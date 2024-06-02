https://uz.sputniknews.ru/20240602/tashkent-forum-analiticheskix-tsentrov-tsentralnaya-aziya-kitay-44201516.html

В Ташкенте состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай"

В Ташкенте состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай"

Sputnik Узбекистан

Тема предстоящего международного форума – "Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".

2024-06-02T17:03+0500

2024-06-02T17:03+0500

2024-06-02T17:03+0500

узбекистан

россия

китай

центральная азия

форум

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/07/36639077_297:0:3157:1609_1920x0_80_0_0_ff3d5cf0aa255b81181b2b6a7ae3e625.jpg

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В столице Узбекистана 4 июня состоится IV Форум аналитических центров "Центральная Азия-Китай". Об этом сообщает пресс-служба института стратегических и межрегиональных исследований Узбекистана.Тема предстоящего международного мероприятия –"Взаимовыгодное сотрудничество на пути к всеобщему процветанию и устойчивому развитию".Организаторами выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте республики Узбекистан совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.В работе форума примут участие свыше 40 руководителей и экспертов порядка 20 ведущих научно-исследовательских и аналитических центров, главы дипломатических представительств КНР и стран ЦА в Узбекистане.По итогам форума участники определят новые точки соприкосновения интересов Китая и центральноазиатских стран, обозначат актуальные направления сотрудничества и выработают конкретные предложения в целях кратного усиления многостороннего взаимодействия.Для справки: Мероприятие проводится в рамках практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной в мае 2023 года на саммите глав государств Китая и стран ЦА в Сиане.

узбекистан

россия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

форум сотрудничество россия китай узбекистан