https://uz.sputniknews.ru/20240603/evraziyskiy-mejpravsovet-belarus-44209442.html
Евразийский межправсовет стартует в Беларуси
Евразийский межправсовет стартует в Беларуси
Sputnik Узбекистан
Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции
2024-06-03T13:59+0500
2024-06-03T13:59+0500
2024-06-03T14:17+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Армения. Предполагается, что в этот раз страну представит вице-премьер.Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.Участники заседания планируют обсудить контроль таможенной стоимости товаров, создание транспортной инфраструктуры на территориях стран-членов союза и другие вопросы.В фокусе внимания будет и совместная работа по выработке общих подходов к климатической повестке. По итогам заседания планируют подписать ряд многосторонних документов.Часть программы ЕМПС пройдет в индустриальном парке "Великий камень", там главы правительств посетят выставку "Белагро-2024". Кроме того, состоится пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.Предстоящее заседание межправсовета станет 39-ым по счету с начала работы ЕАЭС (1 января 2015 года) и вторым в текущем году. Предыдущее прошло 1-2 февраля 2024 года в Казахстане.
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евразийский межправсовет беларусь углубление евразийская экономическая интеграция
евразийский межправсовет беларусь углубление евразийская экономическая интеграция
Евразийский межправсовет стартует в Беларуси
13:59 03.06.2024 (обновлено: 14:17 03.06.2024)
Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь
.
В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Армения. Предполагается, что в этот раз страну представит вице-премьер.
"Кроме того, запланировано участие премьер-министра Узбекистана как страны-наблюдателя, почетным гостем будет премьер-министр Азербайджана", — говорится в сообщении.
Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.
Участники заседания планируют обсудить контроль таможенной стоимости товаров, создание транспортной инфраструктуры на территориях стран-членов союза и другие вопросы.
В фокусе внимания будет и совместная работа по выработке общих подходов к климатической повестке. По итогам заседания планируют подписать ряд многосторонних документов.
Часть программы ЕМПС пройдет в индустриальном парке "Великий камень", там главы правительств посетят выставку "Белагро-2024". Кроме того, состоится пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.
Предстоящее заседание межправсовета станет 39-ым по счету с начала работы ЕАЭС (1 января 2015 года) и вторым в текущем году. Предыдущее прошло 1-2 февраля 2024 года в Казахстане.