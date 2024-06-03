https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-plov-regiony-stoimost-44212018.html
Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика
Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика
Sputnik Узбекистан
В мае 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов
2024-06-03T17:08+0500
2024-06-03T17:08+0500
2024-06-03T17:08+0500
инфографика
плов
ташкент
бухарская область
наманганская область
цена
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В мае этого года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла 30 200 сумов.На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция популярного национального блюда обходилась в 28 600 сумов. Самый бюджетный плов можно было отведать в Наманганской области — 19 900 сумов.Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Он позволяет увидеть, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах республики.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
ташкент
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плов порция узбекистан регионы стоимость
плов порция узбекистан регионы стоимость
Где в Узбекистане самый дорогой и самый дешевый плов — инфографика
В мае 2024-го стоимость самого популярного у узбекистанцев и гостей страны национального блюда в разных регионах республики варьировалась от 19 900 до 30 200 тыс. сумов.
В мае этого года дороже всего плов стоил в Ташкенте. Цена за порцию составляла 30 200 сумов.
На втором месте с небольшой разницей в цене — Бухарская область, где порция популярного национального блюда обходилась в 28 600 сумов. Самый бюджетный плов можно было отведать в Наманганской области — 19 900 сумов.
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Он позволяет увидеть, как меняются цены за одну порцию традиционного блюда узбекской кухни в разных регионах республики.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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