https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-sozdaniye-dispetcherskaya-slujba-112-44166082.html
В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112"
В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112"
Sputnik Узбекистан
Единая диспетчерская служба создается для приема и автоматической обработки обращений граждан по короткому номеру "112" для оказания экстренной помощи при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций
2024-05-31T14:28+0500
2024-05-31T14:28+0500
2024-05-31T14:28+0500
узбекистан
диспетчер
помощь
постановление
кабмин
экстренная служба
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112". Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщает Минюст. Это система, объединяющая экстренные службы министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства здравоохранения, Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана и акционерного общества "Худудгазтаъминот" в единую сеть передачи данных для приема и обработки вызовов экстренной помощи по всем регионам республики, оказания экстренной помощи населению.Диспетчерскую службу запустят поэтапно: В числе ее задач:
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узбекистан создание диспетчерская служба 112 прием обработка обращение граждане короткий номер оказание экстренная помощь происшествие чрезвычайная ситуация
узбекистан создание диспетчерская служба 112 прием обработка обращение граждане короткий номер оказание экстренная помощь происшествие чрезвычайная ситуация
В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112"
Единая диспетчерская служба создается для приема и автоматической обработки обращений граждан по короткому номеру "112" для оказания экстренной помощи при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112". Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщает Минюст
.
Это система, объединяющая экстренные службы министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства здравоохранения, Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана и акционерного общества "Худудгазтаъминот" в единую сеть передачи данных для приема и обработки вызовов экстренной помощи по всем регионам республики, оказания экстренной помощи населению.
Диспетчерскую службу запустят поэтапно:
в городе Ташкенте и Ташкентской области — с 1 июня 2024 года
;
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — в первом полугодии 2024 года
;
в Республике Каракалпакстан и остальных регионах — до конца 2024 года
.
прием и автоматизированная обработка обращений граждан, организация и оказание им экстренной, быстрой и неотложной помощи на безвозмездной основе;
управление и координация оказания неотложной помощи;
осуществление системного контроля за своевременным оказанием помощи гражданам экстренными службами министерств и ведомств;
обеспечение оперативного взаимодействия по тесному обмену информацией между экстренными службами министерств и ведомств.