СМИ Узбекистана и Индии наладят сотрудничество
© fragolerosseЗарубежная пресса
© fragolerosse
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В планах — взаимные творческие поездки журналистов, обмен опытом, проведение совместных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Делегация представителей СМИ Узбекистана провела переговоры с индийскими коллегами о дальнейшей активизации взаимного сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё" Делегация представителей СМИ Узбекистана провела в Индии переговоры, направленные на дальнейшую активизацию взаимного сотрудничества в этой сфере, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
Делегация представителей СМИ Узбекистана провела в Индии переговоры, направленные на дальнейшую активизацию взаимного сотрудничества в этой сфере, сообщает корреспондент ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"
"В Пресс-клубе Индии были рассмотрены вопросы широкого освещения динамично развивающегося в последние годы многогранного сотрудничества между двумя странами, донесения до широкой общественности сути и значения осуществляемых в наших государствах масштабных реформ, обсуждено активное участие в этом процессе ведущих средств массовой информации", — говорится в сообщении.
В ходе встречи подписан Меморандум о сотрудничестве между Союзом журналистов Узбекистана и Пресс-клубом Индии.
"Меморандум о сотрудничестве, подписанный между журналистскими организациями Узбекистана и Индии, предусматривает повышение знаний и навыков узбекских журналистов в Индии, проведение мастер-классов с участием известных индийских журналистов и другие важные задачи. Это, безусловно, послужит выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень", — отметил исполняющий обязанности председателя Союза журналистов РУз Холмурод Салимов.
В соответствии с документом будут организованы взаимные творческие поездки журналистов, обмен передовым опытом, проведение совместных мероприятий и конкурсов.
Также прошли встречи членов узбекской делегации с представителями ведущих индийских газет "The Economic Times" и "The New Indian Express".
"Представители газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" обсудили перспективы сотрудничества с крупными медиа-структурами Индии. Мы договорились обмениваться статьями, видео- и аудиоконтентом с нашими индийскими коллегами, сформировать совместную экспертную группу для подготовки аналитических материалов о различных аспектах взаимодействия наших стран", — рассказал главный редактор газет "Янги Узбекистон" и "Правда Востока" Салим Дониёров.