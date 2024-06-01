https://uz.sputniknews.ru/20240601/rossiya-sozdaniye-rynok-buxarskaya-oblast-44187312.html

Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом

Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев отметил изменения, происходящие в Бухарской области. В последние годы экономика региона выросла в 1,5 раза, превысив 53 трлн сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создали 4,6 тыс. предприятий

2024-06-01T17:48+0500

2024-06-01T17:48+0500

2024-06-01T17:55+0500

узбекистан

президент

шавкат мирзиёев

бухарская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44188208_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90cb0364c5826df9a9001ed0efa10cb7.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Нижегородской области и Пензе (Россия) создадут рынки для Бухарской области, а на озере Тудакуль увеличат количество мест для отдыха.Об этом и многом другом говорили на совещании в Гиждуванском районе с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба главы государства.Было подчеркнуто, что создание достойных условий для безработных, малообеспеченных людей и тех, кто испытывает трудности за границей, является стратегической задачей для хокимов и руководителей секторов.В связи с этим отметили, что в этом году в Бухаре малому бизнесу предоставят дополнительно 2,1 триллиона сумов кредитов к уже выделенным 5,9 трлн сумов. Для малого бизнеса, туризма и сервиса будет выделено еще 100 миллионов долларов. Это позволит обеспечить занятость 78 тысяч человек до конца года.Значительные возможности для создания рабочих мест находятся в промышленных зонах. В этом году в Бухаре и Караулбазаре введут три крупных объекта в области электротехники стоимостью 50 миллионов долларов. Будет построен завод по производству железобетонных изделий. В исторической части Бухары создадут ювелирный центр.На инфраструктуру инвестиционных проектов выделят 200 миллиардов сумов. Было отмечено, что участие промышленных предприятий области в кооперационных закупках недостаточно. Даны указания по расширению участия производителей в государственных закупках. В Кооперационном портале будут участвовать только реальные производители, реестр предприятий и данные об их годовой мощности будут обновляться.Шла речь и о развитии туризма в регионе. В Бухаре создаются необходимые условия для привлечения 5 миллионов иностранных туристов в год. В центре города началось строительство культурно-этнографического парка "Вечная Бухара" и нового аэропорта.Правительству поручено разработать программу по глубокому изучению богатого наследия наших великих предков и увеличению туристического контента вокруг памятников.В сельском хозяйстве также имеются неиспользованные возможности. В области перерабатывается 57 процентов хлопка, остальная часть продается в виде сырья в четыре раза дешевле. Хотя в области производится 1,2 миллиона тонн фруктов и овощей, их экспорт невелик из-за отсутствия мест для продажи и системы упаковки.На площади в 30 гектаров свободной экономической зоны Каракуль создадут технопарк для размещения предприятий в этих отраслях. В частности, здания будут строить с учетом смешанного производства и покраски и передавать иностранным и местным партнерам на выгодных условиях. Это позволит полностью перейти на переработку и удвоить экспорт.Обсуждая вопросы ирригации, отмечалось, что 87% затрат на доставку воды в области приходится на электроэнергию. Замена насосов на энергосберегающие позволит экономить как минимум 400 миллиардов сумов в год.Президент отметил важность того, что совещание проходит в Гиждуване, подчеркнув предприимчивость местных жителей. За последние годы промышленность района выросла вдвое и превысила 2 триллиона сумов. В это время начали работать более 2 тысяч новых предпринимателей.Для продолжения этого темпа определены задачи по ориентации предпринимателей на экспорт, выводу мелких производств из "тени", обучению молодежи профессиям и строительству современной больницы.Гиждуванские предприниматели предложили обучать учеников 10-11 классов и студентов колледжей профессиям после уроков, выплачивая зарплату до 2 миллионов сумов в месяц с предоставлением бесплатного обеда и транспорта. Президент одобрил это предложение, подчеркнув, что его необходимо превратить в полезный опыт.В целом, в Гиждуване имеется потенциал для создания 25 тысяч рабочих мест и увеличения экспорта на 50 миллионов долларов.Руководители банков представили планы создания 55 тысяч рабочих мест с инвестициями в 2 триллиона сумов.В последние годы экономика области выросла в 1,5 раза, превысив 53 триллиона сумов, доход на душу населения достиг 26 миллионов сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создано 4,6 тысячи предприятий, что обеспечило 90 тысяч рабочих мест. Экспорт достиг 215 миллионов долларов. В Каракульском, Джандарском, Шафирканском и Каганском районах объем промышленного производства превысил 1 триллион сумов в год.В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Гиждувон ипак тола".Кластерная система внедрена и в шелковой отрасли. Так, создано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по заготовке грены. Площадь тутовых плантаций увеличилась с 40 тысяч до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов увеличился в 2,5 раза, а экспорт шелковой продукции – в 3 раза.Предприятие полностью перерабатывает заготавливаемые коконы. В этом году урожай собрали дважды, произвели 842 тонны коконов.Это позволяет выпускать продукцию на сумму 104 миллиарда сумов и экспортировать более чем на 4 миллиона долларов.Глава государства осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов. Подчеркнул необходимость развития генетики коконов и повышения их качества, а также внедрения научных достижений в деятельность кластеров. Дано указание обучать шелководов в образцовых кластерах и распространять передовые технологии.На этом поездка президента в Бухарскую область завершилась, глава государства отбыл в Ташкент.

узбекистан

бухарская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

совещание президент бухарская область шавкат мирзиёев изменения экономика регион рост промышленность сельское хозяйство сфера услуг предприятия