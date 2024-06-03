https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-eksport-tabak-saudovskaya-araviya-44215180.html

Саудовская компания планирует закупить у Узбекистана табачную продукцию на $300 тыс

Саудовская компания планирует закупить у Узбекистана табачную продукцию на $300 тыс

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы логистики, а также расширение географии экспорта продукции, выпускаемой в республике

2024-06-03T19:00+0500

2024-06-03T19:00+0500

2024-06-03T19:00+0500

узбекистан

экспорт

саудовская аравия

торговля

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/03/44215001_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_030d119d5dcd048252079aa53ef2c308.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Саудовская компания намерена в этом году импортировать из Узбекистана табачную продукцию на сумму $300 тыс, сообщает ИА “Дунё”.Такие планы в ходе встречи с послом Нодиржоном Тургуновым озвучил гендиректор предприятия-импортера узбекской продукции Александр Ганем.Речь шла об увеличении объемов торговли между Узбекистаном и Саудовской Аравией, выводу продукции, производимой в республике, на рынки королевства, расширении географии ее экспорта.По итогам встречи достигли договоренности о расширении объемов торговли с компанией-импортером и поставке продукции Узбекистана в страны Ближнего Востока.

узбекистан

саудовская аравия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан экспорт саудовская аравия