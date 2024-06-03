https://uz.sputniknews.ru/20240603/kompyuter-smartfon-perezagruzka-ekspert-mneniye-44207853.html
Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону
Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендовал выключать рабочий компьютер на ночь
2024-06-03T22:04+0500
2024-06-03T22:04+0500
2024-06-03T22:04+0500
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Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному стереотипу, не вредит устройству, а помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По словам специалиста, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.Вместе с тем он предупредил, что при подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его нельзя ни в коем случае. Лучше сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
эксперт компьютер смартфон перезагрузка
эксперт компьютер смартфон перезагрузка
Эксперт: вредит ли перезагрузка компьютеру или смартфону
Специалист рекомендовал выключать рабочий компьютер на ночь.
Перезагрузка компьютера или смартфона, вопреки распространенному стереотипу, не вредит устройству, а помогает избавиться от вредоносных программ, рассказал РИА Новости
главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Существует множество вредоносных программ, которые не переживают перезагрузку устройства, соответственно, регулярная перезагрузка будет хорошей профилактикой", — объяснил он.
По словам специалиста, особенно это касается мобильных устройств и рабочих компьютеров.
"Также рабочий компьютер важно выключать на ночь, так как злоумышленники в основном будут пытаться получить информацию из него именно в нерабочее время, при выключенном устройстве они этого сделать не смогут", — добавил Голованов.
Вместе с тем он предупредил, что при подозрении на активное заражение компьютера, выключать или перезагружать его нельзя ни в коем случае. Лучше сразу сообщить о своих подозрениях службе информационной безопасности для дополнительной проверки.