https://uz.sputniknews.ru/20240603/evraziyskiy-mejpravsovet-belarus-44209442.html

Евразийский межправсовет стартует в Беларуси

Евразийский межправсовет стартует в Беларуси

Sputnik Узбекистан

Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции

2024-06-03T13:59+0500

2024-06-03T13:59+0500

2024-06-03T14:17+0500

еаэс

беларусь

заседание

политика

узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.В 2024 году в органах Евразийского экономического союза, включая ЕМПС, председательствует Армения. Предполагается, что в этот раз страну представит вице-премьер.Главы правительств рассмотрят широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции.Участники заседания планируют обсудить контроль таможенной стоимости товаров, создание транспортной инфраструктуры на территориях стран-членов союза и другие вопросы.В фокусе внимания будет и совместная работа по выработке общих подходов к климатической повестке. По итогам заседания планируют подписать ряд многосторонних документов.Часть программы ЕМПС пройдет в индустриальном парке "Великий камень", там главы правительств посетят выставку "Белагро-2024". Кроме того, состоится пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.Предстоящее заседание межправсовета станет 39-ым по счету с начала работы ЕАЭС (1 января 2015 года) и вторым в текущем году. Предыдущее прошло 1-2 февраля 2024 года в Казахстане.

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