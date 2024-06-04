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https://uz.sputniknews.ru/20240604/mirziyoyev-vizit-turtsiya-44231848.html
Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата
Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата
Sputnik Узбекистан
Под председательством лидеров двух государств в Анкаре пройдет третье заседание Совета стратегического сотрудничества
2024-06-04T18:20+0500
2024-06-04T18:20+0500
политика
узбекистан
турция
шавкат мирзиёев
официальный визит
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 6 июня посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Программа пребывания предусматривает проведение в Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств.В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики.По итогам переговоров на высшем уровне планируют принять целый ряд двусторонних документов."Кроме того, президенты Узбекистана и Турции проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран", — говорится в сообщении.Ранее Мирзиёев посещал Турцию с государственным визитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
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мирзиёев турция анкара заседание совет стратегического сотрудничества
мирзиёев турция анкара заседание совет стратегического сотрудничества

Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата

18:20 04.06.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ городе Будапеште состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В городе Будапеште состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Под председательством лидеров двух государств в Анкаре пройдет третье заседание Совета стратегического сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 6 июня посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Программа пребывания предусматривает проведение в Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств.
В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия, прежде всего наращиванию объемов товарооборота, продвижению проектов кооперации в промышленности, "зеленой" энергетике, электротехнической, текстильной, фармацевтической отраслях, аграрном секторе и других направлениях, в том числе в рамках программы государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.
Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики.
По итогам переговоров на высшем уровне планируют принять целый ряд двусторонних документов.
"Кроме того, президенты Узбекистана и Турции проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран", — говорится в сообщении.
Ранее Мирзиёев посещал Турцию с государственным визитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.
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