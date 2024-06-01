Рынки в РФ для Бухарской области и туризм — главное из совещания с президентом
17:48 01.06.2024 (обновлено: 17:55 01.06.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев отметил изменения, происходящие в Бухарской области. В последние годы экономика региона выросла в 1,5 раза, превысив 53 трлн сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создали 4,6 тыс. предприятий.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Нижегородской области и Пензе (Россия) создадут рынки для Бухарской области, а на озере Тудакуль увеличат количество мест для отдыха.
Об этом и многом другом говорили на совещании в Гиждуванском районе с участием Шавката Мирзиёева, посвященном вопросам социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было подчеркнуто, что создание достойных условий для безработных, малообеспеченных людей и тех, кто испытывает трудности за границей, является стратегической задачей для хокимов и руководителей секторов.
В связи с этим отметили, что в этом году в Бухаре малому бизнесу предоставят дополнительно 2,1 триллиона сумов кредитов к уже выделенным 5,9 трлн сумов. Для малого бизнеса, туризма и сервиса будет выделено еще 100 миллионов долларов. Это позволит обеспечить занятость 78 тысяч человек до конца года.
Значительные возможности для создания рабочих мест находятся в промышленных зонах.
"В Каганском районе на площади в 1000 гектаров строится крупный промышленный комплекс. На первом этапе будет реализован проект стоимостью 300 миллионов долларов. Это добавит 250 миллионов долларов к экономике области, создаст 2000 рабочих мест, обеспечит 250 миллиардов сумов налоговых поступлений и 100 миллионов долларов экспорта", — говорится в сообщении.
В этом году в Бухаре и Караулбазаре введут три крупных объекта в области электротехники стоимостью 50 миллионов долларов. Будет построен завод по производству железобетонных изделий. В исторической части Бухары создадут ювелирный центр.
На инфраструктуру инвестиционных проектов выделят 200 миллиардов сумов.
"Это ускорит запуск пяти проектов общей стоимостью 405 миллионов долларов. Например, на нефтехимическом кластере в Бухарском районе будут производиться бензол, олефины, ароматические углеводороды, пентановые и гексановые растворители из нафты. Это обеспечит добавленную стоимость в размере 4,5 триллиона сумов, экспортные поступления в 130 миллионов долларов и создаст 600 высокодоходных рабочих мест", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
Было отмечено, что участие промышленных предприятий области в кооперационных закупках недостаточно. Даны указания по расширению участия производителей в государственных закупках. В Кооперационном портале будут участвовать только реальные производители, реестр предприятий и данные об их годовой мощности будут обновляться.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
В Гиждуванском районе под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Бухарской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шла речь и о развитии туризма в регионе. В Бухаре создаются необходимые условия для привлечения 5 миллионов иностранных туристов в год. В центре города началось строительство культурно-этнографического парка "Вечная Бухара" и нового аэропорта.
"Даны указания по реставрации 30 исторических памятников в области, созданию зоны отдыха на берегу реки Зарафшан и увеличению количества мест для отдыха на озере Тудакуль", — отмечается в сообщении.
Правительству поручено разработать программу по глубокому изучению богатого наследия наших великих предков и увеличению туристического контента вокруг памятников.
В сельском хозяйстве также имеются неиспользованные возможности. В области перерабатывается 57 процентов хлопка, остальная часть продается в виде сырья в четыре раза дешевле. Хотя в области производится 1,2 миллиона тонн фруктов и овощей, их экспорт невелик из-за отсутствия мест для продажи и системы упаковки.
На площади в 30 гектаров свободной экономической зоны Каракуль создадут технопарк для размещения предприятий в этих отраслях. В частности, здания будут строить с учетом смешанного производства и покраски и передавать иностранным и местным партнерам на выгодных условиях. Это позволит полностью перейти на переработку и удвоить экспорт.
Обсуждая вопросы ирригации, отмечалось, что 87% затрат на доставку воды в области приходится на электроэнергию. Замена насосов на энергосберегающие позволит экономить как минимум 400 миллиардов сумов в год.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялось совещание с участием Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития Бухарской области
Состоялось совещание с участием Шавката Мирзиёева по вопросам социально-экономического развития Бухарской области
Президент отметил важность того, что совещание проходит в Гиждуване, подчеркнув предприимчивость местных жителей. За последние годы промышленность района выросла вдвое и превысила 2 триллиона сумов. В это время начали работать более 2 тысяч новых предпринимателей.
Для продолжения этого темпа определены задачи по ориентации предпринимателей на экспорт, выводу мелких производств из "тени", обучению молодежи профессиям и строительству современной больницы.
Гиждуванские предприниматели предложили обучать учеников 10-11 классов и студентов колледжей профессиям после уроков, выплачивая зарплату до 2 миллионов сумов в месяц с предоставлением бесплатного обеда и транспорта. Президент одобрил это предложение, подчеркнув, что его необходимо превратить в полезный опыт.
В целом, в Гиждуване имеется потенциал для создания 25 тысяч рабочих мест и увеличения экспорта на 50 миллионов долларов.
Руководители банков представили планы создания 55 тысяч рабочих мест с инвестициями в 2 триллиона сумов.
В последние годы экономика области выросла в 1,5 раза, превысив 53 триллиона сумов, доход на душу населения достиг 26 миллионов сумов. В промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг создано 4,6 тысячи предприятий, что обеспечило 90 тысяч рабочих мест. Экспорт достиг 215 миллионов долларов. В Каракульском, Джандарском, Шафирканском и Каганском районах объем промышленного производства превысил 1 триллион сумов в год.
"Необходимо продолжать последовательное развитие экономики и создавать новые рабочие места, обучать молодежь, – сказал президент. – У нас есть возможности для этого. Нужно улучшать условия для более чем 2 миллионов человек в 544 махаллях, используя эти возможности. Каждый день все системы должны работать и искать пути для достижения этих целей.
В этот же день Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Гиждувон ипак тола".
Шавкат Мирзиёев посетил предприятие шелковой отрасли
Кластерная система внедрена и в шелковой отрасли. Так, создано 74 шелководческих кластера и 11 предприятий по заготовке грены. Площадь тутовых плантаций увеличилась с 40 тысяч до 55 тысяч гектаров. В результате объем производства коконов увеличился в 2,5 раза, а экспорт шелковой продукции – в 3 раза.
Предприятие шелковой отрасли в Бухарской области
"На предприятии "Гиждувон ипак тола" также налажена кластерная система, созданы мощности для производства 48 тонн шелка-сырца и 28 тонн шелковой ваты в год. В кластере участвуют Гиждуванский и Шафирканский районы, где для кормовой базы в прошлом году было высажено 2 миллиона 300 тысяч саженцев шелковицы. В двух районах было трудоустроено 28 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Предприятие полностью перерабатывает заготавливаемые коконы. В этом году урожай собрали дважды, произвели 842 тонны коконов.
Это позволяет выпускать продукцию на сумму 104 миллиарда сумов и экспортировать более чем на 4 миллиона долларов.
Глава государства осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов. Подчеркнул необходимость развития генетики коконов и повышения их качества, а также внедрения научных достижений в деятельность кластеров. Дано указание обучать шелководов в образцовых кластерах и распространять передовые технологии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов
Шавкат Мирзиёев осмотрел шелководческое хозяйство и урожай коконов
На этом поездка президента в Бухарскую область завершилась, глава государства отбыл в Ташкент.