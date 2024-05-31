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В Узбекистане предложили ввести рейтинг потребления энергии

В Узбекистане предложили ввести рейтинг потребления энергии

Sputnik Узбекистан

Министерство энергетики будет составлять "топ-10" с самим высоким и самым низким энергопотреблением и освещать эти данные в СМИ

2024-05-31T09:23+0500

2024-05-31T09:23+0500

2024-05-31T09:41+0500

узбекистан

экономика

президент

электроэнергия

природный газ

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане могут ввести рейтинг потребления энергии для организаций, регионов и объектов недвижимости. Такое предложение озвучили на совещании с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам повышения энергоэффективности в отраслях экономики, сообщает пресс-служба главы государства.Отмечалось, что с каждым годом растет спрос на энергетические ресурсы, что требует их рационального использования и сокращения потерь.В связи с этим разработаны целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа в регионах на 2024 год. Они предусматривают экономию определенной части ресурсов путем эффективной организации потребления без создания препятствий производству.Для обеспечения прозрачности результаты энергоаудита и достигнутые после него результаты будут включаться в годовые бизнес-планы и утверждаться наблюдательным советом.Для руководителей организаций будет установлен KPI энергоэффективности.Говорили на совещании и о том, что рассматривается вопрос о введении порядка пересчета с применением повышающего коэффициента к действующему тарифу за нарушение правил использования электроэнергии и природного газа потребителями, а также введения штрафа в размере стоимости ожидаемой экономии топливно-энергетических ресурсов за невыполнение обязательных мероприятий по энергоаудиту.Глава государства подчеркнул необходимость тщательной и глубокой проработки представленных предложений совместно с причастными министерствами и ведомствами, а также целесообразность внесения показателей на обсуждение местных кенгашей народных депутатов.Обсудили также вопросы подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.Президент дал указание начать подготовительные работы уже сейчас и своевременно принимать все необходимые меры, в том числе создать запасы топливных ресурсов, комплектующих и запасных частей для бесперебойной и стабильной работы электростанций и теплоцентралей, а также выполнить ремонт и модернизацию энергетической инфраструктуры.

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