https://uz.sputniknews.ru/20240601/uzbekistan-viza-infografika-44178706.html

Куда узбекистанцы могут отправиться без визы

Куда узбекистанцы могут отправиться без визы

Sputnik Узбекистан

Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа

2024-06-01T10:26+0500

2024-06-01T10:26+0500

2024-06-01T10:26+0500

инфографика

виза

страны

узбекистан

россия

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А вот в ОАЭ, Микронезии, Монголии, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней.В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.

страны

узбекистан

россия

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