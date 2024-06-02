https://uz.sputniknews.ru/20240602/maxachev-pobedil-pore-zaschitil-chempionskiy-titul-ufc-44193210.html

Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC

Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC

Sputnik Узбекистан

Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

2024-06-02T11:11+0500

2024-06-02T11:11+0500

2024-06-02T12:23+0500

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бой

поединок

ufc

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев досрочно победил американца Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе до 70 кг.Бой проходил в США в городе Ньюарк штата Нью‑Джерси, в рамках главного события турнира UFC 302. Поединок завершился триумфом Махачева после удушающего приема в пятом раунде.Тридцатидвухлетний россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). На его счету 26 побед при одном поражении. В активе 35-летнего Порье – 30 побед при девяти поражениях (один бой признан несостоявшимся), в 2019 году он досрочно уступил экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.

https://uz.sputniknews.ru/20240211/bogdan-guskov-oderjal-svoyu-pervuyu-pobedu-v-ufc-42440838.html

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