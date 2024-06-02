https://uz.sputniknews.ru/20240602/tashkent-forum-analiticheskix-tsentrov-tsentralnaya-aziya-kitay-44201516.html
В Ташкенте состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай"
В Ташкенте состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай"
Sputnik Узбекистан
Тема предстоящего международного форума – "Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".
2024-06-02T17:03+0500
2024-06-02T17:03+0500
2024-06-02T17:03+0500
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центральная азия
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В столице Узбекистана 4 июня состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай". Об этом сообщает пресс-служба института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана.Тема предстоящего международного мероприятия –"Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".Организаторами выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.В работе форума примут участие свыше 40 руководителей и экспертов порядка 20 ведущих научно-исследовательских и аналитических центров, главы дипломатических представительств КНР и стран ЦА в Узбекистане.По итогам форума участники определят новые точки соприкосновения интересов Китая и центральноазиатских стран, обозначат актуальные направления сотрудничества и выработают конкретные предложения в целях кратного усиления многостороннего взаимодействия.Для справки: Мероприятие проводится в рамках практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной в мае 2023 года на саммите глав государств Китая и стран ЦА в Сиане.
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форум сотрудничество россия китай узбекистан
форум сотрудничество россия китай узбекистан
В Ташкенте состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай"
Тема предстоящего международного форума – "Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В столице Узбекистана 4 июня состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай". Об этом сообщает
пресс-служба института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана.
Тема предстоящего международного мероприятия –"Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".
Организаторами выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.
В работе форума примут участие свыше 40 руководителей и экспертов порядка 20 ведущих научно-исследовательских и аналитических центров, главы дипломатических представительств КНР и стран ЦА в Узбекистане.
“Повестка дня включает обсуждение вопросов текущего состояния сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии, перспектив углубления многостороннего взаимодействия в области промышленной кооперации, цифровизации, "зеленой" экономики, а также в транспортно-логистической и инновационной сферах“,–уточнили в организации.
По итогам форума участники определят новые точки соприкосновения интересов Китая и центральноазиатских стран, обозначат актуальные направления сотрудничества и выработают конкретные предложения в целях кратного усиления многостороннего взаимодействия.
Для справки: Мероприятие проводится в рамках практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной в мае 2023 года на саммите глав государств Китая и стран ЦА в Сиане.