https://uz.sputniknews.ru/20240603/eaeu-kitay-sotrudnichestvo-perspektivy-44206298.html

ЕАЭС и КНР: с учетом темпов и объемов взаимодействия ученые предлагают новые сценарии

ЕАЭС и КНР: с учетом темпов и объемов взаимодействия ученые предлагают новые сценарии

Sputnik Узбекистан

В перспективе планируется не только расширять перечень сфер взаимодействия на основе технологической трансформации, но и совместно продвигать их на площадках БРИКС и ШОС

2024-06-03T11:50+0500

2024-06-03T11:50+0500

2024-06-03T11:50+0500

еаэс

кнр

сотрудничество

цифровизация

транспортный коридор

шос

брикс

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Темпы и объемы сотрудничества между ЕАЭС и КНР сегодня уже выходят за рамки действующего соглашения. Об этом министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, выступая на сессии международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", сообщает пресс-служба ЕЭК.В связи с этим, в апреле текущего года в Пекине были достигнуты предметные договоренности по углублению взаимодействия между ЕАЭС и КНР.Речь идет об области цифровизации транспортных коридоров, техническом регулировании, таможенном сотрудничестве, санитарных и фитосанитарных мерах, а также электронной торговле.По словам Слепнева, в будущем планируется расширять перечень сфер, прорабатываемых в рамках подобных встреч.Министр по торговле ЕЭК также напомнил, что реализация Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР оказывает содействие росту взаимной торговли, повышает внутрирегиональную связанность, а также способствует проработке возможностей развития кооперационного сотрудничества.Вместе с тем он рассказал о совместном научном исследовании, посвященном дальнейшим сценариям развития взаимодействия ЕАЭС и КНР, поскольку темпы и объемы сотрудничества сегодня уже выходят за рамки действующего соглашения.Он также предложил подумать над тем, как дополнить существующие форматы сопряжения ЕАЭС и КНР отсутствующим в настоящее время высшим звеном."Ключевые, стратегические вопросы могли бы обсуждаться в ходе периодических встреч лидеров Китая и пяти государств ЕАЭС, например, на полях саммитов ШОС", — отметил он.

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