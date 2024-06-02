https://uz.sputniknews.ru/20240602/xiva-vystavka-kartin-stran-chlenov-ois-44193893.html
В Хиве открылась выставка картин стран-членов ОИС — что представили
В Хиве открылась выставка картин стран-членов ОИС — что представили
Sputnik Узбекистан
Экспозиция демонстрирует культурное и духовное наследие различных исламских стран, а также передает атмосферу их религиозных традиций и истории.
2024-06-02T12:18+0500
2024-06-02T12:18+0500
2024-06-02T12:23+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Хиве открылась выставка картин стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ее главной темой стали культурные достопримечательности исламского мира. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.Как отмечается, экспозицию посетили хоким Хивы Темур Давлетов, глава Минэкологии Азиз Абдухакимов, генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха, а также представители Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) и Комитета по туризму.На ней демонстрируются картины, изображающие священные места стран-членов Организации. Здесь можно увидеть в общей сложности 60 картин, каждая из которых запечатлела особенные и значимые для исламского мира святыни. Все работы выполнены художниками стран членов ОИС.В настоящее время в состав ОИС, самой крупной официальной правительственной мусульманской международной организации, входят 57 государств членов, в том числе и Узбекистан. Это вторая в мире по величине межправительственная организация после ООН.
https://uz.sputniknews.ru/20240601/predsedatelstvo-ois-turizm-uzbekistan-44185597.html
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узбекистан оис оэс выставка картины минэкологии
узбекистан оис оэс выставка картины минэкологии
В Хиве открылась выставка картин стран-членов ОИС — что представили
12:18 02.06.2024 (обновлено: 12:23 02.06.2024)
Экспозиция демонстрирует культурное и духовное наследие различных исламских стран, а также передает атмосферу их религиозных традиций и истории.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В Хиве открылась выставка картин стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ее главной темой стали культурные достопримечательности исламского мира. Об этом сообщает
пресс-служба Комитета по туризму РУз.
Как отмечается, экспозицию посетили хоким Хивы Темур Давлетов, глава Минэкологии Азиз Абдухакимов, генсек ОИС Хусейн Ибрахим Таха, а также представители Организации экономического сотрудничества (ОЭС), Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) и Комитета по туризму.
“Выставка картин на тему "Культурные достопримечательности исламского мира", представлена в рамках международных мероприятий в связи с объявлением Хивы туристическим городом исламского мира, — говорится в сообщении.
На ней демонстрируются картины, изображающие священные места стран-членов Организации. Здесь можно увидеть в общей сложности 60 картин, каждая из которых запечатлела особенные и значимые для исламского мира святыни. Все работы выполнены художниками стран членов ОИС.
“Экспозиция дает посетителям возможность познакомиться с культурным и духовным наследием различных исламских стран, погрузиться в атмосферу их религиозных традиций и истории“, – подчеркнули в Комитете.
В настоящее время в состав ОИС, самой крупной официальной правительственной мусульманской международной организации, входят 57 государств членов, в том числе и Узбекистан. Это вторая в мире по величине межправительственная организация после ООН.