СМИ Узбекистана и Индии наладят сотрудничество

В планах —взаимные творческие поездки журналистов, обмен опытом, проведение совместных мероприятий

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Делегация представителей СМИ Узбекистана провела переговоры с индийскими коллегами о дальнейшей активизации взаимного сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Союзом журналистов Узбекистана и Пресс-клубом Индии.В соответствии с документом будут организованы взаимные творческие поездки журналистов, обмен передовым опытом, проведение совместных мероприятий и конкурсов.Также прошли встречи членов узбекской делегации с представителями ведущих индийских газет "The Economic Times" и "The New Indian Express"."Представители газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" обсудили перспективы сотрудничества с крупными медиа-структурами Индии. Мы договорились обмениваться статьями, видео- и аудиоконтентом с нашими индийскими коллегами, сформировать совместную экспертную группу для подготовки аналитических материалов о различных аспектах взаимодействия наших стран", — рассказал главный редактор газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" Салим Дониёров.

