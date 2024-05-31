https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-turizm-islam-palomnichestvo-44170608.html

В Узбекистане замечен повышенный интерес туристов к исламскому паломничеству

В Узбекистане замечен повышенный интерес туристов к исламскому паломничеству

Sputnik Узбекистан

Республика активно участвует в распространении стандартов этого туристического направления

2024-05-31T16:23+0500

2024-05-31T16:23+0500

2024-05-31T16:28+0500

узбекистан

россия

туризм

туристы

оис

хива

кавказ

татарстан

ислам

паломничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38922186_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_923adfe92624d07c20178ed76932e5be.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Туристы из России, в том числе с Кавказа и Татарстана, проявляют интерес к исламскому паломничеству в Узбекистане, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления международного сотрудничества Комитета по туризму республики Фаррух Эрматов. Сегодня в Хиве начала работу XII сессия министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества. Во время встреч туристических ведомств Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрабатываются стандарты исламского туризма, его развитие для стран является одним из значительных приоритетов. В Узбекистане находятся тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама, сообщили в комитете. В 2023 году число граждан России, посетивших Узбекистан в качестве туристов, увеличилось на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714 тыс. 200 человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещению республики среди других стран.

узбекистан

россия

хива

кавказ

татарстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан интерес туристы туризм ислам паломничество республика участие распространение стандарт направление