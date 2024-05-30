https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-metrologiya-44156720.html
Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб
Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб
Sputnik Узбекистан
Работу в этом направлении будут вести на основе межправсоглашения об оказании технического содействия республике в области метрологии.
2024-05-30T18:22+0500
2024-05-30T18:22+0500
2024-05-30T18:22+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб, им станет комплекс инновационной метрологии с использованием оборудования российского производства, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).Работу в этом направлении будут вести на основе межправительственного соглашения об оказании технического содействия республике в области метрологии, подписанного между правительствами двух стран в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан."Комплекс удовлетворит потребности в высокоточных измерениях предприятий республики, станет центральноазиатским метрологическим хабом", — говорится в сообщении.За реализацию проекта со стороны РФ отвечает Росстандарт.Российская сторона на безвозмездной основе поможет Узбекистану не только оснастить лаборатории комплекса инновационной метрологии, но и обучить, а также повысить квалификацию специалистов в процессе пусконаладки оборудования и измерительных приборов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия метрология сотрудничество
узбекистан россия метрология сотрудничество
Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб
Работу в этом направлении будут вести на основе межправсоглашения об оказании российской стороной технического содействия республике в области метрологии.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб, им станет комплекс инновационной метрологии с использованием оборудования российского производства, сообщает
пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).
Работу в этом направлении будут вести на основе межправительственного соглашения об оказании технического содействия республике в области метрологии, подписанного между правительствами двух стран в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан.
"Комплекс удовлетворит потребности в высокоточных измерениях предприятий республики, станет центральноазиатским метрологическим хабом", — говорится в сообщении.
За реализацию проекта со стороны РФ отвечает Росстандарт.
"Заключение Соглашения на межправительственном уровне поспособствует углублению сотрудничества в области метрологии между РФ и Республикой Узбекистан", — подчеркнул глава ведомства Антон Шалаев.
Российская сторона на безвозмездной основе поможет Узбекистану не только оснастить лаборатории комплекса инновационной метрологии, но и обучить, а также повысить квалификацию специалистов в процессе пусконаладки оборудования и измерительных приборов.