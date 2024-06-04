https://uz.sputniknews.ru/20240604/aripov-uzbekistan-naladil-s-eaes-vzaimovygodnoe-sotrudnichestvo-v-agropromyshlennoy-sfere-44223477.html

Арипов: Узбекистан наладил с ЕАЭС взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленной сфере

Арипов: Узбекистан наладил с ЕАЭС взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленной сфере

Sputnik Узбекистан

Премьер-министр РУз также отметил, что республика в качестве государства-наблюдателя готова и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество с Союзом в области... 04.06.2024, Sputnik Узбекистан

2024-06-04T12:40+0500

2024-06-04T12:40+0500

2024-06-04T13:12+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Узбекистан наладил со странами ЕАЭС взаимовыгодное сотрудничество в агропромышленной сфере, заявил премьер-министр республики Абдулла Арипов на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".Премьер Узбекистана участвовал в ней в качестве главы правительства страны-наблюдателя в этом международном объединении.Он также добавил, что Узбекистан в качестве государства-наблюдателя готов и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЕАЭС в области продовольственной безопасности.В свою очередь его российский коллега Михаил Мишустин отметил уникальный агропромышленный потенциал стран ЕАЭС, сообщает Sputnik Беларусь.В сельхозобороте находится около 320 млн гектаров земель, а общий рынок составляет практически 190 млн человек.Уровень обеспеченности Евразийского экономического союза собственной сельскохозяйственной продукцией превышает 93%, уточнил он.По словам Мишустина, Россия и Казахстан полностью закрывают потребность союзного рынка в зерне и растительных маслах, Беларусь — надежный поставщик мясомолочных товаров, Армения и Кыргызстан — овощей и фруктов.Высокий уровень собственного производства, по его словам, помогает поддерживать и другие государства, несмотря на препятствия, которые создаются коллективным Западом.В приоритете дальнейшего развития российского сельского хозяйства, добавил Мишустин, увеличить к концу десятилетия производство АПК на четверть, а экспорт — в полтора раза.Он также сообщил, что Россия готова делиться со странами ЕАЭС своими наработками в области систем орошения и ирригации.По словам российского премьера, развитие самодостаточных и независимых агрокомплексов невозможно без серьезных инвестиций в науку, трансформации сельского хозяйства в высокотехнологическую отрасль.При этом Мишустин напомнил, что вопросы, касающиеся научного сотрудничества и совместных образовательных проектов, пока в интеграционной повестке должным образом не представлены, и предложил государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕЭАС) подготовить программу для совместного развития агротехнологий.Вместе с тем премьер-министр РФ подчеркнул, что для обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС нужна также эффективная логистика и современные транспортные коридоры, в связи с чем необходимо продолжить проектирование и строительство агрохабов и торгово-логистических центров по маршруту следования проекта "Евразийский агроэкспресс".Он также напомнил, что проект ускорил перевозку сельхоз товаров и помогает нарастить экспорт ЕАЭС в другие страны, включая Узбекистан, Китай, Индию.По словам премьера РФ, в прошлом году подписано четырнадцать соглашений с российскими регионами о присоединении к Агроэкспрессу.Со своей стороны, премьер-министр Беларуси Роман Головченко на пленарной сессии "Продовольственная безопасность ЕАЭС" в индустриальном парке "Великий камень" призвал страны ЕАЭС активнее финансировать промкооперацию.По мнению белорусского премьера, в странах Евразийского экономического союза нужно максимально локализовать производство сельхозтехники.Он добавил, что в ЕАЭС сейчас реализуется согласованная агропромышленная политика, однако в каждой из стран-участниц применяется собственный экономический механизм работы аграрного рынка.В связи с этим Головченко в очередной раз призвал страны Союза подумать о разработке стратегии обеспечения продовольственной безопасности и плана по ее реализации.Он напомнил, что сопряжение усилий в рамках ЕАЭС обеспечило экономикам пяти стран — Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России — динамичное развитие, а гражданам — устойчивый рост благосостояния.Сегодня в белорусском городе Несвиже проходит заседание Евразийского межправсовета в расширенном составе. Накануне вечером межправсовет заседал в узком составе. Для справки: межправительственный совет – орган ЕАЭС, состоящий из глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Он необходим для реализации решений Высшего Евразийского экономического совета.

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