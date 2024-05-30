https://uz.sputniknews.ru/20240530/uzbekistan-uslugi-seny-rost-44149287.html
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане — инфографика
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
За январь – апрель 2024 года в республике уровень инфляции в секторе потребления достиг 102,6%.
2024-05-30T16:35+0500
2024-05-30T16:35+0500
2024-05-30T16:35+0500
инфографика
узбекистан
инфляция
рост цен
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Лидером по росту индекса потребительских цен в Узбекистане за 4 месяца текущего года оказалась сфера здравоохранения. Инфляция в данной области увеличилась на 110,3%.Самый меньший показатель роста цен наблюдается в области информации и связи, где индекс потребительских цен (ИПЦ) составил всего 97,9%. При этом вклад в изменение сводного ИПЦ продуктов питания и безалкогольных напитков достиг 33,9%, что является самым высоким показателем среди других.В годовом выражении к апрелю 2023 года индекс потребительских цен составил 108,1%, что на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда показатель ИПЦ к апрелю 2022 года достиг 111%.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан цены рост
Услуги в какой сфере больше всего подорожали в Узбекистане — инфографика
За январь – апрель 2024 года в республике уровень инфляции в секторе потребления достиг 102,6%.
Лидером по росту индекса потребительских цен в Узбекистане за 4 месяца текущего года оказалась сфера здравоохранения. Инфляция в данной области увеличилась на 110,3%.
Самый меньший показатель роста цен наблюдается в области информации и связи, где индекс потребительских цен (ИПЦ) составил всего 97,9%.
При этом вклад в изменение сводного ИПЦ продуктов питания и безалкогольных напитков достиг 33,9%, что является самым высоким показателем среди других.
В годовом выражении к апрелю 2023 года индекс потребительских цен составил 108,1%, что на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда показатель ИПЦ к апрелю 2022 года достиг 111%.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.