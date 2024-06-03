https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-yegipet-torgovlya-sotrudnichestvo-44208075.html

В Египте появятся распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний

В Египте появятся распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний

Sputnik Узбекистан

В свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний из Узбекистана выделят отдельную площадку

2024-06-03T12:55+0500

2024-06-03T12:55+0500

2024-06-03T14:08+0500

узбекистан

египет

сотрудничество

торговля

торговый дом

продукция

экономика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/15/32420099_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_339cdddfb40aea2b1c69dc217ad50fc6.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Египте откроют распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний, сообщает ИА "Дунё".Соответствующее соглашение подписали руководители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и египетской компании "Аль-Наср Экспорт-Импорт".Как отмечалось, документ послужит дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Египтом, расширению делового сотрудничества.Еще одна достигнутая договоренность касается обмена информацией о состоянии рынка товаров и услуг в Узбекистане и Египте, а также данными, необходимыми компаниям, предприятиям и организациям, инвестирующим и работающим в одной или обеих странах. Для активного продвижения соглашения сформировали рабочую группу.В ближайшее время делегация Торгово-промышленной палаты Узбекистана посетит Египет, а в свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний республики выделят отдельную площадку.

узбекистан

египет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан египет сотрудничество