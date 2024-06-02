https://uz.sputniknews.ru/20240602/maxachev-pobedil-pore-zaschitil-chempionskiy-titul-ufc-44193210.html
Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC
Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC
Sputnik Узбекистан
Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC.
2024-06-02T11:11+0500
2024-06-02T11:11+0500
2024-06-02T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев досрочно победил американца Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе до 70 кг.Бой проходил в США в городе Ньюарк штата Нью‑Джерси, в рамках главного события турнира UFC 302. Поединок завершился триумфом Махачева после удушающего приема в пятом раунде.Тридцатидвухлетний россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). На его счету 26 побед при одном поражении. В активе 35-летнего Порье – 30 побед при девяти поражениях (один бой признан несостоявшимся), в 2019 году он досрочно уступил экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.
https://uz.sputniknews.ru/20240211/bogdan-guskov-oderjal-svoyu-pervuyu-pobedu-v-ufc-42440838.html
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боец смешанных единоборств мма россия сша махачев порье
боец смешанных единоборств мма россия сша махачев порье
Махачев победил Порье и защитил чемпионский титул UFC
11:11 02.06.2024 (обновлено: 12:23 02.06.2024)
Поединок завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев досрочно победил американца Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе до 70 кг.
Бой проходил в США в городе Ньюарк штата Нью‑Джерси, в рамках главного события турнира UFC 302. Поединок завершился триумфом Махачева после удушающего приема в пятом раунде.
Тридцатидвухлетний россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). На его счету 26 побед при одном поражении.
В активе 35-летнего Порье – 30 побед при девяти поражениях (один бой признан несостоявшимся), в 2019 году он досрочно уступил экс-чемпиону UFC россиянину Хабибу Нурмагомедову.