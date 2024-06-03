https://uz.sputniknews.ru/20240603/kompyuter-smartfon-perezagruzka-ekspert-mneniye-44207853.html

Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону

Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендовал выключать рабочий компьютер на ночь

2024-06-03T22:04+0500

2024-06-03T22:04+0500

2024-06-03T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

общество

it-технологии

компьютер

смартфон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg

Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному стереотипу, не вредит устройству, а помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По словам специалиста, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.Вместе с тем он предупредил, что при подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его нельзя ни в коем случае. Лучше сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

эксперт компьютер смартфон перезагрузка