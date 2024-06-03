Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-indiya-smi-sotrudnichestvo-44205519.html
СМИ Узбекистана и Индии наладят сотрудничество
СМИ Узбекистана и Индии наладят сотрудничество
Sputnik Узбекистан
В планах —взаимные творческие поездки журналистов, обмен опытом, проведение совместных мероприятий
2024-06-03T10:47+0500
2024-06-03T10:47+0500
узбекистан
индия
сми
сотрудничество
меморандум
творческий союз журналистов узбекистана
общество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/59/04/590411_20:0:982:541_1920x0_80_0_0_67acdf9c8446d9f227d1419167f590c9.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Делегация представителей СМИ Узбекистана провела переговоры с индийскими коллегами о дальнейшей активизации взаимного сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Союзом журналистов Узбекистана и Пресс-клубом Индии.В соответствии с документом будут организованы взаимные творческие поездки журналистов, обмен передовым опытом, проведение совместных мероприятий и конкурсов.Также прошли встречи членов узбекской делегации с представителями ведущих индийских газет "The Economic Times" и "The New Indian Express"."Представители газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" обсудили перспективы сотрудничества с крупными медиа-структурами Индии. Мы договорились обмениваться статьями, видео- и аудиоконтентом с нашими индийскими коллегами, сформировать совместную экспертную группу для подготовки аналитических материалов о различных аспектах взаимодействия наших стран", — рассказал главный редактор газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" Салим Дониёров.
узбекистан
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/59/04/590411_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_b00d116356393ab5e8a6438fdc853c2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан индия сотрудничество журналисты обмен опытом
узбекистан индия сотрудничество журналисты обмен опытом

СМИ Узбекистана и Индии наладят сотрудничество

10:47 03.06.2024
© fragolerosseЗарубежная пресса
Зарубежная пресса - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
© fragolerosse
Подписаться
В планах — взаимные творческие поездки журналистов, обмен опытом, проведение совместных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Делегация представителей СМИ Узбекистана провела переговоры с индийскими коллегами о дальнейшей активизации взаимного сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё" Делегация представителей СМИ Узбекистана провела в Индии переговоры, направленные на дальнейшую активизацию взаимного сотрудничества в этой сфере, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
 Делегация представителей СМИ Узбекистана провела в Индии переговоры, направленные на дальнейшую активизацию взаимного сотрудничества в этой сфере, сообщает корреспондент ИА Дунё. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2024
Делегация представителей СМИ Узбекистана провела в Индии переговоры, направленные на дальнейшую активизацию взаимного сотрудничества в этой сфере, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"
"В Пресс-клубе Индии были рассмотрены вопросы широкого освещения динамично развивающегося в последние годы многогранного сотрудничества между двумя странами, донесения до широкой общественности сути и значения осуществляемых в наших государствах масштабных реформ, обсуждено активное участие в этом процессе ведущих средств массовой информации", — говорится в сообщении.
В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Союзом журналистов Узбекистана и Пресс-клубом Индии.

"Меморандум о сотрудничестве, подписанный между журналистскими организациями Узбекистана и Индии, предусматривает повышение знаний и навыков узбекских журналистов в Индии, проведение мастер-классов с участием известных индийских журналистов и другие важные задачи. Это, безусловно, послужит выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень", — отметил исполняющий обязанности председателя Союза журналистов РУз Холмурод Салимов.

В соответствии с документом будут организованы взаимные творческие поездки журналистов, обмен передовым опытом, проведение совместных мероприятий и конкурсов.
Также прошли встречи членов узбекской делегации с представителями ведущих индийских газет "The Economic Times" и "The New Indian Express".
"Представители газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" обсудили перспективы сотрудничества с крупными медиа-структурами Индии. Мы договорились обмениваться статьями, видео- и аудиоконтентом с нашими индийскими коллегами, сформировать совместную экспертную группу для подготовки аналитических материалов о различных аспектах взаимодействия наших стран", — рассказал главный редактор газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" Салим Дониёров.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0