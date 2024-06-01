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https://uz.sputniknews.ru/20240601/uzbekistan-viza-infografika-44178706.html
Куда узбекистанцы могут отправиться без визы
Куда узбекистанцы могут отправиться без визы
Sputnik Узбекистан
Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа
2024-06-01T10:26+0500
2024-06-01T10:26+0500
инфографика
виза
страны
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А вот в ОАЭ, Микронезии, Монголии, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней.В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистанцы виза россия беларусь украина палестина разрешительный документ
узбекистанцы виза россия беларусь украина палестина разрешительный документ

Куда узбекистанцы могут отправиться без визы

10:26 01.06.2024
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Россия, Беларусь, Украина и Палестина принимают узбекистанцев без разрешительного документа.
А вот в ОАЭ, Микронезии, Монголии, Катаре, Таиланде, Таджикистане, Шри-Ланке, Малайзии и на Филиппинах узбекистанцам можно пребывать без визы до 30 дней.
Безвизовые страны для граждан Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Безвизовые страны для граждан Узбекистана - Sputnik Узбекистан
В каких странах узбекистанцы могут находиться без визы до 90 и до 180 дней — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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