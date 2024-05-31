В Узбекистане предложили ввести рейтинг потребления энергии
09:23 31.05.2024 (обновлено: 09:41 31.05.2024)
© Sputnik / Илья НаймушинCчётчик электроэнергии. Иллюстративное фото
© Sputnik / Илья Наймушин
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Министерство энергетики будет составлять "топ-10" организаций с самым высоким и самым низким энергопотреблением, и освещать это в СМИ.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут ввести рейтинг потребления энергии для организаций, регионов и объектов недвижимости. Такое предложение озвучили на совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам повышения энергоэффективности в отраслях экономики, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Отмечалось, что с каждым годом растет спрос на энергетические ресурсы, что требует их рационального использования и сокращения потерь.
В связи с этим разработаны целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах на 2024 год. Они предусматривают экономию определенной части ресурсов путем эффективной организации потребления без создания препятствий производству.
"Также вводится новый порядок проведения энергетического аудита потребителей. Согласно ему, энергоаудит будет проводиться исключительно в соответствии с международными стандартами. На основе аудита будут разработаны обязательные к выполнению меры", — говорится в сообщении.
Для обеспечения прозрачности результаты энергоаудита и достигнутые после него результаты будут включаться в годовые бизнес-планы и утверждаться наблюдательным советом.
Для руководителей организаций будет установлен KPI энергоэффективности.
Говорили на совещании и о том, что рассматривается вопрос о введении порядка пересчета с применением повышающего коэффициента к действующему тарифу за нарушение правил использования электроэнергии и природного газа потребителями, а также введения штрафа в размере стоимости ожидаемой экономии топливно-энергетических ресурсов за невыполнение обязательных мероприятий по энергоаудиту.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкату Мирзиёеву представили предложения по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Глава государства подчеркнул необходимость тщательной и глубокой проработки представленных предложений совместно с причастными министерствами и ведомствами, а также целесообразность внесения показателей на обсуждение местных кенгашей народных депутатов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Обсудили также вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.
Президент дал указание начать подготовительные работы уже сейчас и своевременно принимать все необходимые меры, в том числе создать запасы топливных ресурсов, комплектующих и запасных частей для бесперебойной и стабильной работы электростанций и теплоцентралей, а также выполнить ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры.