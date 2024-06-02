https://uz.sputniknews.ru/20240602/rossiyskie-voennye-osvobodili-umanskoe-dnr-44197079.html

Минобороны: Российские военные освободили село Уманское в ДНР

Минобороны: Российские военные освободили село Уманское в ДНР

Sputnik Узбекистан

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Берестовое и Ивановка в Харьковской области, а также Архангельское и Нетайлово в ДНР.

2024-06-02T14:50+0500

2024-06-02T14:50+0500

2024-06-02T15:05+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Также подразделения этой группировки нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны в окрестностях Новгородского, Евгеновки, Розовки и Новоселовки Первой в ДНР.На этом же направлении были отражены пять контратак, потери ВСУ составили более 360 военнослужащих. Кроме того, противник потерял два автомобиля, пять гаубиц различного производства и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".По данным ведомства, подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, группировки "Восток" и "Запад" заняли более выгодные рубежи, а подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.Уманское находится к западу от Авдеевки. Это последний населенный пункт на пути к расположенной юго-западнее Яснобродовке. Ее взятие, в свою очередь, позволит выйти к естественной водной преграде — Карловскому водохранилищу. За ним расположены несколько сел перед Селидово — города в Покровском районе.

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