https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-plov-regiony-stoimost-44212018.html

Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика

Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика

Sputnik Узбекистан

В мае 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов

2024-06-03T17:08+0500

2024-06-03T17:08+0500

2024-06-03T17:08+0500

инфографика

плов

ташкент

бухарская область

наманганская область

цена

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В мае этого года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла 30 200 сумов.На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция популярного национального блюда обходилась в 28 600 сумов. Самый бюджетный плов можно было отведать в Наманганской области — 19 900 сумов.Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Он позволяет увидеть, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах республики.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

ташкент

бухарская область

наманганская область

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