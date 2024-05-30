https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-metrologiya-44156720.html

Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб

Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб

Sputnik Узбекистан

Работу в этом направлении будут вести на основе межправсоглашения об оказании технического содействия республике в области метрологии.

2024-05-30T18:22+0500

2024-05-30T18:22+0500

2024-05-30T18:22+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1e/44157830_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aed967b8b7f9ba83be7109b3e55ce57f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Узбекистан и Россия создадут центральноазиатский метрологический хаб, им станет комплекс инновационной метрологии с использованием оборудования российского производства, сообщает пресс-служба Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).Работу в этом направлении будут вести на основе межправительственного соглашения об оказании технического содействия республике в области метрологии, подписанного между правительствами двух стран в рамках госвизита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан."Комплекс удовлетворит потребности в высокоточных измерениях предприятий республики, станет центральноазиатским метрологическим хабом", — говорится в сообщении.За реализацию проекта со стороны РФ отвечает Росстандарт.Российская сторона на безвозмездной основе поможет Узбекистану не только оснастить лаборатории комплекса инновационной метрологии, но и обучить, а также повысить квалификацию специалистов в процессе пусконаладки оборудования и измерительных приборов.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия метрология сотрудничество