https://uz.sputniknews.ru/20240601/uzbekistan-viza-infografika-44178706.html
Куда узбекистанцы могут отправиться без визы
Куда узбекистанцы могут отправиться без визы
Sputnik Узбекистан
Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа
2024-06-01T10:26+0500
2024-06-01T10:26+0500
2024-06-01T10:26+0500
инфографика
виза
страны
узбекистан
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44178792_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff77d261caffd8753c7f0f041707acf8.png
А вот в ОАЭ, Микронезии, Монголии, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней.В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.
страны
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/01/44178792_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c82ea6e6f65ecdcf146d884757ae7f62.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы виза россия беларусь украина палестина разрешительный документ
узбекистанцы виза россия беларусь украина палестина разрешительный документ
Куда узбекистанцы могут отправиться без визы
Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа.
А вот в ОАЭ, Микронезии, Монголии, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней.
В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан
.