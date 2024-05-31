https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-sozdaniye-dispetcherskaya-slujba-112-44166082.html

В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112"

В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112"

Sputnik Узбекистан

Единая диспетчерская служба создается для приема и автоматической обработки обращений граждан по короткому номеру "112" для оказания экстренной помощи при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций

2024-05-31T14:28+0500

2024-05-31T14:28+0500

2024-05-31T14:28+0500

узбекистан

диспетчер

помощь

постановление

кабмин

экстренная служба

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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Узбекистане создают единую диспетчерскую службу "112". Соответствующее постановление принял Кабмин, сообщает Минюст. Это система, объединяющая экстренные службы министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства здравоохранения, Национального агентства социальной защиты при президенте Узбекистана и акционерного общества "Худудгазтаъминот" в единую сеть передачи данных для приема и обработки вызовов экстренной помощи по всем регионам республики, оказания экстренной помощи населению.Диспетчерскую службу запустят поэтапно: В числе ее задач:

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