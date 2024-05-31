https://uz.sputniknews.ru/20240531/uzbekistan-turizm-islam-palomnichestvo-44170608.html
В Узбекистане замечен повышенный интерес туристов к исламскому паломничеству
В Узбекистане замечен повышенный интерес туристов к исламскому паломничеству
Sputnik Узбекистан
Республика активно участвует в распространении стандартов этого туристического направления
2024-05-31T16:23+0500
2024-05-31T16:23+0500
2024-05-31T16:28+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Туристы из России, в том числе с Кавказа и Татарстана, проявляют интерес к исламскому паломничеству в Узбекистане, сообщил РИА Новости заместитель начальника управления международного сотрудничества Комитета по туризму республики Фаррух Эрматов. Сегодня в Хиве начала работу XII сессия министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества. Во время встреч туристических ведомств Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрабатываются стандарты исламского туризма, его развитие для стран является одним из значительных приоритетов. В Узбекистане находятся тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама, сообщили в комитете. В 2023 году число граждан России, посетивших Узбекистан в качестве туристов, увеличилось на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714 тыс. 200 человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещению республики среди других стран.
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узбекистан интерес туристы туризм ислам паломничество республика участие распространение стандарт направление
узбекистан интерес туристы туризм ислам паломничество республика участие распространение стандарт направление
В Узбекистане замечен повышенный интерес туристов к исламскому паломничеству
16:23 31.05.2024 (обновлено: 16:28 31.05.2024)
Республика активно участвует в распространении стандартов этого туристического направления.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Туристы из России, в том числе с Кавказа и Татарстана, проявляют интерес к исламскому паломничеству в Узбекистане, сообщил РИА Новости
заместитель начальника управления международного сотрудничества Комитета по туризму республики Фаррух Эрматов.
Сегодня в Хиве начала работу XII сессия министров туризма государств-членов Организации исламского сотрудничества.
Во время встреч туристических ведомств Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрабатываются стандарты исламского туризма, его развитие для стран является одним из значительных приоритетов.
"На сегодня связи между мусульманами Узбекистана и России восстанавливаются. Это дает возможность прикоснуться к истории и развитию ислама на территории республики", — отметил Фаррух Эрматов.
В Узбекистане находятся тысячи архитектурных памятников и мест, связанных с историей и культурой ислама, сообщили в комитете.
В 2023 году число граждан России, посетивших Узбекистан в качестве туристов, увеличилось на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714 тыс. 200 человек. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещению республики среди других стран.