https://uz.sputniknews.ru/20240602/administratsiya-baydena-xochet-zamorozit-konflikt-ukraina-vybory-ssha-44195570.html

СМИ: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

СМИ: Администрация Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед выборами в США

Sputnik Узбекистан

Белый Дом хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда Украина либо станет проблемой экс-президента Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования– TAC.

2024-06-02T13:10+0500

2024-06-02T13:10+0500

2024-06-02T13:14+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена хочет заморозить конфликт на Украине перед предстоящими выборами главы государства. Об этом пишет издание The American Conservative, ссылаясь на директора Евразийской программы Института ответственного государственного управления Куинси Анатоля Ливена.В статье отмечается, что по этим соображениям Вашингтон вынужден предотвращать распад Украины, не допуская при этом эскалации конфликта до такой степени, чтобы Россия могла резко отреагировать.Ливен подчеркнул, что затруднительное положение администрации Байдена усугубляется тем, что Киев намерен диктовать свои условия мира, в числе которых – вытеснить Россию за пределы границ, существовавших до 2014 года.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

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