https://uz.sputniknews.ru/20240602/administratsiya-baydena-xochet-zamorozit-konflikt-ukraina-vybory-ssha-44195570.html
СМИ: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США
СМИ: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США
Sputnik Узбекистан
Белый Дом хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда Украина либо станет проблемой экс-президента Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования– TAC.
2024-06-02T13:10+0500
2024-06-02T13:10+0500
2024-06-02T13:14+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед предстоящими выборами главы государства. Об этом пишет издание The American Conservative, ссылаясь на директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоля Ливена.В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.Ливен подчеркнул, что затруднительное положение администрации Байдена усугубляется тем, что Киев намерен диктовать свои условия мира, в числе которых – вытеснить Россию за пределы границ, существовавших до 2014 года.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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сша украина военный конфликт джо байден вашингтон
сша украина военный конфликт джо байден вашингтон
СМИ: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США
13:10 02.06.2024 (обновлено: 13:14 02.06.2024)
Белый Дом намерен сохранить все как есть до следующих выборов, когда Украина либо станет проблемой экс-президента Трампа, либо там снова подумают о возможности мирного урегулирования– TAC.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед предстоящими выборами главы государства. Об этом пишет
издание The American Conservative, ссылаясь на директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоля Ливена.
"Администрация Байдена просто хочет сохранить ситуацию такой, какая она есть, до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова задумаются о возможности мирного урегулирования", — сказал Ливен.
В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.
"Украина становится слабее. Поскольку российское давление на Украину растет, идти по этой линии становится все труднее", — добавил эксперт.
Ливен подчеркнул, что затруднительное положение администрации Байдена усугубляется тем, что Киев намерен диктовать свои условия мира, в числе которых – вытеснить Россию за пределы границ, существовавших до 2014 года.
"Очень немногие военные эксперты верят в то, что цели Украины достижимы", – заключил эксперт.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.