https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-eksport-tabak-saudovskaya-araviya-44215180.html
Саудовская компания планирует закупить у Узбекистана табачную продукцию на $300 тыс
Саудовская компания планирует закупить у Узбекистана табачную продукцию на $300 тыс
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы логистики, а также расширение географии экспорта продукции, выпускаемой в республике
2024-06-03T19:00+0500
2024-06-03T19:00+0500
2024-06-03T19:00+0500
узбекистан
экспорт
саудовская аравия
торговля
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Саудовская компания намерена в этом году импортировать из Узбекистана табачную продукцию на сумму $300 тыс, сообщает ИА “Дунё”.Такие планы в ходе встречи с послом Нодиржоном Тургуновым озвучил гендиректор предприятия-импортера узбекской продукции Александр Ганем.Речь шла об увеличении объемов торговли между Узбекистаном и Саудовской Аравией, выводу продукции, производимой в республике, на рынки королевства, расширении географии ее экспорта.По итогам встречи достигли договоренности о расширении объемов торговли с компанией-импортером и поставке продукции Узбекистана в страны Ближнего Востока.
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узбекистан экспорт саудовская аравия
узбекистан экспорт саудовская аравия
Саудовская компания планирует закупить у Узбекистана табачную продукцию на $300 тыс
Стороны обсудили вопросы логистики, а также расширение географии экспорта товаров, выпускаемых в республике.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Саудовская компания намерена в этом году импортировать из Узбекистана табачную продукцию на сумму $300 тыс, сообщает ИА “Дунё”.
Такие планы в ходе встречи с послом Нодиржоном Тургуновым озвучил гендиректор предприятия-импортера узбекской продукции Александр Ганем.
Речь шла об увеличении объемов торговли между Узбекистаном и Саудовской Аравией, выводу продукции, производимой в республике, на рынки королевства, расширении географии ее экспорта.
"Глава саудовской компании отметил, что планирует в 2024 году импортировать из Узбекистана табачную продукцию на сумму 300 тысяч долларов США…Табачная продукция Узбекистана будет продаваться не только в Саудовской Аравии, но также в Ираке и Иордании. Обсуждены вопросы логистики поставки продукции в королевство", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигли договоренности о расширении объемов торговли с компанией-импортером и поставке продукции Узбекистана в страны Ближнего Востока.