию о древнем городе и его жителях. На территории республики немало сохранившихся городов с тысячелетней историей, которые вызывают большой интерес ученых, исследователей, представителей творческих профессий: Самарканд (2 750 лет) Шахрисабз и Карши (2 700 лет), Термез, Бухара, Хива (2 500 лет), Ташкент (2 200 лет), Маргилан (2 000 лет).

узбекистан

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сурхандарья археологи древний город