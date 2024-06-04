https://uz.sputniknews.ru/20240604/mirziyoyev-vizit-turtsiya-44231848.html

Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата

Мирзиёев посетит Турцию с официальным визитом — дата

Sputnik Узбекистан

Под председательством лидеров двух государств в Анкаре пройдет третье заседание Совета стратегического сотрудничества

2024-06-04T18:20+0500

2024-06-04T18:20+0500

2024-06-04T18:20+0500

политика

узбекистан

турция

шавкат мирзиёев

официальный визит

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 6 июня посетит эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Программа пребывания предусматривает проведение в Анкаре третьего заседания Совета стратегического сотрудничества под председательством лидеров двух государств.В повестке дня саммита — вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Также будут рассмотрены вопросы продолжения активного культурно-гуманитарного обмена. Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики.По итогам переговоров на высшем уровне планируют принять целый ряд двусторонних документов."Кроме того, президенты Узбекистана и Турции проведут первую совместную встречу с руководителями ведущих предприятий и компаний двух стран", — говорится в сообщении.Ранее Мирзиёев посещал Турцию с государственным визитом в октябре 2017-го, а с официальным — в феврале 2020 года.

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мирзиёев турция анкара заседание совет стратегического сотрудничества