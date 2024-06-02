https://uz.sputniknews.ru/20240602/kitayskiy-zond-chane-6-uspeshno-prilunilsya-na-obratnoy-storony-luny-44196127.html
Китайский зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороны Луны
Китайский зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороны Луны
Sputnik Узбекистан
В случает успешной миссии, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.
2024-06-02T14:09+0500
2024-06-02T14:09+0500
2024-06-02T14:18+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, сообщает РИА Новости.По информации Китайского национального космического управления (CNSA), посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.Как сообщает CNSA, на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя лазерное 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно прилунился.CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.
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китай луна зонд грунт "чанъэ-6"
китай луна зонд грунт "чанъэ-6"
Китайский зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороны Луны
14:09 02.06.2024 (обновлено: 14:18 02.06.2024)
В случает успешной миссии на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Китайский зонд "Чанъэ-6" 2 июня успешно прилунился в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс – Эйткен, для сбора образцов грунта с обратной стороны Луны, сообщает РИА Новости
.
По информации Китайского национального космического управления (CNSA), посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" при посадке на обратной стороне Луны использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.
Как сообщает CNSA, на расстоянии 100 метров до поверхности Луны аппарат завис, и, используя лазерное 3D-сканирование, выбрал наиболее подходящую точку для посадки, после чего начался медленный вертикальный спуск. Перед самой посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно прилунился.
CNSA отмечает, что миссия "Чанъэ-6" совершила прорыв в отношении планирования и технологий управления на ретроградной орбите Луны.
Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала 3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В случае успеха миссии аппарат "Чанъэ-6" впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны.
Согласно плану, обнародованному Китайским национальным космическим управлением, на Землю планируется доставить около 2 килограммов образцов грунта.