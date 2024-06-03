ЕАЭС и КНР: с учетом темпов и объемов взаимодействия ученые предлагают новые сценарии
Флаг Евразийского экономического союза
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В перспективе планируется не только расширять перечень сфер сотрудничества на основе технологической трансформации, но и совместно продвигать их на площадках БРИКС и ШОС.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Темпы и объемы сотрудничества между ЕАЭС и КНР сегодня уже выходят за рамки действующего соглашения. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, выступая на сессии международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", сообщает пресс-служба ЕЭК.
© Пресс-служба ЕЭКЕАЭС совместно с КНР продвигает на крупнейших международных площадках важнейшие элементы сотрудничества в сферах цифровизации и климата
ЕАЭС совместно с КНР продвигает на крупнейших международных площадках важнейшие элементы сотрудничества в сферах цифровизации и климата
© Пресс-служба ЕЭК
В связи с этим, в апреле текущего года в Пекине были достигнуты предметные договоренности по углублению взаимодействия между ЕАЭС и КНР.
Речь идет об области цифровизации транспортных коридоров, техническом регулировании, таможенном сотрудничестве, санитарных и фитосанитарных мерах, а также электронной торговле.
По словам Слепнева, в будущем планируется расширять перечень сфер, прорабатываемых в рамках подобных встреч.
"Здесь помимо транспорта я бы отметил такие важные элементы сотрудничества, как цифровизация и климат, в основе которых, как мы все понимаем, лежит технологическая трансформация. Это важнейшие направления, здесь мы очень близки с КНР и совместно продвигаем их на площадках БРИКС и ШОС, чтобы не создавать новые барьеры в торговле, а выстраивать общие подходы", – сказал он.
Министр по торговле ЕЭК также напомнил, что реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР оказывает содействие росту взаимной торговли, повышает внутрирегиональную связанность, а также способствует проработке возможностей развития кооперационного сотрудничества.
"Конечно, не только это Соглашение, но и в целом движение навстречу друг другу позволили увеличить взаимную торговлю в период с 2019 по 2023 гг. более чем в два раза", — отметил Слепнев.
Вместе с тем он рассказал о совместном научном исследовании, посвященном дальнейшим сценариям развития взаимодействия ЕАЭС и КНР, поскольку темпы и объемы сотрудничества сегодня уже выходят за рамки действующего соглашения.
"Понятно, что в нынешней ситуации полноценная свободная торговля была бы, наверное, слишком рискованным шагом для нашей промышленности и сельского хозяйства. Но вместе с тем предлагаемый учеными ЕАЭС и КНР сценарий ограниченной либерализации при определенных условиях выглядит жизнеспособным. Он действительно может диверсифицировать взаимные поставки и открыть перспективы для наших поставщиков на китайском рынке", — полагает министр ЕЭК.
Он также предложил подумать над тем, как дополнить существующие форматы сопряжения ЕАЭС и КНР отсутствующим в настоящее время высшим звеном.
"Ключевые, стратегические вопросы могли бы обсуждаться в ходе периодических встреч лидеров Китая и пяти государств ЕАЭС, например, на полях саммитов ШОС", — отметил он.