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https://uz.sputniknews.ru/20240601/rossiya-sozdaniye-rynok-buxarskaya-oblast-44187312.html
Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом
Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев отметил изменения, происходящие в Бухарской области. В последние годы экономика региона выросла в 1,5 раза, превысив 53 трлн сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создали 4,6 тыс. предприятий
2024-06-01T17:48+0500
2024-06-01T17:55+0500
узбекистан
президент
шавкат мирзиёев
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Нижегородской области и Пензе (Россия) создадут рынки для Бухарской области, а на озере Тудакуль увеличат количество мест для отдыха.Об этом и многом другом говорили на совещании в Гиждуванском районе с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба главы государства.Было подчеркнуто, что создание достойных условий для безработных, малообеспеченных людей и тех, кто испытывает трудности за границей, является стратегической задачей для хокимов и руководителей секторов.В связи с этим отметили, что в этом году в Бухаре малому бизнесу предоставят дополнительно 2,1 триллиона сумов кредитов к уже выделенным 5,9 трлн сумов. Для малого бизнеса, туризма и сервиса будет выделено еще 100 миллионов долларов. Это позволит обеспечить занятость 78 тысяч человек до конца года.Значительные возможности для создания рабочих мест находятся в промышленных зонах. В этом году в Бухаре и Караулбазаре введут три крупных объекта в области электротехники стоимостью 50 миллионов долларов. Будет построен завод по производству железобетонных изделий. В исторической части Бухары создадут ювелирный центр.На инфраструктуру инвестиционных проектов выделят 200 миллиардов сумов. Было отмечено, что участие промышленных предприятий области в кооперационных закупках недостаточно. Даны указания по расширению участия производителей в государственных закупках. В Кооперационном портале будут участвовать только реальные производители, реестр предприятий и данные об их годовой мощности будут обновляться.Шла речь и о развитии туризма в регионе. В Бухаре создаются необходимые условия для привлечения 5 миллионов иностранных туристов в год. В центре города началось строительство культурно-этнографического парка "Вечная Бухара" и нового аэропорта.Правительству поручено разработать программу по глубокому изучению богатого наследия наших великих предков и увеличению туристического контента вокруг памятников.В сельском хозяйстве также имеются неиспользованные возможности. В области перерабатывается 57 процентов хлопка, остальная часть продается в виде сырья в четыре раза дешевле. Хотя в области производится 1,2 миллиона тонн фруктов и овощей, их экспорт невелик из-за отсутствия мест для продажи и системы упаковки.На площади в 30 гектаров свободной экономической зоны Каракуль создадут технопарк для размещения предприятий в этих отраслях. В частности, здания будут строить с учетом смешанного производства и покраски и передавать иностранным и местным партнерам на выгодных условиях. Это позволит полностью перейти на переработку и удвоить экспорт.Обсуждая вопросы ирригации, отмечалось, что 87% затрат на доставку воды в области приходится на электроэнергию. Замена насосов на энергосберегающие позволит экономить как минимум 400 миллиардов сумов в год.Президент отметил важность того, что совещание проходит в Гиждуване, подчеркнув предприимчивость местных жителей. За последние годы промышленность района выросла вдвое и превысила 2 триллиона сумов. В это время начали работать более 2 тысяч новых предпринимателей.Для продолжения этого темпа определены задачи по ориентации предпринимателей на экспорт, выводу мелких производств из "тени", обучению молодежи профессиям и строительству современной больницы.Гиждуванские предприниматели предложили обучать учеников 10-11 классов и студентов колледжей профессиям после уроков, выплачивая зарплату до 2 миллионов сумов в месяц с предоставлением бесплатного обеда и транспорта. Президент одобрил это предложение, подчеркнув, что его необходимо превратить в полезный опыт.В целом, в Гиждуване имеется потенциал для создания 25 тысяч рабочих мест и увеличения экспорта на 50 миллионов долларов.Руководители банков представили планы создания 55 тысяч рабочих мест с инвестициями в 2 триллиона сумов.В последние годы экономика области выросла в 1,5 раза, превысив 53 триллиона сумов, доход на душу населения достиг 26 миллионов сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создано 4,6 тысячи предприятий, что обеспечило 90 тысяч рабочих мест. Экспорт достиг 215 миллионов долларов. В Каракульском, Джандарском, Шафирканском и Каганском районах объем промышленного производства превысил 1 триллион сумов в год.В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Гиждувон ипак тола".Кластерная система внедрена и в шелковой отрасли. Так, создано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по заготовке грены. Площадь тутовых плантаций увеличилась с 40 тысяч до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов увеличился в 2,5 раза, а экспорт шелковой продукции – в 3 раза.Предприятие полностью перерабатывает заготавливаемые коконы. В этом году урожай собрали дважды, произвели 842 тонны коконов.Это позволяет выпускать продукцию на сумму 104 миллиарда сумов и экспортировать более чем на 4 миллиона долларов.Глава государства осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов. Подчеркнул необходимость развития генетики коконов и повышения их качества, а также внедрения научных достижений в деятельность кластеров. Дано указание обучать шелководов в образцовых кластерах и распространять передовые технологии.На этом поездка президента в Бухарскую область завершилась, глава государства отбыл в Ташкент.
