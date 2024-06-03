Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240603/kompyuter-smartfon-perezagruzka-ekspert-mneniye-44207853.html
Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону
Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендовал выключать рабочий компьютер на ночь
2024-06-03T22:04+0500
2024-06-03T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
общество
it-технологии
компьютер
смартфон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg
Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному стереотипу, не вредит устройству, а помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По словам специалиста, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.Вместе с тем он предупредил, что при подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его нельзя ни в коем случае. Лучше сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4755e4ae6e00ffec00f2f13506358fed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
эксперт компьютер смартфон перезагрузка
эксперт компьютер смартфон перезагрузка

Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону

22:04 03.06.2024
© unsplash.com/John SchnobrichЛюди, использующий ноутбук. Иллюстративное фото
Люди, использующий ноутбук. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
© unsplash.com/John Schnobrich
Подписаться
Специалист рекомендовал выключать рабочий компьютер на ночь.
Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному стереотипу, не вредит устройству, а помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Существует множество вредоносных программ, которые не переживают перезагрузку устройства, соответственно, регулярная перезагрузка будет хорошей профилактикой", — объяснил он.
По словам специалиста, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.
"Также рабочий компьютер важно выключать на ночь, так как злоумышленники в основном будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, при выключенном устройстве они этого сделать не смогут", — добавил Голованов.
Вместе с тем он предупредил, что при подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его нельзя ни в коем случае. Лучше сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0