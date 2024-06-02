https://uz.sputniknews.ru/20240602/xiva-vystavka-kartin-stran-chlenov-ois-44193893.html

В Хиве открылась выставка картин стран-членов ОИС — что представили

В Хиве открылась выставка картин стран-членов ОИС — что представили

Sputnik Узбекистан

Экспозиция демонстрирует культурное и духовное наследие различных исламских стран, а также передает атмосферу их религиозных традиций и истории.

2024-06-02T12:18+0500

2024-06-02T12:18+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Хиве открылась выставка картин стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ее главной темой стали культурные достопримечательности исламского мира. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Как отмечается, экспозицию посетили хоким Хивы Темур Давлетов, глава Минэкологии Азиз Абдухакимов, генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха, а также представители Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) и Комитета по туризму.На ней демонстрируются картины, изображающие священные места стран-членов Организации. Здесь можно увидеть в общей сложности 60 картин, каждая из которых запечатлела особенные и значимые для исламского мира святыни. Все работы выполнены художниками стран членов ОИС.В настоящее время в состав ОИС, самой крупной официальной правительственной мусульманской международной организации, входят 57 государств членов, в том числе и Узбекистан. Это вторая в мире по величине межправительственная организация после ООН.

https://uz.sputniknews.ru/20240601/predsedatelstvo-ois-turizm-uzbekistan-44185597.html

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