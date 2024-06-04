Арипов: Узбекистан наладил с ЕАЭС взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленной сфере
12:40 04.06.2024 (обновлено: 13:12 04.06.2024)
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев10-е заседание кыргызско-узбекской межправкомиссии в Чолпон-Ате
© FOTO пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
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Премьер-министр РУз также отметил, что республика в качестве государства-наблюдателя готова и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество с Союзом в области продовольственной безопасности.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан наладил со странами ЕАЭС взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленной сфере, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".
© Пресс-служба Премьер-министраЗаседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
© Пресс-служба Премьер-министра
Премьер Узбекистана участвовал в ней в качестве главы правительства страны-наблюдателя в этом международном объединении.
"Важно отметить, что с государствами ЕАЭС сегодня налажено системное взаимодействие и по такому направлению, как агропромышленная кооперация путем взаимных поставок, совместного производства сельхозкультур и продовольственных товаров, развитие "зеленых коридоров", проведение научно-прикладных исследований и внедрение инноваций в сельском хозяйстве", — подчеркнул Арипов.
Он также добавил, что Узбекистан в качестве государства-наблюдателя готов и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЕАЭС в области продовольственной безопасности.
© Пресс-служба Премьер-министраЗаседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
© Пресс-служба Премьер-министра
В свою очередь его российский коллега Михаил Мишустин отметил уникальный агропромышленный потенциал стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.
В сельхозобороте находится около 320 млн гектаров земель, а общий рынок составляет практически 190 млн человек.
© Пресс-служба Премьер-министраЗаседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
© Пресс-служба Премьер-министра
"Производство в АПК за 10 лет существования ЕАЭС увеличилось более чем на 25%, а за первый квартал текущего года прибавило еще 1,7%. Такие позитивные тенденции наблюдаются во всех государствах пятерки", — подчеркнул Мишустин.
Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственной сельскохозяйственной продукцией превышает 93%, уточнил он.
По словам Мишустина, Россия и Казахстан полностью закрывают потребность союзного рынка в зерне и растительных маслах, Беларусь — надежный поставщик мясомолочных товаров, Армения и Кыргызстан — овощей и фруктов.
"Задача продовольственной безопасности без преувеличения имеет ключевое значение для всех участников Евразийского экономического союза. Очень важно, чтобы для граждан были доступны высококачественные, здоровые и разнообразные продукты питания", — отметил премьер-министр РФ.
Высокий уровень собственного производства, по его словам, помогает поддерживать и другие государства, несмотря на препятствия, которые создаются коллективным Западом.
В приоритете дальнейшего развития российского сельского хозяйства, добавил Мишустин, увеличить к концу десятилетия производство АПК на четверть, а экспорт — в полтора раза.
Он также сообщил, что Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации.
По словам российского премьера, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль.
"Инновационные решения должны прийти в АПК. В том числе – робототехника, искусственный интеллект, биотехнологии", — считает он.
При этом Мишустин напомнил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены, и предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий.
"Здесь есть над чем поработать. Тем более что инструментов, позволяющих реализовать общие планы, становится все больше. Например, уже принято решение о субсидировании кооперационных проектов в промышленности. Предлагаем подготовить подробную программу и для совместного развития агротехнологий. Надеюсь, что государства-участники Союза поддержат такую инициативу", — сказал он.
Вместе с тем премьер-министр РФ подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры, в связи с чем необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс".
"Это важно для снижения издержек грузооператоров, быстрой доставки продуктов. В первую очередь за счет бесшовной цифровизации всего процесса трансграничного перемещения грузов. На это же нацелен и совместный проект "Евразийский агроэкспресс", — пояснил Мишустин.
Он также напомнил, что проект ускорил перевозку сельхоз товаров и помогает нарастить экспорт ЕАЭС в другие страны, включая Узбекистан, Китай, Индию.
По словам премьера РФ, в прошлом году подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к Агроэкспрессу.
"И нужно продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования. Чтобы еще больше людей могли получать свежие высококачественные овощи, фрукты, продукты питания", — подчеркнул Мишустин.
Со своей стороны, премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарной сессии "Продовольственная безопасность ЕАЭС" в индустриальном парке "Великий камень" призвал страны ЕАЭС активнее финансировать промкооперацию.
© Пресс-служба Премьер-министраЗаседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в белорусском Несвиже 3-4 июня, в нем примут участие премьер-министры стран ЕАЭС
© Пресс-служба Премьер-министра
По мнению белорусского премьера, в странах Евразийского экономического союза нужно максимально локализовать производство сельхозтехники.
"Упор должен делаться на максимальную локализацию. Это, уверен, безусловно, в интересах всех наших стран, но важно не медлить. Важно активизировать, задействовать уже созданные механизмы финансовой поддержки промышленной кооперации", — сказал Головченко.
Он добавил, что в ЕАЭС сейчас реализуется согласованная агропромышленная политика, однако в каждой из стран-участниц применяется собственный экономический механизм работы аграрного рынка.
"Эта особенность регулирования отчасти сдерживает движение вперед", – считает премьер.
В связи с этим Головченко в очередной раз призвал страны Союза подумать о разработке стратегии обеспечения продовольственной безопасности и плана по ее реализации.
Он напомнил, что сопряжение усилий в рамках ЕАЭС обеспечило экономикам пяти стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России — динамичное развитие, а гражданам — устойчивый рост благосостояния.
Сегодня в белорусском городе Несвиже проходит заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. Накануне вечером межправсовет заседал в узком составе.
Для справки: межправительственный совет – орган ЕАЭС, состоящий из глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Он необходим для реализации решений Высшего Евразийского экономического совета.