узбекистан
бухарская область
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совещание президент бухарская область шавкат мирзиёев изменения экономика регион рост промышленность сельское хозяйство сфера услуг предприятия
совещание президент бухарская область шавкат мирзиёев изменения экономика регион рост промышленность сельское хозяйство сфера услуг предприятия

Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом

17:48 01.06.2024 (обновлено: 17:55 01.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев отметил изменения, происходящие в Бухарской области. В последние годы экономика региона выросла в 1,5 раза, превысив 53 трлн сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создали 4,6 тыс. предприятий.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Нижегородской области и Пензе (Россия) создадут рынки для Бухарской области, а на озере Тудакуль увеличат количество мест для отдыха.
Об этом и многом другом говорили на совещании в Гиждуванском районе с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что создание достойных условий для безработных, малообеспеченных людей и тех, кто испытывает трудности за границей, является стратегической задачей для хокимов и руководителей секторов.
В связи с этим отметили, что в этом году в Бухаре малому бизнесу предоставят дополнительно 2,1 триллиона сумов кредитов к уже выделенным 5,9 трлн сумов. Для малого бизнеса, туризма и сервиса будет выделено еще 100 миллионов долларов. Это позволит обеспечить занятость 78 тысяч человек до конца года.
Значительные возможности для создания рабочих мест находятся в промышленных зонах.
"В Каганском районе на площади в 1000 гектаров строится крупный промышленный комплекс. На первом этапе будет реализован проект стоимостью 300 миллионов долларов. Это добавит 250 миллионов долларов к экономике области, создаст 2000 рабочих мест, обеспечит 250 миллиардов сумов налоговых поступлений и 100 миллионов долларов экспорта", — говорится в сообщении.
В этом году в Бухаре и Караулбазаре введут три крупных объекта в области электротехники стоимостью 50 миллионов долларов. Будет построен завод по производству железобетонных изделий. В исторической части Бухары создадут ювелирный центр.
На инфраструктуру инвестиционных проектов выделят 200 миллиардов сумов.
"Это ускорит запуск пяти проектов общей стоимостью 405 миллионов долларов. Например, на нефтехимическом кластере в Бухарском районе будут производиться бензол, олефины, ароматические углеводороды, пентановые и гексановые растворители из нафты. Это обеспечит добавленную стоимость в размере 4,5 триллиона сумов, экспортные поступления в 130 миллионов долларов и создаст 600 высокодоходных рабочих мест", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Было отмечено, что участие промышленных предприятий области в кооперационных закупках недостаточно. Даны указания по расширению участия производителей в государственных закупках. В Кооперационном портале будут участвовать только реальные производители, реестр предприятий и данные об их годовой мощности будут обновляться.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шла речь и о развитии туризма в регионе. В Бухаре создаются необходимые условия для привлечения 5 миллионов иностранных туристов в год. В центре города началось строительство культурно-этнографического парка "Вечная Бухара" и нового аэропорта.
"Даны указания по реставрации 30 исторических памятников в области, созданию зоны отдыха на берегу реки Зарафшан и увеличению количества мест для отдыха на озере Тудакуль", — отмечается в сообщении.
