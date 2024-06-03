https://uz.sputniknews.ru/20240603/tashkent-sentr-operativnost-uslugi-posolstvo-rossiya-44209976.html

В Ташкенте открыли центр для оперативности консульской работы посольства России

В Ташкенте открыли центр для оперативности консульской работы посольства России

Sputnik Узбекистан

Центр оказывает услуги на предварительной стадии подготовки документов для последующей передачи их в консульский отдел посольства: получение гражданства РФ, оформление свидетельств ЗАГСа, удостоверение доверенностей

2024-06-03T15:00+0500

2024-06-03T15:00+0500

2024-06-03T15:00+0500

узбекистан

россия

посольство россии в узбекистане

консульство

центр

общество

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Ташкенте открыли информационно-консультационный центр "Консул Прайм" для повышения оперативности консульского обслуживания в посольстве РФ в Узбекистане, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.Центр — единственный и официальный партнер российских консульских учреждений за рубежом. Его основная задача — повышение доступности и оперативности консульского обслуживания.Центр оказывает содействие в оформлении и подаче документов на оказание следующих консульских услуг:Адрес офиса: г. Ташкент, ул. Нукус, 83А, 3 этаж (ориентир Ozone фитнес).Часы работы: пн. — пт., 9.00 — 18.00, сб., вс. — выходной.Телефон для связи: +998 78-113-92-99.По данным Агентства статистики, по итогам 2023 года число граждан Узбекистана, уехавших в Россию на постоянное место жительства (ПМЖ), увеличилось в 1,9 раза по сравнению с годом ранее: до 2,67 тыс. человек.

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