https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-uvelicheniye-eksperty-44153195.html

Торговый рывок: как Узбекистан и РФ планируют достичь товарооборота в $30 млрд

Торговый рывок: как Узбекистан и РФ планируют достичь товарооборота в $30 млрд

Sputnik Узбекистан

Эксперты считают трехкратное увеличение товарооборота между Узбекистаном и Россией амбициозной, но реальной задачей

2024-05-30T16:35+0500

2024-05-30T16:35+0500

2024-05-30T17:32+0500

государственный визит путина в узбекистан - 2024

узбекистан

россия

товарооборот

шавкат мирзиёев

владимир путин

переговоры

мнение эксперта

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44094767_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c34e89b07eb213c3b0d7bd746c36967.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik, Михаил Воробьев. Россия и Узбекистан запланировали увеличить товарооборот в три раза, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева по итогам его переговоров в Ташкенте с российским коллегой Владимиром Путиным. За счет чего может быть достигнут столь высокий показатель — разбирался Sputnik. Амбициозные целиТоварооборот Узбекистана и России ежегодно увеличивается. Так, если в допандемийном 2019 году он составлял $6,7 млрд, то в 2023-м – $9,9 млрд.Сегодня Россия является основным покупателем узбекистанской продукции (на долю РФ приходится 13,5% всего экспорта РУз) и занимает вторую строчку поставщиков продукции в республику (с долей в 17,2%).Из Узбекистана в Россию поставляют промтовары, различные готовые изделия, услуги, пищевые продукты, а еще машины и транспортное оборудование. В обратном направлении также следуют промтовары, машины, транспортное оборудование и пищевые продукты, а еще минеральное топливо, смазочные масла и химвещества.Еще в апреле 2023 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что показатель в $20 млрд не является чем-то недостижимым. А 10 мая 2024 года Шавкат Мирзиёев уже установил конкретный срок, когда эта цифра должна быть достигнута, — 2030 год.По итогам визита Владимира Путина в Ташкент пресс-служба узбекистанского лидера в понедельник сообщила, что поставлена задача по достижению в перспективе показателя в $30 млрд.Отметим, что общий объем внешней торговли Узбекистана в 2023 году составил $62,6 млрд.Точки ростаМосква и Ташкент серьезно продвинулись в промышленной кооперации, отмечается в пресс-релизе узбекистанского лидера. На переговорах обсуждались проекты в области энергетики, нефтехимии, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, логистики и инновационных отраслях.Непосредственно в ходе визита Владимира Путина в Ташкент были подписаны соглашения по новым проектам на сумму более $20 млрд.Среди них – проект строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области станции по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). Предполагается, что строительство начнется уже этим летом.Обсуждался также вопрос увеличения объемов поставок газа и нефти. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан. Напомним, в феврале этого года правительство РУз заявляло о планах по модернизации магистральной газовой системы республики, что увеличить импорт газа из России с 9 куб. м в сутки до 32 млн куб. м.Кроме того, Ташкент и Москва запланировали усилить кооперацию в сельском хозяйстве, в области транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта.В ходе совместной пресс-конференции глав двух государств Владимир Путин выразил уверенность, что в результате реализации всех проектов, о которых говорилось на встрече, товарооборот между странами будет увеличен.Трехкратное увеличение товарооборота между Россией и Узбекистаном - амбициозная, но вполне достижимая цель, сказал корреспонденту Sputnik директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Он считает, что приблизиться к ней помогло бы вступление Узбекистана в ЕАЭС.КооперацияТрехкратный рост товарооборота на ровном месте не возникнет, но с учетом строительства в Узбекистане российских предприятий, взаимных инвестиционных проектов, увеличение объема торговли в разы вполне возможно, поделился мнением с корреспондентом Sputnik директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.Он отметил, что Узбекистан находится на подъемной траектории экономического роста – там развито сельское хозяйство, есть промышленность и газ, поэтому эта страна представляет интерес для России с точки зрения кооперации.Увеличение товарооборота втрое до $30 млрд требует качественных изменений, увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью, отметила в беседе с корреспондентом Sputnik доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.Напомним, в апреле этого года в ходе пленарного заседания выставки "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что сегодня в странах Центральной Азии уже работают порядка 24 тыс. компаний с российским капиталом, а совокупный объем накопленных инвестиций превысил $38 млрд.ЛогистикаИнвестиции в развитие транспортной и логистической инфраструктуры между Россией и Узбекистаном могут существенно сократить издержки и время транспортировки товаров, отмечают опрошенные Sputnik эксперты.Он напомнил, что в 2022 году было подписано соглашение о строительстве евразийского транспортного коридора, который соединит Китай, Казахстан, Россию и Европу, проходя через Узбекистан.Значительно увеличить товарооборот между РФ и Узбекистаном получится, если сбудутся планы резкого увеличения транзита через территорию Узбекистана в Афганистан и Пакистан, рассказал корреспонденту Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что увеличение товарооборота между Россией и Узбекистаном в три раза возможно, но для реализации этих амбициозных планов потребуется время и координация усилий на всех уровнях.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан рф товарооборот увеличение эксперты