Правительству поручено разработать программу по глубокому изучению богатого наследия наших великих предков и увеличению туристического контента вокруг памятников.
В сельском хозяйстве также имеются неиспользованные возможности. В области перерабатывается 57 процентов хлопка, остальная часть продается в виде сырья в четыре раза дешевле. Хотя в области производится 1,2 миллиона тонн фруктов и овощей, их экспорт невелик из-за отсутствия мест для продажи и системы упаковки.
На площади в 30 гектаров свободной экономической зоны Каракуль создадут технопарк для размещения предприятий в этих отраслях. В частности, здания будут строить с учетом смешанного производства и покраски и передавать иностранным и местным партнерам на выгодных условиях. Это позволит полностью перейти на переработку и удвоить экспорт.
Обсуждая вопросы ирригации, отмечалось, что 87% затрат на доставку воды в области приходится на электроэнергию. Замена насосов на энергосберегающие позволит экономить как минимум 400 миллиардов сумов в год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось совещание с участием Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития Бухарской области
Состоялось совещание с участием Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
Состоялось совещание с участием Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент отметил важность того, что совещание проходит в Гиждуване, подчеркнув предприимчивость местных жителей. За последние годы промышленность района выросла вдвое и превысила 2 триллиона сумов. В это время начали работать более 2 тысяч новых предпринимателей.
Для продолжения этого темпа определены задачи по ориентации предпринимателей на экспорт, выводу мелких производств из "тени", обучению молодежи профессиям и строительству современной больницы.
Гиждуванские предприниматели предложили обучать учеников 10-11 классов и студентов колледжей профессиям после уроков, выплачивая зарплату до 2 миллионов сумов в месяц с предоставлением бесплатного обеда и транспорта. Президент одобрил это предложение, подчеркнув, что его необходимо превратить в полезный опыт.
В целом, в Гиждуване имеется потенциал для создания 25 тысяч рабочих мест и увеличения экспорта на 50 миллионов долларов.
Руководители банков представили планы создания 55 тысяч рабочих мест с инвестициями в 2 триллиона сумов.
В последние годы экономика области выросла в 1,5 раза, превысив 53 триллиона сумов, доход на душу населения достиг 26 миллионов сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создано 4,6 тысячи предприятий, что обеспечило 90 тысяч рабочих мест. Экспорт достиг 215 миллионов долларов. В Каракульском, Джандарском, Шафирканском и Каганском районах объем промышленного производства превысил 1 триллион сумов в год.
"Необходимо продолжать последовательное развитие экономики и создавать новые рабочие места, обучать молодежь, – сказал президент. – У нас есть возможности для этого. Нужно улучшать условия для более чем 2 миллионов человек в 544 махаллях, используя эти возможности. Каждый день все системы должны работать и искать пути для достижения этих целей.
В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Гиждувон ипак тола".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кластерная система внедрена и в шелковой отрасли. Так, создано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по заготовке грены. Площадь тутовых плантаций увеличилась с 40 тысяч до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов увеличился в 2,5 раза, а экспорт шелковой продукции – в 3 раза.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредприятие шелковой отрасли в Бухарской области
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
Предприятие шелковой отрасли в Бухарской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На предприятии "Гиждувон ипак тола" также налажена кластерная система, созданы мощности для производства 48 тонн шелка-сырца и 28 тонн шелковой ваты в год. В кластере участвуют Гиждуванский и Шафирканский районы, где для кормовой базы в прошлом году было высажено 2 миллиона 300 тысяч саженцев шелковицы. В двух районах было трудоустроено 28 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Предприятие полностью перерабатывает заготавливаемые коконы. В этом году урожай собрали дважды, произвели 842 тонны коконов.
Это позволяет выпускать продукцию на сумму 104 миллиарда сумов и экспортировать более чем на 4 миллиона долларов.
Глава государства осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов. Подчеркнул необходимость развития генетики коконов и повышения их качества, а также внедрения научных достижений в деятельность кластеров. Дано указание обучать шелководов в образцовых кластерах и распространять передовые технологии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2024
Шавкат Мирзиёев осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом поездка президента в Бухарскую область завершилась, глава государства отбыл в Ташкент.
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