https://uz.sputniknews.ru/20240603/uzbekistan-yegipet-torgovlya-sotrudnichestvo-44208075.html
В Египте появятся распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний
В Египте появятся распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний
Sputnik Узбекистан
В свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний из Узбекистана выделят отдельную площадку
2024-06-03T12:55+0500
2024-06-03T12:55+0500
2024-06-03T14:08+0500
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египет
сотрудничество
торговля
торговый дом
продукция
экономика
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Египте откроют распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний, сообщает ИА "Дунё".Соответствующее соглашение подписали руководители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и египетской компании "Аль-Наср Экспорт-Импорт".Как отмечалось, документ послужит дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Египтом, расширению делового сотрудничества.Еще одна достигнутая договоренность касается обмена информацией о состоянии рынка товаров и услуг в Узбекистане и Египте, а также данными, необходимыми компаниям, предприятиям и организациям, инвестирующим и работающим в одной или обеих странах. Для активного продвижения соглашения сформировали рабочую группу.В ближайшее время делегация Торгово-промышленной палаты Узбекистана посетит Египет, а в свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний республики выделят отдельную площадку.
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узбекистан египет сотрудничество
узбекистан египет сотрудничество
В Египте появятся распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний
12:55 03.06.2024 (обновлено: 14:08 03.06.2024)
В свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний из Узбекистана выделят отдельную площадку.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
В Египте откроют распределительный центр и торговый дом продукции узбекских компаний, сообщает
ИА "Дунё".
Соответствующее соглашение подписали руководители Торгово-промышленной палаты Узбекистана и египетской компании "Аль-Наср Экспорт-Импорт".
Как отмечалось, документ послужит дальнейшему укреплению торгово-экономических отношений между Узбекистаном и Египтом, расширению делового сотрудничества.
"Стороны договорились развивать взаимную торговлю путем открытия одного или нескольких торговых домов для узбекских товаров, а также путем создания распределительного центра и производственной кооперации в Египте, в частности в Порт-Саиде и других регионах, на условиях, приемлемых для обеих сторон. Через эти торгово-распределительные центры планируется экспортировать произведенную в Узбекистане продукцию в страны Европы, Ближнего Востока и Африки", — говорится в сообщении.
Еще одна достигнутая договоренность касается обмена информацией о состоянии рынка товаров и услуг в Узбекистане и Египте, а также данными, необходимыми компаниям, предприятиям и организациям, инвестирующим и работающим в одной или обеих странах.
Для активного продвижения соглашения сформировали рабочую группу.
В ближайшее время делегация Торгово-промышленной палаты Узбекистана посетит Египет, а в свободной экономической зоне "Порт-Саид" для компаний республики выделят отдельную площадку.