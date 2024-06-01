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https://uz.sputniknews.ru/20240601/rossiya-razrabotka-proyekt-gaes-uzbekistan-44182535.html
Россия разработает проекты двух ГАЭС в Узбекистане
Россия разработает проекты двух ГАЭС в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Их мощности будут направлены на обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы Узбекистана
2024-06-01T12:18+0500
2024-06-01T12:18+0500
узбекистан
россия
энергетика
гидроэлектростанция
гидроэнергетика
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С.Я. Жука (входит в Группу РусГидро) разработает технико-экономические обоснования строительства Каратеренской и Айдаркульской гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в Узбекистане, сообщается на сайте института.Договоры на их проектирование заключили в апреле 2024 года.Высокоманевренные мощности ГАЭС необходимы для обеспечения надежной и эффективной работы энергосистемы Узбекистана, особенно с учетом запланированного ввода значительных мощностей солнечной и ветровой генерации.Работы планируют завершить в начале 2025 года.Гидропроект – одна из старейших организаций, проектирующих гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения. Институт выполняет полный комплекс изыскательских и проектных работ на всех стадиях: от разработки схем энергетического и водохозяйственного использования рек до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики. Специалисты Гидропроекта спроектировали свыше 300 ГЭС в России и за рубежом.
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россия разработка проект гаэс узбекистан мощность обеспечение надежность эффективность работа энергосистема
россия разработка проект гаэс узбекистан мощность обеспечение надежность эффективность работа энергосистема

Россия разработает проекты двух ГАЭС в Узбекистане

12:18 01.06.2024
© Sputnik / Борис БабановГидроаккумулирующая электростанция. Иллюстративное фото
Гидроаккумулирующая электростанция. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
© Sputnik / Борис Бабанов
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Их мощности будут направлены на обеспечение надежной и эффективной работы энергосистемы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" им. С.Я. Жука (входит в Группу РусГидро) разработает технико-экономические обоснования строительства Каратеренской и Айдаркульской гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в Узбекистане, сообщается на сайте института.
Договоры на их проектирование заключили в апреле 2024 года.
"Мощность Каратеренской ГАЭС в турбинном режиме составит 500 МВт, в насосном – 600 МВт. Мощность Айдаркульской ГАЭС – 250 МВт и 300 МВт соответственно", — говорится в сообщении.
Высокоманевренные мощности ГАЭС необходимы для обеспечения надежной и эффективной работы энергосистемы Узбекистана, особенно с учетом запланированного ввода значительных мощностей солнечной и ветровой генерации.
Работы планируют завершить в начале 2025 года.
Гидропроект – одна из старейших организаций, проектирующих гидроэнергетические и водохозяйственные сооружения. Институт выполняет полный комплекс изыскательских и проектных работ на всех стадиях: от разработки схем энергетического и водохозяйственного использования рек до завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию. Входит в число ведущих мировых проектных организаций в сфере гидроэнергетики.
Специалисты Гидропроекта спроектировали свыше 300 ГЭС в России и за рубежом.
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